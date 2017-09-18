 Уровень безработицы в Украине за последний месяц не изменился, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госстата.
По состоянию на 1 сентября, в стране насчитывается 311,9 тыс. безработных граждан, из них 248,2 тыс. человек получают пособие по безработице.
Средний размер данной помощи по сравнению с июлем увеличился на 18 грн и составил 2058 грн. Опубликованная Госстатом информация не содержит данных о занятости населения на территории оккупированных Крыма и оккупированной части Донбасса.
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кто не регистрируется, значит имеет работу
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