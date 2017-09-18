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Все про:безработица (298) статистика (400) Госстат (94)

 Уровень безработицы в Украине за последний месяц не изменился, - Госстат

кризис безработица

Уровень безработицы в Украине в августе остался на уровне предыдущего месяца - 1,2%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.

По состоянию на 1 сентября, в стране насчитывается 311,9 тыс. безработных граждан, из них 248,2 тыс. человек получают пособие по безработице.

Средний размер данной помощи по сравнению с июлем увеличился на 18 грн и составил 2058 грн. Опубликованная Госстатом информация не содержит данных о занятости населения на территории оккупированных Крыма и оккупированной части Донбасса.

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Шо то я не понял, 311,9 тыс. это по отдельно взятому Киеву? И как можно высчитать в % отношении, не зная количества населения в Украине? Госстат дебилоидный...
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Госстат может только указать зарегистрированных безработных
кто не регистрируется, значит имеет работу
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Надо бы как-то и заробитчан учитывать, т.к., если/чтобы они вернуться, необходимо планировать рабочие места для них...
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что за среднепотолочный подсчет? статистика еща та шарашкина контора.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУровень безработицы в Украине за последний месяц не изменился, - Госстат
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