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 Политика Украины
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 В оккупированном Крыму началось заседание по делу журналиста Семены

семена

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя в понедельник 18 сентября началось очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на заседание допустили около 10 слушателей.

На суде планируют заслушать представителя прокурора, сторона защиты намерена представить доказательства невиновности украинского журналиста.

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Крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и, в частности, Николая Семену.

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"В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью", - все должно быть уравновешено. Если украинцам запрещают публиковать статью, то кацапов с Цензора надо гнать ср...ой метлой и снимать с регистрации.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму началось заседание по делу журналиста Семены
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