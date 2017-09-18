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 С 2014 года в полицию поступило более 800 ложных сообщений о минировании объектов, - Аброськин

аброськин

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин считает, что необходимо усилить ответственность за ложные сообщения о минировании объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом он заявил, анализируя ситуацию в Украине с ложными сообщениями о минировании на протяжении нескольких последних лет.

По его словам, за последние пять-шесть лет, количество таких сообщений в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 г.г. количество таких сообщений выросло более чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.

"Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошел в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно-политические изменения и вооруженное противостояние на Востоке государства", - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что такие факты фиксируются на территории всей страны. Однако чаще всего - это регионы, где происходят большинство общественных и политических событий в государстве. Так, за 8 месяцев 2017 г. всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях.

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"Мы часто получаем сообщение с оккупированных территорий о "минировании" различных объектов в наших городах. Цель таких действий довольно понятна - дестабилизация ситуации на мирных территориях", - отметил Аброськин.

Первый заместитель Председателя Нацполиции указал, что с начала 2017 г. полицией уже направлено в суд 57 дел этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовные производства завершено. В то же время, злоумышленникам сообщено о подозрении 16% зарегистрированных правонарушений о "заминировании".

Согласно статистике, чаще всего объектами "минеров" становились админздания органов власти (146 фактов), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о "заминировании" других объектов инфраструктуры.

Аброськин также подчеркнул, что особая опасность подобных преступлений заключается в том, что для реагирования на них тратятся значительные ресурсы: привлекается большое количество сотрудников полиции, ГСЧС, медиков и других профильных служб. При этом работники экстренных служб отвлекаются от выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей, ставя под угрозу жизнь тех, кому на самом деле нужна их помощь.

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"При этом приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия, а ценой такой бессмысленной затее или злонамеренном замысла может быть человеческая жизнь", - акцентировал заместитель главы Нацполиции.

Аброськин отметил, что из-за очень мягкого действующего законодательства относительно таких правонарушений, количество ложных сообщений находится на неприемлемо высоком уровне. Поэтому он обратил внимание на усиление ответственности за совершение такого рода правонарушений.

"Рекомендовал бы" политическим деятелям "выразить свою озабоченность в связи с внесением изменений для усиления ответственности за такие преступления. Поскольку основной целью таких противоправных посягательств является создание обстановки всеобщего страха, неуверенности и беспомощности, вызывает недоверие к органам власти, порождает панику, а тем самым нарушает безопасность общества. Нельзя недооценивать это, особенно в то время, когда в нашей стране идет война с оккупантом", - подчеркнул первый зампредседателя Нацполиции Украины.

Напомним, 15 сентября в течение суток полицейские раскрыли три "заминировании" и установили двух "минеров".

Позже в Киеве оперативники задержали двух мужчин, которые "заминировали" "Дворца спорта" в Печерском районе и девятиэтажку в Днепровском районе столицы.
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аТброськін, це твої кєнти голубани орденоносні дзвонять
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На прикордонному пункті повідомлення про мінювання не було фальшивим:Міня там був
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Последнее ложное минирование на границе поступило с твоего кабинета
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Того, кто заминировал пограничный переход Шегини уже нашли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 2014 года в полицию поступило более 800 ложных сообщений о минировании объектов, - Аброськин
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