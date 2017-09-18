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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (448) Порошенко (13822) Донбасс (16106) Луценко Ирина (262) деоккупация (163)

 Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США, - Ирина Луценко

Положения о порядке введения миротворческой миссии на Донбасс могут быть и не прописаны в будущем законопроекте о реинтеграции Донбасса, если миротворцев решат вводить по международным договорам, заявляет представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию, закон будет подан без этого пункта. Если будет необходимость предусмотреть введение миротворческой миссии дополнительным пунктом закона, он будет внесён туда, и тогда (проект закона. - Ред.) будет представлен в Верховной Раде", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.Луценко отметила, что именно этот момент пока не позволяет внести законопроект о реинтеграции Донбасса в парламент.

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При этом она добавила, что по возвращении президента Украины Петра Порошенко после рабочего визита в США документ будет представлен Верховной Раде.

Как известно, президент Украины находится с рабочим визитом в США с 18 по 21 сентября, затем, 22-23 сентября, он посетит с рабочим визитом Канаду.

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Вашим ватным мечтам не суждено сбыться
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то есть, мечты людей о справедливости по отношению к шобле коррупционеров и предателей являются "ватными"? Рошеновец, ты что-то перепутал.
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тю дурний,мова йла про Ірину Луценко,а не про зрадників
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Це саме та І. Луценко, що любить фотографуватися з кумом хуйла мертвечукчею? Тоді да, я - дурний))
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Ой,заради того,щоби полонених звільнити.навіть із тупіним можна фотографуватися.І той же тупін на 20-ці знімався.Тоді всі лідери 20-ки зрадники?
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Представникам післямайданної влади, яка прийшла на крові Героїв, не можна фотографуватися з прохуйловськими елементами навіть з понять порядності. Не плутай G-20, там протокол, а тут - відсутність розуму та політична всеядність.
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Ну, що ви на бідну Ярину напали? У неї чоловік тяжко хворий, сама бідна, як в дзеркало гляне півгодини без тями лежить, депутати, як її побачать зразу з зала тікають, тож самій приходиться за них кнопкодпвити... Там одні нещастя, а її фейс оф тейбл еврідей...
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Порошенко перед Трампом поставил вопрос ребром: или я борюсь с коррупцией и вы даете мне план Маршалла с откатом в 30%, или я вместе с коррупцией и Путиным буду бороться против вас. Дипломатия!
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Объясните кто-нибудь бабе яге луценчихе, что реинтегрировать можно ту территорию, которая оказалась дезинтегрирована.
А оккупированную территорию надо деоккупировать.
Шулера шоколадные, у вас всех на лбу написано "профнепригодные".
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прораб порошенко поїхав до начальника будівельного тресту Трампа з новим проектом будівництва собачих будок на затвердження.
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Пока будет ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ, никаких конкретных действий невозможно произвести.
Пора давно признать: АТО - самая настоящая ВОЙНА с рашкой, а территории - ОКУПИРОВАННЫМИ. Тогда не нужно будет ЖОНГЛИРОВАТЬ пунктами в Законе, что всегда любит делать наша Рада. Даже сейчас этот Долгоносик-Луценчиха старается, как таракан, спрятаться в словесной шелухе.
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Тобто найбільше допомоги буде від штатів.Лишилось погодити якої саме.
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нє, шановна, баризі шо торгує з агресором, Трамп не подає.
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Бляха-муха, навіщо самому так далеко їхати за проектом Закону? Це ж Штати могли Порошенкові і факсом відправити, і електронною поштою, та й зрештою "Вайбером". Хіба що Гарант не сильний у сучасних засобах комунікації (а хто ж тоді у "Фейсбуці" за нього пише?), або відрядні високі заплатять, або шопінг-тур на халяву провести можна.
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Напевно для самоутвежденія, щоб громадяни думали наскільки порошенко серйозний політик тому літає до самого Трампу показувати свої сміливі плани. Це як раніше з села приїжджали у київський зоопарк на слона подивитися.
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А где законо об оккупированных территориях? Чем дальше мы оттягиваем время назвать россию оккупантом тем тяжелее это нам будет потом сделать.
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В общем то, удивляет порошенковская традиция "порешать" всё на Западе, а потом ломать Раду через колено- мол, союзники не поймут и не поддержат, снимут санкции и пьютин нападёт. Украина как бэ- республика парламентская, и Поця обязан решать то, что примет Рада.
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та шо Вы такое говорите, наш гетьман кошерный единолично правит Украиной, не стесняясь как вождь какого-нибудь бантустана, говорит на Западе "мой народ", "моя страна", "моя армия"! Он, конечно, сильно попутал и вошел в роль, ведь Украина - это не корпорация рошен и не африканская страна.
Но пока народ безмолвствует, так и будет, увы, продолжаться.
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Я не зрозумів, а що наш президент повіз цей закон на узгодження до США?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США, - Ирина Луценко
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