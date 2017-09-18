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 ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности

пожар

В ряде регионов Украины, в том числе в столице в ближайшие дни синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 19-21 сентября в южных и восточных областях Украины. В частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 4-й класс пожарной опасности 19-20 сентября ожидается в Киевской области: в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).

В самой столице 19-20 числа будет наблюдаться чрезвычайный, 5-й уровень пожарной опасности.
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С утра была новость не выходить из дома,ураган прет,теперь пужарь,это шо заживо решили уже всех спалить
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та ви шо???? це після пожежі у собачій буді, побудованій трухановим?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности
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