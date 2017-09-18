 Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США, - Ирина Луценко

"Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию, закон будет подан без этого пункта. Если будет необходимость предусмотреть введение миротворческой миссии дополнительным пунктом закона, он будет внесён туда, и тогда (проект закона. - Ред.) будет представлен в Верховной Раде", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Луценко отметила, что именно этот момент пока не позволяет внести законопроект о реинтеграции Донбасса в парламент.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко
При этом она добавила, что по возвращении президента Украины Петра Порошенко после рабочего визита в США документ будет представлен Верховной Раде.
Как известно, президент Украины находится с рабочим визитом в США с 18 по 21 сентября, затем, 22-23 сентября, он посетит с рабочим визитом Канаду.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
844 29
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО(19)
Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину(109)
Московский суд планирует начать рассмотрение дела по газовым турбинам Siemens 20 октября(12)
Поправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров(189)
Ирина Луценко с детьми уже выехала за мужем в Менскую колонию(0)
Кучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"(70)
Оккупанты отпустили всех активистов, задержанных возле управления ФСБ в Симферополе, - адвокат. ВИДЕО(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А оккупированную территорию надо деоккупировать.
Шулера шоколадные, у вас всех на лбу написано "профнепригодные".
Ответить
Ответить
Пора давно признать: АТО - самая настоящая ВОЙНА с рашкой, а территории - ОКУПИРОВАННЫМИ. Тогда не нужно будет ЖОНГЛИРОВАТЬ пунктами в Законе, что всегда любит делать наша Рада. Даже сейчас этот Долгоносик-Луценчиха старается, как таракан, спрятаться в словесной шелухе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но пока народ безмолвствует, так и будет, увы, продолжаться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить