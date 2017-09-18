EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 За рубежом
  5096  37
Материалы по теме:
Все про:Крым (20712) ОБСЕ (2829) права человека (727) санкции (6444)

 "Вице-премьера" Крыма Мурадова продержали более двух часов в аэропорту Варшавы, из-за чего он не смог выступить на совещании ОБСЕ

санкции

Польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы пособника оккупантов, так называемого вице-премьера крымского "правительства", постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в польской столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: МИД РФ о докладе ООН: "Попытки включить оценку правозащитной ситуации в Крыму в доклад по Украине неправомерны"

В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Представитель российской оккупационной власти прилетел в Варшаву в понедельник утром, и, несмотря на то, что обладает дипломатическим паспортом, вынужден был провести в аэропорту более двух часов.

"Меня два с половиной часа продержали в аэропорту. Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию - ОБСЕ", - рассказал Мурадов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак

По информации российских СМИ паспорт ему в итоге вернули и пропустили на территорию Польши только "когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ". Вместо него выступление, в котором говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал его помощник. На двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.

Напомним, в июне нынешнего года сообщалось, что на территории временно оккупированного Крыма Международная миссия ООН зафиксировала большое количество нарушений прав человека.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
я не буду нічого говорити . послухайте Гордона про Порошенка і Саакашвілі. далі будете сладєнькі хмиздіти.

https://www.facebook.com/1692034707783394/videos/1896750473978482/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не обольщайтесь в русофобии поляков. Они не меньше украинофобы как и русофобы. их кацапы уничтожали где только могли (Катынь-1 и Катынь-2 в 2010 г (самолёт с президентом Качинским), а они так и не понимают до конца кто их больше "любит", продолжая при удобном случае лить грязь на Украину по разным направлениям, будь то вопросы истории, языка или просто национальной принадлежности. Поэтому в вопросе 100% единомыслия с украинцами, я бы был осторожнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НечА с козлосвинячим рилом перед людьми виступати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тупий рашистик... Так ОБСЕ є структурним підрозділом ЕС... Якщо ти в ЕС непотрібен то і в ОБСЕ тобі нічого робити..
А пустили в Польщу, тому що гуманні ....
Хто його годувати буде за держкошти.. І ще zaсре за сzить міжнародний аеропорт))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Daniel Rodriguez added a new video: Кива в эфире нацистского руТВ
Дабы поставить жирную точку в вопросе о том, ЧТО же взгромоздилось в руководящие кабинеты Украины на волне Революции Достоинства, предлагаю вам посмотреть это двухминутное видео. С кем они и на чьей стороне, вы поймёте сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маленькое но:
а Кива ли на видео? лица скромно так вообще не видно.

Кацап номерной, херня это твоё видео и херня все причастыне к распространению брехни и провокаций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Присоединяюсь к ВИМу.
Какой же подлец этот Кива.
Мерзость полная.
Теперь,где бы он не выступал,друзья,показывайте это видео.
Подонок полнейший.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там была моя первая реакция...
Посмотри на видео - лица не видно. Это подстановка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
сластать вылупка сбушникам просто впадлу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего вообще его пустили, разве его паспорт действителен? При всей нелюбви к гастролеру должен отметить, что тут подобная правовая ситуация.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скориш запрошували прост делегацію росії, а ті, козломорді включили до складу колаборанта з криму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у захаровой уже лобок вспотел и соловьиный помет тоже потечет рекой-вечером посмотрю это шоу на кацапТВ с дрессированными обезьянками
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дали продуктами закупиться в Варшаве - пусть и за то благодарит. А мнение путинской марионетки ценности не представляет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикол в том, что они его пригласили, а потом не пустили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запад не признаёт загранпаспорта крымчан, окромя украинских?Кто повесил нам равесистую лапшу?Где демарш МИД и гидранта канхветнаго?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сьогодні, 18 вересня, британське видання The Guardian повідомило, що сотні російських олігархів і представників української еліти, яких звинувачують в корупції, отримали паспорти ЄС за так званою схемою "золотих віз". В іншій статті видання наводить кілька імен тих, хто купив документи.
Серед них, зокрема, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його клієнт володіє паспортом Кіпру з 2010 року. Представник Коломойського теж заявив, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру внаслідок "суттєвих інвестицій у країну".
Ще одним громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер фінансової групи ICU Костянтин Стеценко. Його представник також підтвердив у розмові з журналістами британського видання, що Стеценко отримав кіпрське громадянство.
Серед російських бізнесменів та олігархів, котрі так само отримали завдяки програмі влади Кіпру громадянство у одній з країн ЄС, журналісти згадали й Костянтина Григоришина, котрий активно інвестує в енергетичний бізнес в Україні. У травні 2016 року повідомлялось, що Григоришин отримав українське громадянство.
Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали як мінімум 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові. Досить з'являтися на Кіпрі один раз за сім років.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А недавно в Польше порошенко остановил целый поезд по своему хотению... ключевое слово саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вице-премьера" Крыма Мурадова продержали более двух часов в аэропорту Варшавы, из-за чего он не смог выступить на совещании ОБСЕ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти