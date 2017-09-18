 Суд признал невиновными в беспорядках обвиняемых по делу 2 мая в Одессе

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время зачитывание приговора продолжается, сообщает Цензор.НЕТ.
Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли в Доме профсоюзов.
Правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
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За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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вот вам и следствия во всей своей красе вот вам и ЖИТИ ПО НОВОМУ! жрите не обляпайтесь!!
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но отсидеть виновным было бы полезно
там и достойные ребята погибли
(их первыми озверевшая вата расстреляла)
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Все же судей надо вешать. Хотя бы через одного.
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И никто их гражданства не лишает. И не лишит. Это вам не Саакашвили.
Да вот,свежая новость:
Сьогодні, 18 вересня, британське видання The Guardian повідомило, що сотні російських олігархів і представників української еліти, яких звинувачують в корупції, отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз". В іншій статті видання наводить кілька імен тих, хто купив документи.
Серед них, зокрема, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його клієнт володіє паспортом Кіпру з 2010 року. Представник Коломойського теж заявив, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру внаслідок "суттєвих інвестицій у країну".
Ще одним громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер фінансової групи ICU Костянтин Стеценко. Його представник також підтвердив у розмові з журналістами британського видання, що Стеценко отримав кіпрське громадянство.
Серед російських бізнесменів та олігархів, котрі так само отримали завдяки програмі влади Кіпру громадянство у одній з країн ЄС, журналісти згадали й Костянтина Григоришина, котрий активно інвестує в енергетичний бізнес в Україні. У травні 2016 року повідомлялось, що Григоришин отримав українське громадянство.
Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали як мінімум 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові. Досить з'являтися на Кіпрі один раз за сім років.
Ау-у-у!!!! Шоколадные сволочи на цензоре,никто не подскажет когда Хидрант Липецкий лишит гражданства вышеперечисленных?
Партнеры-с бля!!!
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