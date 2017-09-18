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 Политика Украины
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 Суд признал невиновными в беспорядках обвиняемых по делу 2 мая в Одессе

одесса

Ильичевский городской суд (Черноморск, Одесская обл.) признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 УК Украины - массовые беспорядки).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время зачитывание приговора продолжается, сообщает Цензор.НЕТ.

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Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

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Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство погибли в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Наиболее резонансное из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
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гуляй, трухановская Одесса! 48 убиты. а отвечать - некому!
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расслабиться, так как Максим Иванищев 1 hr ·

За три дня, идентифицировали всех участников митинга Саакашвили на границе.
За три года, никого из "Беркута" и титушек, калечивших людей на Майдане.
Не сдают своих?
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он вряд ли "свой".. так поставили для посмеяться.." просу всих зайти до зали"
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Глядя на паЛубия, всегда вспоминаю Садальского с его незабвенным -- каФылек-каФылек, какой каФылек?
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Сидят беркутовцы в СИЗО. Их оттуда не выпускают "активисты", чтоб в суде правду не рассказали.
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ХА ХА ХА
вот вам и следствия во всей своей красе вот вам и ЖИТИ ПО НОВОМУ! жрите не обляпайтесь!!
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бо пять лярдов пгокугогам не те деньги за яки воны почнуть шевелиться...
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жопа есть, а слова нет... 48 человек погибли, а виновных-то оказывается и нету... сами как-то самоубились...в результате действий непреодолимой силы...
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стечение обстоятельств мать его? куча трупов и никто не виноват звезды так сошлись!! кто там орал про новую полицию новую прокуратуру?!!
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самоубились в основном те кто надо
но отсидеть виновным было бы полезно
там и достойные ребята погибли
(их первыми озверевшая вата расстреляла)
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Так судили то как раз тех, кто спасся на пожаре. А тех кто поджигал, стрелял, душил. даже не задерживали.
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Это потому что у нас даже трупы на своих/чужих делят. Сменится власть быстренько найдут виновных во главе с Парубиём, который там керувал патриётами.
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Зато в части событий в Доме профсоюзов, увидите, будет виновна вся патриотическая Украина.
Все же судей надо вешать. Хотя бы через одного.
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Та я теж так бачу - скоро цей суд судитиме "кієвскую хунту"
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Действия по делу прокуратуры и суда Одесской области называются просто - САБОТАЖ!
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это направленные действия власти на сохраность СИСТЕМЫ. Проблема в том что главным виновником в трупах и в Одессе и в Киеве есть система и если честно все раследовать то придется валить СИСТЕМУ а власть не хотит валить систему власть хотит ее сохранить! ТАКАЯ СИСТЕМА НУЖНА ВЛАСТИ!!
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эти "судей" и этот "суд" нужно...как бы это по мягче сказать...РАЗОГНАТЬ по причине "профнепригодности"! кстати - петя вполне может это сделать( имеет полномочия)...но не сделает!
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Ну и чего вы удивляетесь? Там половина киваловских выкормышей граждане страны-агрессора.
И никто их гражданства не лишает. И не лишит. Это вам не Саакашвили.
Да вот,свежая новость:

Сьогодні, 18 вересня, британське видання The Guardian повідомило, що сотні російських олігархів і представників української еліти, яких звинувачують в корупції, отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз". В іншій статті видання наводить кілька імен тих, хто купив документи.
Серед них, зокрема, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його клієнт володіє паспортом Кіпру з 2010 року. Представник Коломойського теж заявив, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру внаслідок "суттєвих інвестицій у країну".
Ще одним громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер фінансової групи ICU Костянтин Стеценко. Його представник також підтвердив у розмові з журналістами британського видання, що Стеценко отримав кіпрське громадянство.
Серед російських бізнесменів та олігархів, котрі так само отримали завдяки програмі влади Кіпру громадянство у одній з країн ЄС, журналісти згадали й Костянтина Григоришина, котрий активно інвестує в енергетичний бізнес в Україні. У травні 2016 року повідомлялось, що Григоришин отримав українське громадянство.
Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали як мінімум 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові. Досить з'являтися на Кіпрі один раз за сім років.

Ау-у-у!!!! Шоколадные сволочи на цензоре,никто не подскажет когда Хидрант Липецкий лишит гражданства вышеперечисленных?
Партнеры-с бля!!!
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Теперь гаранту нужно лишить их гражданства Украины, как он лишил гражданства Артеменко. Если конечно нет двойных стандартов: своим - все, недругам - закон.
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Ось цікаво, григоришину, зате, що збрехав, протухлий шоколадний торт скасує українське громадянство?
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Не знаю... После такого позора я бы на месте Луценко застрелился, предварительно застрелив Порошенко и Авакова.
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Позор то, что не посадили людей, спасшихся от пожара и пуль фашистов-бандеровцев?
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а разве ктото расчитывал на другое, безальтернативно голосуя за гречку?
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А шо, если министрВД и Генеральный прокурор без образования фейсбушные писаки...
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Ось і наш самий гуманий суд ,який на службі у бариг від влади .
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ну то, шо наш суд самый гламурный в мире - даже говорить не стоит! Но! Допросить только одного полицая - это лютый пипец!!!!!!!
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А що ви чекали ,це закономірне рішення всіх "реформованих" - мі(по)ліції, прокуратури, суду. Як я вже казав, покладатись можна тільки на громадян країни та не себе як на частину громади України. Такими темпами скоро вони почнуть хапати майданівців у відкриту, на лице контрреволюція.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал невиновными в беспорядках обвиняемых по делу 2 мая в Одессе
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