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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1814) Кабмин (10567) ремонт (844)

 Проект госбюджета на 2018 год: на ремонт дорог выделено 44 млрд гривен

В следующем году расходы государственного бюджета Украины на дорожную инфраструктуру составят 44 млрд гривен, что на 1,18 млрд. гривен больше, чем в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Сообщается, что это предусмотрено проектом государственного бюджета Украины на 2018 год. В частности, поступления в государственный Дорожного фонда должны составить 32,6 млрд грн с возможностью увеличения при перевыполнении поступлений от таможенных платежей. Из Государственного бюджета будет выделено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон 4 млрд гривен. Еще 2 млрд гривен предусмотрено в общем фонде Государственного бюджета на следующий год на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян

Также 357,6 млн гривен выделено на реализацию государственного инвестиционного проекта "Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области".

Проект госбюджета на 2018 год: на ремонт дорог выделено 44 млрд гривен 01

Напомним, Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 15 сентября, как предусматривает бюджетное законодательство.
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В проекте госбюджета на 2018 год заложен курс более 30 гривен за доллар | InfoResist
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здорово! никогда такого не было... только бы их не строили так, как детский лагерь в Одессе...
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Банд формирование Укравтодор без откатов не работает. Запланировать, даже подписать - это не реальные деньги. Это декларация о намерении принять определённое количество отката. В Днепре, проекты Укравтодора профинансированы только на 5% плана и работы ведутся за счёт местных ресурсов. Уже год заканчивается, скоро зима а денег нет!!! Нет отката - нет финансирования.
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