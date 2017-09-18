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 Политика Украины
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Все про:Крым (20708) ООН (2237) Порошенко (13822) Луценко Ирина (262) деоккупация (163)

 Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

луценко ирина

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генассамблее ООН предложит странам, не поддерживающим оккупацию Крыма Россией, создать международную группу по деоккупации полуострова.

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (БПП) во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Президент, выступая на Генеральной ассамблеи ООН, предложит странам, которые выступают против аннексии Крыма, на Генеральной сессии ассамблеи объединить усилия и создать международную группу стран для поддержки и реализации вопросов для деоккупации Крыма. Таким образом его выступление на Генассамблее подтвердит тезис, что мы занимаемся установлением мира на Донбассе, но и не забываем о Крыме и усиливаем меры для того, чтобы деоккупация Крыма произошла в ближайшей перспективе", - сказала Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Совбезе ООН Порошенко будет настаивать на расширенном мандате для миротворцев на Донбассе, включая применение оружия, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Супер. Очередная группа для отмывания денег
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и очередной шыкаладный бред в перемешку с паленым пойлом.
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только не понимаю чего эту суку держат в верхах
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Головне - вчасно. Встиг все-таки до 5-тирічного ювілею окупації.
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пеця каждый год обещает, что на след. год крым деоккупируют.

из года в год.

и вот - охеренный прогресс.

еще одни смогут озабоченность выражать.
а пеця отрапортует о досягненни.
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Группа будет выражать озабоченность и, может быть, даже обеспокоенность?
Не реже 2-х раз в месяц.
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Стоп , стоп , стоп ... А финансирование из чьего кармана ?
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Кандидатура канешно хорошая , но меня терзают смутные сомнения ...
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Мене теж, тому швидше за все уряду Гройсмана доведеться в черговий раз підвищити тарифи.
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Из карманов заинтересованных сторон, естественно. США, Евросоюз, Украина, Турция... Или нас вычеркнуть?
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" Или нас вычеркнуть? "

А так можно ? Ну , шоб персонально меня вычеркуть ? Мне Крым не нужен , ни разу
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Але ж групи створювати набагато легше, особливо в фейсбуці.
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Какими силами воевать? 99% крымских военных перешли на сторону педерации.
Вводить танки и самолеты с материка? Бомбить Симферополь?
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да сразу, как зеленые человечки появились, стрелять их надо было. так хоть бы референдум сорвали.
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По справедливости, досталось от чеченцев условно говоря - алкашу Ельцину, А вот при Путине все чеченские ополченцы были разгромлены, частично уничтожены, частично приручены (Кадыров и пр.).
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А подгруппа,а совет над группами та подгруппами,это же тоже важно
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Толковое предложение, можно эффективно работать...
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cтранам, не поддерживающим аннексию Крыма

А есть поддерживающие?
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Кроме педерации никто не признал, даже Приднестровье.
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Есть ещё такие слова - ставленники, эмиссары...
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Как говаривали при совке - хочешь спустить дело на тормозах и ничерта не делать? Создай комиссию!
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пример предложения создания "минской" группы ,по нарезке территорий под создание днрлнр подконтрольных рашисту ,указывает на очередную потерю для Украины
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ей бы "глазки закрывай, баю-бай" вэсти до кинця свиту,а не выкладывать секретные планы пороха...
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Как только Саакашвили начал давить так ПоРОШЕНко даже за Крым вспомнил. Если бы в прошлом не блокады организованные добровольцами на которых барыга травил ментов а теперь не критика барыг лишенным барыгой гражданства Михо, то Петя продолжал бы торговать на крови...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко
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