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 Политика Украины
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 Главари наемников РФ препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК

и центр по сцкк вопросов контролю координации линии огня прекращения разграничения совместный стабилизации сторон

Руководство российских наемников на Донбассе препятствует восстановлению гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации, опубликованном на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Как отмечается, несмотря на многочисленные обращения украинской стороны СЦКК через российскую сторону СЦКК относительно содействия в предоставлении гарантий безопасности (на территории ОРДЛО ), с целью проведения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры ( вблизи линии разграничения сторон на Донбассе ), руководство боевиков систематически блокирует решение данных вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ продолжают обстрелы позиций ВСУ, несмотря на "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК

В частности, руководство ОРДЛО блокирует работы на фенольном заводе в Новгородском Донецкой области по усилению дамбы шламонакопителя, работы на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском, ремонт газоводов и запуск газораспределительной станции под Марьинкой, в связи с чем 26 тыс. жителей остаются без газоснабжения, а также простаивают предприятия.

"Можно с уверенностью утверждать, что руководство ОРДО и ОРЛО еще раз показывает свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона и создает препятствия по восстановлению гражданской инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

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Какие могут быть восстановительные работы для дамбасян которые еще только начали пожирать кровавый и безденежный рузьке мир полными черпаками??!! Они должны годами в разрухе сидеть и вспоминать как повизгивали о Хуйловвединам и бегали с иконами против наших солдат! Главное не повесить всю эту зону отчуждения на Украину!
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Вообще то - речь идет о контролируемой части, Донецкой области и предприятиях которое работает на Украину и налоги платит в казну. Когда вы вышеватники, научитесь не только заголовки читать? Я понимаю конечно, что вам мозги псевдопатриотичными лозунгами напрочь повышибало, но уж три строчки как то можно осилить?
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війна ще не скінчилачь і невідомо коли скінчиться

хоч я звичайно розумію що твій хлібодавець заявляє що вже у 18 році в ялті... ля-ля тополя
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В топку справедливость. Главное, дети спасены

18 сентября 2017, 13:55



Когда в 2014 я попал в плен первый раз меня крайне возмущала несправедливость произошедшего. Ведь я, весь такой, с*ка, положительный, приехал помогать эвакуировать детей, а меня в плен. Ну как так?!
Немного позже, когда собственными глазами я увидел убитых на этой войне детей, вопрос о справедливости перестал существовать. Во всяком случае по отношению к себе лично.
Справедливость... Пожалуй, это самая кровая категория добродетели в истории человечества. Я усвоил уроки жизни - если тебя что-то не устраивает, поднял ж*пу и изменил сам как тебе угодно. Не нужно рассказывать, как всё должно быть в рамках международного или государственного права. Не нужно учить жить на просторах социальной сети. И не нужно историй "сами мы не местные". Брось гордыню в пекло, возьми яйца в кулак, напряги булки и делай свой мир лучше.

Моя дорогая Irina Badanova рассказала мне о Януше Корчаке, польском враче и директоре дома сирот. Который во время Великой Отечественной Войны не убежал, а вместе со своими подопечными отправился в газовую камеру. Несомненно - это мужественный поступок. И обсуждать нечего. Хотя мне он и не близок. Но я хочу рассказать совершенно о другом человеке, о молодой женщине - Ирен Сендленр.
Во время Великой Отечественной Войны она работала в Варшавском Управлении здравоохранения и часто посещала еврейское гетто, чтобы ухаживать за больными детьми. Она знала о планах фашистов по уничтожению евреев. Потому вместе с единомышленниками тайно вывозила детей из гетто. Ей удалось спасти около 2500 детей. Но в результате была арестована. Во время пыток ей переломали руки и ноги и приговорили к смертной казни. Справедливо?

Благо её единомышленники сумели подкупить охранников перед казнью и тайно вывезли Ирен из тюрмы. После войны, когда в Польше был установлен коммунистический режим, Ирен стала преследовать новая власть. Её тягали на допросы даже будучи беременной. Из-за чего у неё родился недоношенный ребёнок, который умер через 11 дней. Кто-то скажет, вот где справедливость?

В 2007 году Президент Польши и Премьер-министр Израиля выдвинули Ирен на получение Нобелевской премии. Но в результате её получил Эл Гор за работу по защите окружающей среды. За сомнительную работу. Эл ездил по миру с выступлениями, предлагая какую-то свою теорию. Некоторые авторитетные специалисты высмеяли его теорию, а в научном мире она так и не получила поддержки. При этом стало известно, что за все его выступления Гор получал гонорары, который достигал до 100 тыс. дол. Разве это справедливо?
Да в топку ту справедливость. Самое главное здесь то, что благодаря хрупкой женщине было спасено 2500 детей. А это целый маленький мир. И их слёзы благодарности у могильной плиты сама драгоценная награда для неё и для всех нас.
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Я усвоил уроки жизни - если тебя что-то не устраивает, поднял ж*пу и изменил сам как тебе угодно
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Неделю назад приезжали ко мне мои родственники - "переселенцы" , чтобы получить пенсию . "Мы кормильцы , во всём виновата хунта , нас спасла россия" . До них так ничего ине дошло , и никогда не дойдёт . Не думаю , что надо спешить что-то восстанавливать в этом зверинце .
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От тут підтримую російських фашиків, не треба там нічого відновлювати, самі потрощили , нехай буде сільскогосподарський регіон, вата котиться на Кузбас .
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бачили очі що купували
тепер їжте хоч повилазьте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавари наемников РФ препятствуют восстановлению инфраструктуры на Донбассе, - СЦКК
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