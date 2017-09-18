 Дело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Дело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле.
Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию, и его заместитель, ответственный за состояние пожарной безопасности - задержаны.
Но следствие этим не ограничится. Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (в частности - соответствия зданий нормативам ГСН), строительства (в частности - качество противопожарной обработки древесины), адекватность противопожарных средств (в частности отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков), прием объектов в эксплуатацию, реагирование органов власти на сообщения пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах.
К работе следствия будут привлечены в качестве экспертов специалисты общественности.
Приношу соболезнования родителям погибших и всей Одессе".
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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- Как это ГПУ ничего не делает? - возмущался Луценко. - Например, вчера мои прокуроры почтили память Шеремета, Вороненкова и небесной сотни…
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или все просто очередное развешивание лапши, как всегда после трагедии
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