 Проект госбюджета на 2018 год: на ремонт дорог выделено 44 млрд гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Сообщается, что это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на 2018 год. В частности, поступления в государственный Дорожного фонда должны составить 32,6 млрд грн с возможностью увеличения при перевыполнении поступлений от таможенных платежей. Из Государственного бюджета будет выделено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон 4 млрд гривен. Еще 2 млрд гривен предусмотрено в общем фонде Государственного бюджета на следующий год на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
Также 357,6 млн гривен выделено на реализацию государственного инвестиционного проекта "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области".
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