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 Общество
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Все про:Киев (18195) христиане (36) Ник Вуйчич (5)

 Вчера на Крещатике собрался Майдан надежды, но этого не показали телеканалы, - политолог Уколов

турчинов вуйчич

День Благодарения, который 17 сентября прошел в Киеве на Крещатике собрал не менее 150 тысяч людей, что сравнимо с демонстрациями времен Евромайдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в блоге на Украинской правде пишет политолог, экс-народный депутат Виктор Уколов.

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Он напомнил, что от Майдана до ЦУМа Крещатик был заполнен празднично одетыми людьми.

"Неожиданно пришло так много, что даже закрыли метро Крещатик. Кто-то насчитал до полумиллиона, кто-то - 150 000. Одно было ясно, раз такое количество украинцев центральная улица столицы видела во время Евромайдана три года назад. Но в 2014-м нас вывела общая проблема, а в 2017-м - общая надежда", - написал он.

Вчера на Крещатике впервые в истории Украины праздновали День Благодарения. Этот праздник в протестантских украинских церквях отмечалось издавна, но каждая церковь выбирала свой день. Отличались даже его названия: День благодарения или Жатва. В этот день Богу благодарят за урожай, а в более широком философском смысле за все плоды жизни, которые он дает.

Поскольку событие состоялось в рамках года, когда мы отмечаем 500-летие Реформации церкви, на Крещатик пришли верующие буквально всех протестантских конфессий, которые есть в Украине: англикане, адвенститы седьмого дня, баптисты-евангелисты, лютеране, методисты, меннониты, пресвитериане, пятидесятники, харизматы, и другие.
При этом политик отмечает, что едва ли не половина участников Дня Благодарения не принадлежали ни к одной из конфессий. Также было много киевлян, многие приехали из территорий, граничащих с зоной боевых действий.

Уколов обратил внимание на то, что большинство украинских телеканалов не уделили должного внимания празднованию Дня Благодарения.

"Я убежден - украинцы-православные и украинцы-протестанты, как и католики и атеисты имеют равные права. И если телеканалы ведут прямые трансляции богослужений в православных храмах на Рождество, Пасху и Троицу, то почему бы не показать первый всеукраинский День Благодарения? Тем более, что трансляция шла на 26 стран на шести языках. День Благодарения в Киеве вообще может положить начало традиции его совместного празднования в Европе.

Это тем более поразительно, что марш ЛГБТ, в котором принимали участие несколько сотен человек, показывали все. Украинские телеканалы. Даже сегодня утром Украинская правда не дала ни одного фото с Дня Благодарения, зато сообщила, что премьер Сербии приняла участие в гей-параде. А вскоре все без исключения журналисты пойдут на политические акции верующих в очередной политической "мессию", а кто-то даже проведет прямую трансляцию", - посетовал он.

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Также он віразил уверенность в том, что политики, присутствовавшие вчера на празднике были там по зову сердца, а не ради пиара: "К слову, вчера во время Дня Благодарения ни одного политика на Крещатике не было - только верующие".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВчера на Крещатике собрался Майдан надежды, но этого не показали телеканалы, - политолог Уколов
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