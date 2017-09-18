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 Суд признал обоснованным предъявленное Сакварелидзе подозрение из-за прорыва в ПП "Шегини"

сакварелидзе

Суд признал обоснованным предъявленное экс-заместителю Генерального прокурора Украины, соратнику лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе подозрение из-за прорыва в ПП "Шегини".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

Как отмечается, прокуратура Львовской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам совершения группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа, которое случилось 10 сентября 2017 года в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини".

Сообщается, что 16 сентября завершено рассмотрение ходатайства следователя об избрании бывшему заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе меры пресечения в виде личного обязательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский суд не избрал меру пресечения Сакварелидзе. ФОТО

"Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд, отвергнув доводы стороны защиты, признал их надлежащими и допустимыми, а также констатировал, что они являются достаточными для вывода суда об обоснованности объявленного Сакварелидзе подозрения", - сказано в сообщении.

Сакварелидзе подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ч.2 ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу) УК Украины.

На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, 14 сентября правоохранители сообщили о подозрении Сакварелидзе в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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