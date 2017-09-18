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 Политика Украины
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 Оккупанты запросили три года лишения свободы с отсрочкой для крымского журналиста Семены

семена

Также ему хотят запретить публичную деятельность.

Сторона обвинения потребовала для крымского журналиста Николая Семены наказания в виде трех лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на три года. Такое требование озвучила на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Она также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму началось заседание по делу журналиста Семены

Крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.
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Крым через год-два засохнет . Останется стойкая к засухе вата . Каким же я был дураком , когда два раза в год оставлял этим идиотам кучу денег за отдых в элитном сарае !
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