 Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденном Кабинетом министров и зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.
Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1 492 грн, с 1 июля - 1 559 грн, с 1 декабря - 1 626 грн.
Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1 860 грн, с 1 июля - 1 944 грн, с 1 декабря - 2 027 грн.
Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1 373 грн, с 1 июля - 1 435 грн, с 1 декабря - 1 497 грн. В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%.
Таким образом, социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.
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Одеться, заплатить их тарифы, купить еду по $2,16 день!
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в этом году 5-5,5грн
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морковь 5-6грн
капуста еще не пошла, та что есть 5-6грн
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садтень, все в тень!
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аж на 23 грн! вах!
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здрасте!
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А цены и инфляция превысят космос
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Вырастет производительность труда и качество предоставляемых товаров и услуг?
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Инфляция отстаёт,куме.Може зараз,вдасться до финиша,першими прибiгти.
-Та нi.Мабуть,не хоче виказувати мiсце,де вона трассу срезае
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3200\26=123$
3700\30=123$
Но пейсатые реформаторы будут 2 недели по всех каналах пиариться о 3700. Как тогда 3200.
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