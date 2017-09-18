 ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"По сообщению Укргидрометцентра, 19-21 сентября в южных и восточных областях Украины. В частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, 4-й класс пожарной опасности 19-20 сентября ожидается в Киевской области: в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса).
В самой столице 19-20 числа будет наблюдаться чрезвычайный, 5-й уровень пожарной опасности.
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