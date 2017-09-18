 Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (БПП) во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.
"Президент, выступая на Генеральной ассамблеи ООН, предложит странам, которые выступают против аннексии Крыма, на Генеральной сессии ассамблеи объединить усилия и создать международную группу стран для поддержки и реализации вопросов для деоккупации Крыма. Таким образом его выступление на Генассамблее подтвердит тезис, что мы занимаемся установлением мира на Донбассе, но и не забываем о Крыме и усиливаем меры для того, чтобы деоккупация Крыма произошла в ближайшей перспективе", - сказала Луценко.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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из года в год.
и вот - охеренный прогресс.
еще одни смогут озабоченность выражать.
а пеця отрапортует о досягненни.
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Не реже 2-х раз в месяц.
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А так можно ? Ну , шоб персонально меня вычеркуть ? Мне Крым не нужен , ни разу
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Вводить танки и самолеты с материка? Бомбить Симферополь?
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А есть поддерживающие?
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