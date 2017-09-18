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 Дело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о ходе расследования трагедии в детском лагере в Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Дело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле.

Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию, и его заместитель, ответственный за состояние пожарной безопасности - задержаны.

Но следствие этим не ограничится. Мы будем анализировать ситуацию от этапа проектирования (в частности - соответствия зданий нормативам ГСН), строительства (в частности - качество противопожарной обработки древесины), адекватность противопожарных средств (в частности отсутствие распылителей воды и противодымных датчиков), прием объектов в эксплуатацию, реагирование органов власти на сообщения пожарных о неработающей сигнализации и отсутствие воды в резервуарах.

К работе следствия будут привлечены в качестве экспертов специалисты общественности.

Приношу соболезнования родителям погибших и всей Одессе".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Девочку, спасшую в лагере "Виктория" 8 человек, переведут из реанимации в палату. ФОТО

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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разгильдяйство , преступная халатность , воровство бюджетных денег , откаты -всё это привело к трагедии .
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Юга, а раньше ты и твоя свора плокулолов, когда дети были живы, где были???
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Він взагалі ні до чого, оскільки не має юридичної освіти, тому на особливому контролі може тільки стакан у своїх руках тримати, а не кримінальні справи.
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Отчет прокурора (от района до области) "про стан законності" никто не отменял. При подготовке такого отчета истребуется информация от всех структур включая МЧС. МЧС наверняка давали прокурору информацию о предписании которое те віписали руководителю лагеря.
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своих сажать будешь, или пиздаболить - не мешки ворочать?
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На Контрактовій в переході непогані роблять - Гройсман там економістом і юристом став.
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***
- Как это ГПУ ничего не делает? - возмущался Луценко. - Например, вчера мои прокуроры почтили память Шеремета, Вороненкова и небесной сотни…
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11 млн на пожарную безопасность очень мало, чтобы заинтересовать ГПУ. События 2 мая уже проанализировали , живи, Одесса с трухановскими бандюками и киваловскими судьями
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та не вже, а якщо у кума таке буде, то теж "анализируете"
или все просто очередное развешивание лапши, как всегда после трагедии
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Юрий Луценко -- не надо ничего проектировать и ничего сигнализировать -- а надо работать жестко специалистам МЧС -- и проверять ежедневно . Отменили проверки -- САНСТАНЦИИ --ПОЖАРНИКИ и т д . что меньше брать стали они ?? Или у Предпринимателей сразу совесть проснулась ?? Нет и нет и нет . Мчс министра на ХЕР если сам не догадался при отсутствии совести написать рапорт на УВОЛЬНЕНИЕ . Это его уши и его ведомства -- сколько нужно гореть людям и детям в Украине -- чтобы лейтенант ходил каждый день и заставлял Директоров исполнять законы и Предписания . А сегодня работа МЧС -- " я пришел и сделал замечание " -- и хер с ним -- горите синим огнем дети . Такого близко не должно быть . Это уши министра МЧС в первую очередь
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Хочу уточнить. Тут проверка по выполнению выданного ранее предписания по устранению нарушений.
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директора лагеря уже на 2 месяца за грати.. ну, слава Богу, нашли самого виноватого
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это на том контроле, на котором еще и вертится все у нас.
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Дети наших руководителей в наших лагерях не отдыхают! Как и они сами в наших больницах не лечатся! В отличии от западных политиков.
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Опохмелись глав-про-курвор, а то такой страшный что 314здец и все твои дружки-упыри уже с понтом под нары попрятались, а порохотвари разгоняют волну для лохов мол - Сейчас Югик им покажет почем в Одессе жареный лед, и ГлавГендрант держит руку на пульсе....бляти вы..
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Сколько украл на пропитке антипиреном бандюк из "доверяй делам"?
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Сдаётся мне что все эти пропитки полное фуфло. На Заболотного ресторан Ёлки- палки строился за частные деньги и контроль за строительством там был,я так думаю,весьма жёсткий. А сгорел практически полностью.Тоже был деревянный сруб.
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ніхто не буде покараний, а через пару місяців про цю трагедію всі забудуть...
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"Держу на контроле и слежу, чтоб уши кума никто в этом деле не обнаружил"
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Невже Одесу візьмуть в облогу як Львів ? . Ах да , там керує дружбан , до того ж громадянин Мордору . А значить особа не доторкана.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле, - Луценко
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