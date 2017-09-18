 "Вице-премьера" Крыма Мурадова продержали более двух часов в аэропорту Варшавы, из-за чего он не смог выступить на совещании ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Представитель российской оккупационной власти прилетел в Варшаву в понедельник утром, и, несмотря на то, что обладает дипломатическим паспортом, вынужден был провести в аэропорту более двух часов.
"Меня два с половиной часа продержали в аэропорту. Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию - ОБСЕ", - рассказал Мурадов.
По информации российских СМИ паспорт ему в итоге вернули и пропустили на территорию Польши только "когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ". Вместо него выступление, в котором говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал его помощник. На двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.
Напомним, в июне нынешнего года сообщалось, что на территории временно оккупированного Крыма Международная миссия ООН зафиксировала большое количество нарушений прав человека.
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https://www.facebook.com/1692034707783394/videos/1896750473978482/
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А пустили в Польщу, тому що гуманні ....
Хто його годувати буде за держкошти.. І ще zaсре за сzить міжнародний аеропорт))
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он интерестно приехал???
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Дабы поставить жирную точку в вопросе о том, ЧТО же взгромоздилось в руководящие кабинеты Украины на волне Революции Достоинства, предлагаю вам посмотреть это двухминутное видео. С кем они и на чьей стороне, вы поймёте сами.
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а Кива ли на видео? лица скромно так вообще не видно.
Кацап номерной, херня это твоё видео и херня все причастыне к распространению брехни и провокаций.
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Какой же подлец этот Кива.
Мерзость полная.
Теперь,где бы он не выступал,друзья,показывайте это видео.
Подонок полнейший.
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Посмотри на видео - лица не видно. Это подстановка...
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Серед них, зокрема, були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його клієнт володіє паспортом Кіпру з 2010 року. Представник Коломойського теж заявив, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру внаслідок "суттєвих інвестицій у країну".
Ще одним громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер фінансової групи ICU Костянтин Стеценко. Його представник також підтвердив у розмові з журналістами британського видання, що Стеценко отримав кіпрське громадянство.
Серед російських бізнесменів та олігархів, котрі так само отримали завдяки програмі влади Кіпру громадянство у одній з країн ЄС, журналісти згадали й Костянтина Григоришина, котрий активно інвестує в енергетичний бізнес в Україні. У травні 2016 року повідомлялось, що Григоришин отримав українське громадянство.
Починаючи з 2013 року, кіпрське громадянство надається особам, які вклали як мінімум 2 мільйони євро в нерухомість або 2,5 мільйона євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. При цьому новоявлений власник кіпрського паспорта не повинен здавати жодних мовних тестів або постійно проживати на острові. Досить з'являтися на Кіпрі один раз за сім років.
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