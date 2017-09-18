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 Политика Украины
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 Представителям консула при встрече с Грибом не разрешили разговаривать на украинском языке. Лекарства так и не передали, - адвокат

гриб

Консульские работники беседовали с Грибом час в присутствии сотрудника СИЗО.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат похищенного и незаконно удерживаемого украинца Павла Гриба Андрей Сабинин, передает Цензор.НЕТ.

"С Павлом встретились консульские работники. Беседовали час в присутствии сотрудника СИЗО. Ряд вопросов блокировался. Лекарства так и не передали, не было врача, сам буду делать это 21- го. На украинском языке говорить не разрешили. Чего боялись, все равно все пишут?", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консулы посетили похищенного Павла Гриба: Россия не разрешила украинским врачам его обследовать, - МИД

Представителям консула при встрече с Грибом не разрешили разговаривать на украинском языке. Лекарства так и не передали, - адвокат 01

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра 30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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а если б симметрично!!! маме училке с сынком на соловьинной попросить покалякать?? смеху б было..
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Может остановит желающих поехать в россию и Беларусь эта история?
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О Беларуси отзывался всегда значительно мягче, чем о рашке, но теперь... увы, стала на ту же ступень лично для меня.
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Тільки при цьому не плутайте людей та владу. А так- да.
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Кацапье боится всего украинского, как вурдалак чеснока.
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зато мамашку А.Геева сюда чуть ли не президентском мерседесе привезли..
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мне насрать,что там думает кацапосвинья о том:люди мы или нет. Мне важно,что наш ребенок там и подвергается пыткам. А мы - снова беззубые,толерантные до всирачки и всепрощающие.
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Насчет "ребенка" вы погорячились!!! А в остальном - правы!
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19 лет - это ребенок. Что бы там мне кто не говорил. У нас взрослые мужики такое иногда вытворяют - в голову не лезет. А тут.. Какой жизненный опыт в 19 лет? А с учетом,что ребенок - тяжело болен,то может,на болезни и сыграно. Лярва дала понять,что он - такой как все. Что достоин светлых чувств и любви. Что может любить и быть любимым.. И если это было первое светлое чувство - то.... Это взрывоопасно. Да то же самое взрослому мужику скажи - голову потеряет и пойдет,как баран на веревочке..
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Хватит с нас и однотурового "выбачальника".
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ну еще бы.. Твой хозяин кацапскую свиноматку прям под белы рученьки притаранил.. Саша,замолчи. и не выводи меня из себя..И не провоцируй,чтоб потом не постучал копытами жаловаться на СФ. Как ты обычно делаешь.
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Хазяї в холопів в рашці- та в тих, кого мізками обділили.
А модер сам розбереться, кому і за що "настучати", не маленький.
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то-то ты там - как на работе)))) На всех и вся. Но дело уже не в этом. Ты иди ,мамашке Геева напиши слезное послание,что мы люди и сынулика ей сохраним целого и невредимого. За счет налогоплательщиков. В том числе и родителей Гриба.
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ладно. Убедил. Ты белая и пушистая))))И главное - самая непредвзятая и объективная
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очень хочется,чтоб ты наконец-то получил "своє.". Но больше всего хочется,чтоб этого ребенка вернули родителям. Это главнее всех политических манцев
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І мені хочеться, аби повернули- і не тільки його, а й сотні інших. От тільки вони в заручниках у країни-терориста з ЯО. Не підскажете, як це зробити?
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я не президент. И не министр обороны. Но знаю одно: тех,кто может дать сдачи - не трогают. Тех,кто предельно честны и прозрачно - шантажировать нечем.
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Тобто жодних власних пропозицій не маєте. Не здивований.
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вот когда я буду министром обороны и за это буду отвечать - тогда и будут "пропозиції".
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а это уже не тебе решать.. Потому как лично для тебя это бы не принесло ничего хорошего. На этом и закончим неприятное с тобой общение.
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вообще случай беспрецедентный, Выкрали На Территории Другого Государства, пусть и карманного, но другого..., а все молчат в тряпочку, ни тебе заявлений на весь мир, ни протестов... представляю себе на месте этого парня американца, немца, израильтянина... и не могу...
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"" а если б симметрично!!! маме училке с сынком на соловьинной попросить покалякать??"

.......

Тогда-бы на рф кричали о "руссафобии.. бЕндерах.. и геноциде руссоговорящих" .. ,

а, если серьёзно тог буквально вчера смотрел в/на ютубе Казахский док/фильм о героях Великой Отечественной 1941-45" --- (на название док/фильма Необращайте внимание!).

... От имени этого казаха лихорадит ...... Х... ...

- Комментарии там интересные.. вот всего 1-один из них. ...



KZ --- В Казахстане задавать вопрос на казахском языке равносильно объявлению войны?,

- Азимбай Гали «Потерял в автобусе свой планшет. Пришел в «Сулпак» купить новый. Цены на планшеты колеблются от 75 до 160 тысяч тенге. Спросил у менеджера-продавца описание. Конечно, на казахском. А эта девушка устроила скандал из-за того, что я задал ей вопрос на казахском языке. «Почему вы на русском не разговариваете? Мы не казахи, чтобы говорить на казахском. Мы представители других национальностей. Назарбаев же вам сказал: «разговаривайте на русском»» - ответила мне она. Девушка по имени Елена заявила: «Вы что, войны хотите?». Получается, в Казахстане задавать вопрос на казахском языке равносильно объявлению войны? Это что такое? Я ей объяснил, что как потребитель всего лишь хотел бы получить описание товара на государственном казахском языке. А она мне вон как отвечает. В конце концов, попросил Книгу жалоб и описал там это происшествие. Со мной такое в «Сулпаке» уже второй раз происходит. Они считают, что говорить на казахском - это обязанность только казахов. Если хочешь купить товар, то говори на русском. То, что руководство «Сулпака» не сделает из происшествия никаких выводов, мне уже ясно. Кстати, планшет я там так и не купил. Зачем мне поощрять компанию, где творится такое безобразие. В тот день еще одно происшествие случилось. Я позвонил в полицию и сообщил им о потере планшета. Мое заявление попало в Ауэзовский районный отдел полиции. Я начал говорить на казахском, но сотрудница по имени Юлия потребовала, чтобы я говорил на русском языке. Я сказал, что говорю только на казахском языке, после чего она просто бросила трубку. Я позвонил снова. В этот раз у меня приняли заявление на казахском языке. Получается, если заявитель говорит на казахском языке, у него могут не принять заявление? Это хорошо, у меня мелкое происшествие - пропажа, а если бы это было серьезное преступление - избиение или ограбление? Получается в Ауэзовском районе заявление могли и не принять? Эти два случая показывают, насколько казахский язык, как государственный, неполноценен. И в «Сулпаке» и в Ауэзовском отделении внутренних дел казахский язык, оказывается, не признается. Я обращаю внимание на то, что в магазинах «Сулпак» и в Ауэзовском РОВД ограничиваются права и подвергаются дискриминации казахскоязычные граждане.

Азимбай Гали, историк﻿
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Викрадення людей це один з терористичних методів державної політики росії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставителям консула при встрече с Грибом не разрешили разговаривать на украинском языке. Лекарства так и не передали, - адвокат
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