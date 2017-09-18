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 Политика Украины
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Все про:МИД (4289) СИЗО (1005) врачи (599) лечение (644) Беца (149) Гриб_Павел (25)

 Консулы посетили похищенного Павла Гриба: Россия не разрешила украинским врачам его обследовать, - МИД

Украинские консулы посетили гражданина Украины Павла Гриба, похищенного ранее в Беларуси и удерживаемого на данный момент под арестом в г. Краснодар (РФ).

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"Наши консулы посетили сегодня П.Гриба. Но не дано разрешение на обследование украинскими врачами. Требуем обеспечить доступ врачей", - заявила Беца.

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Консулы посетили похищенного Павла Гриба: Россия не разрешила украинским врачам его обследовать, - МИД 01

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

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11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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а ты поедь к кацапне - глядишь,и узнаешь,чем.....Только вот возникнет ли желание тебя освобождать - вопрос спорный...
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"Сестра Гриба" и "сестра Савченко" это один и тот же человек или разные?
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Я от не розумію, хлопцеві 19 років, він не воював, має інвалідність. Чому ФСБ взяло саме його? Навіщо він їм? Вони ж самі себе ідіотами виставляють!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсулы посетили похищенного Павла Гриба: Россия не разрешила украинским врачам его обследовать, - МИД
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