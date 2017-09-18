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 Политика Украины
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Все про:лес (428) Галасюк (34)

 Целенаправленная кампания по отмене моратория на экспорт леса-кругляка не имеет шансов на успех, - Галасюк

Целенаправленная кампания дискредитации и отмены моратория на экспорт леса-кругляка, которую под давлением функционеров ЕС проводят чиновники Кабмина вместе с грантовыми экспертами, не имеет шансов на успех.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

По словам нардепа, это уже не первая попытка чиновников сдать национальные интересы: "Им уже несколько раз это не удалось из-за позиции отрасли и экологов и нашего сопротивления в Раде. Теперь они готовятся еще более тщательно. Мы не дадим в Украине реализовать #БезЛіс".

Так заместитель Лидера РПЛ по экономической политике жестко раскритиковал заявление вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины относительно якобы недостаточной результативности моратория. "Только за первое полугодие 2017 капитальные инвестиции в отрасли выросли более чем вдвое, достигнув более 3 млрд грн, а экспорт мебели вырос на 30-40% в долларовом измерении. Также существенно повысились налоговые поступления в Госбюджет", - констатировал В.Галасюк, отмечая, что несмотря на упреки Иванны Климпуш-Цинцадзе, мораторий соответствует как Соглашению ВТО, так и Соглашению об ассоциации с ЕС. Признание же ТОП-чиновниками контрабанды и их бездействие в данной ситуации парламентарий назвал безответственными и недопустимыми: "Мы будем жестко реагировать на такие вещи в режиме парламентского контроля".

Кроме того, В.Галасюк отметил искусственное создание органами власти и лесхозами дефицита древесины на внутреннем рынке, чтобы показать, что, мол, "хоть мораторий действует, однако проблему гарантированного снабжения сырьем не решает, так давайте его отменим": "Ради этого они способны оставить одного из крупнейших европейских инвесторов в украинскую деревообработку без сырья! Ко мне обратился Йохан Дунбек, тот самый шведский инвестор в "Украинские лесопилки", который "с нуля" создал современный завод в Ривненской области, инвестировав 20 млн евро. Планирует вложить еще 25 млн евро и запустить еще одно производство, но даже для уже построенного завода ему не продают необходимых объемов сырья ".

"Это против закона, должностных обязанностей чиновников и здравого смысла. Инвестиции, рабочие места и налоги необходимы стране, как воздух! Тем, кто этого не понимает, вообще не место на государственной службе", - заявил В.Галасюк.

Председатель парламентского промышленного комитета официально обратился к Премьер-министру и первому вице-премьер-министру относительно немедленного решения проблемы.
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кругляк-не кругляк а по станції Рівне ешелонами на захід уходить дерево
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Так и есть! Мараторий не для всех) Тут как задекларировать.
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Проституция в украинской армии поставлена на поток (18+)

В
Украине процветает солдатская проституция: за 500 гривен по приказу
командира полка солдат должен выполнять любые прихоти клиента.

Таковы результаты журналистского расследования, проведенного программой «Деньги» на канале «1+1». Об этом сообщает ТСН.ua.Проституция в украинской армии поставлена на поток.
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Ты видать или с бутылки, только что, слез или с чеченского "уя!
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Они как обычно обвиняют других в том, что делают сами
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Ціцакадзе проплачена консерва або просто погане створення від природи?
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Т.е. есть мораторий? Это при моратории составами прут лес?
Тогда действительно, зачем такой мораторий отменять, пусть будет!
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В Днепре деревья обрезают . Оставляют высокий пень .
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пожалійте шоколадку -він і так вже синій!!!
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Кто тебя клоуна слушать будет,а твоему хозяину,главному аналоведу страны шЛяшку,дадут пару американских копеек и вы первые проголосуете за снятие маратория
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Який нах*й мораторій?Усе вирубується і їде до Європи по документації"дрова".С таким же макаром як і бурштин
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В Турции на деревьях таблички . Спилил - всю оставшуюся жизнь будешь в чан с дерьмом нырять .
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вопрос к крикунам, мол лес рубит - в Украине сколько кубов годовой прирост в кубах лес и сколько вырубает кубов?
Почему вопрос, именно так орали и в Балтииских странах, оказалос - вырубает меньше чем естественный прирост леса, ещё, вывозить кругляк или полуфабрикат - всё в ваших руках - ведь можите строить лесопилки и экспортируите пиломатериал - в чём проблема?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦеленаправленная кампания по отмене моратория на экспорт леса-кругляка не имеет шансов на успех, - Галасюк
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