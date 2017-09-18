 Целенаправленная кампания по отмене моратория на экспорт леса-кругляка не имеет шансов на успех, - Галасюк

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.
По словам нардепа, это уже не первая попытка чиновников сдать национальные интересы: "Им уже несколько раз это не удалось из-за позиции отрасли и экологов и нашего сопротивления в Раде. Теперь они готовятся еще более тщательно. Мы не дадим в Украине реализовать #БезЛіс".
Так заместитель Лидера РПЛ по экономической политике жестко раскритиковал заявление вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины относительно якобы недостаточной результативности моратория. "Только за первое полугодие 2017 капитальные инвестиции в отрасли выросли более чем вдвое, достигнув более 3 млрд грн, а экспорт мебели вырос на 30-40% в долларовом измерении. Также существенно повысились налоговые поступления в Госбюджет", - констатировал В.Галасюк, отмечая, что несмотря на упреки Иванны Климпуш-Цинцадзе, мораторий соответствует как Соглашению ВТО, так и Соглашению об ассоциации с ЕС. Признание же ТОП-чиновниками контрабанды и их бездействие в данной ситуации парламентарий назвал безответственными и недопустимыми: "Мы будем жестко реагировать на такие вещи в режиме парламентского контроля".
Кроме того, В.Галасюк отметил искусственное создание органами власти и лесхозами дефицита древесины на внутреннем рынке, чтобы показать, что, мол, "хоть мораторий действует, однако проблему гарантированного снабжения сырьем не решает, так давайте его отменим": "Ради этого они способны оставить одного из крупнейших европейских инвесторов в украинскую деревообработку без сырья! Ко мне обратился Йохан Дунбек, тот самый шведский инвестор в "Украинские лесопилки", который "с нуля" создал современный завод в Ривненской области, инвестировав 20 млн евро. Планирует вложить еще 25 млн евро и запустить еще одно производство, но даже для уже построенного завода ему не продают необходимых объемов сырья ".
"Это против закона, должностных обязанностей чиновников и здравого смысла. Инвестиции, рабочие места и налоги необходимы стране, как воздух! Тем, кто этого не понимает, вообще не место на государственной службе", - заявил В.Галасюк.
Председатель парламентского промышленного комитета официально обратился к Премьер-министру и первому вице-премьер-министру относительно немедленного решения проблемы.
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Просил главу ВР включить "металлургический" закон с правками Президента в повестку дня, - Галасюк(20)
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ПРООН должна ответить за растрату 15 млн грн из украинского бюджета, - Галасюк(6)
Украина должна провести нотификацию относительно "металлургического закона", - Галасюк(4)
Галасюк призывает обнародовать "металлургический закон"(1)
Привлечение прямых иностранных инвестиций поможет в борьбе с коррупцией лучше, чем создание многочисленных антикоррупционных органов, - Галасюк(24)
Рада приняла закон о государственных инвестпроектах(2)
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Украине процветает солдатская проституция: за 500 гривен по приказу
командира полка солдат должен выполнять любые прихоти клиента.
Таковы результаты журналистского расследования, проведенного программой «Деньги» на канале «1+1». Об этом сообщает ТСН.ua.Проституция в украинской армии поставлена на поток.
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Тогда действительно, зачем такой мораторий отменять, пусть будет!
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Почему вопрос, именно так орали и в Балтииских странах, оказалос - вырубает меньше чем естественный прирост леса, ещё, вывозить кругляк или полуфабрикат - всё в ваших руках - ведь можите строить лесопилки и экспортируите пиломатериал - в чём проблема?
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