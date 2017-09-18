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Все про:бюджет (4359) бюджетники (181) зарплата (1758) минимальная зарплата (124)

 Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн

деньги зарплата

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличится на 523 грн, или на 16,3%, и составит 3 723 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденном Кабинетом министров и зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета на 2018 год: Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум до 1 853 гривен

Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1 492 грн, с 1 июля - 1 559 грн, с 1 декабря - 1 626 грн.

Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1 860 грн, с 1 июля - 1 944 грн, с 1 декабря - 2 027 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1 373 грн, с 1 июля - 1 435 грн, с 1 декабря - 1 497 грн. В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%.

Таким образом, социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.
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где секта "противников 3200"?
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А кто получает 3200 в райцентрах и городах та селах поменьше? ,
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опять больше платить в пенсионный - но хорошо - если пенсионерам поднимут пенсию - я согласен
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Да ничего не повысят пенсионерам. Те что сейчас выйдут на пенсию, будут получать меньше, чем те что уже на пенсии с копеечными пенсиями.
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все плохо - зрада - да я где то уже это слышал)))
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На 10% зарплаты ревы или луценка хоть вытянут или не в курсе
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Это победа, прожиточный минимум в 2018 году 1700 грн!
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Вдумайтесь, это правительство считает, что можно прожить в Украине месяц на 65 долларов!
Одеться, заплатить их тарифы, купить еду по $2,16 день!
Бюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн - Цензор.НЕТ 2866

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Т что толку, если цены опять взлетят в разы???!!! Уж пусть лучше остается прежняя, с прежними ценами. Реформаторы всраные.
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в прошлом году картофель на 1ом километре (Харьков) был по 4,5-5грн
в этом году 5-5,5грн
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Капуста по чем ,а то микола сранович переживает
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лук по 4,50-4,80грн
морковь 5-6грн
капуста еще не пошла, та что есть 5-6грн
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Так в Британии чинушки не воруют так разнуздано, как наши шоколадные.
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Летом я отдыхал снова на севере Украины, где ранее людям платили минималку. И в этом году им сделали минималку, да только работников осталось лишь одна треть. Так, что позитива не много.
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добавили отпусков за свой счет и сократили часть, такое в бюдж. организациях тоже.
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ну от шо ты пишешь - особенно удивительно за бюджетников
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пишу правду - у меня жена в детсаду работает, бюджет.
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ув. вы хотите сказать, шо сократили единицы по штатному расписанию - есть нормативы ,любая проверка .. - ребята конечно не зная конкретики тяжело судить - но это не типичный случай
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капитализм - выживет сильнейший - прийдет собственник который это сделает
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не надо путать олигархат с капитализмом..
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стоп стоп стоп - а причем здесь одно и другое - вам социальная справедливость кушать нормально мешает?))
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у нас нет социальной справедливости..мы платим налоги в никуда..и поэтому желания их платить нет..как и нет желания повышать минималку по прихоти широкомордых дядь, у которых скоро выборы..я не собираюсь за свой счёт ублажать их лохторат..
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дело твое - ты меня извини - но ты яркий пример тех ,кого я называю плаксами - требовать и возмущаться вы умеете - больше не чего - какое ты моральное право имеешь, тогда шо то критиковать - подумай
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ну да..никакого абсолютно..второй десяток лет даю наёмным работникам работу..а от государства только слышу: "дай!", "нельзя!", "мало", "дай ещё!"..
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так не ты один и не только у нас в стране - не нравиться - иди в наемные работники и живи себе спокойно - а нет - ну так будь готов ,просто сейчас баловаться с неуплатой больно,ой как больно - штрафы просто штатовские - ну решать тебе конечно)))
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ага..а менять в стране ничего не надо..? не..? всех через колено, да штраф въ...ть! красота..! так чем вы от кацапов отличаетесь, мелкие служки олигархата..?
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ты это мне??? не ну надо тебя в штаты отправить - там бы тебе рассказали как надо налоги платить - а то жить все так как там хотят, а платить не это произвол ,как же как же - а шо я должен платить - должен и будешь - или работать не будешь, именно так и не как не иначе - умный нашелся
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Какая отличная манипуляция от минстеця..как говоришь про ужасающие условия для ведения бизнеса и коррупцию, то называют ахентом кремля..а как говоришь, что не хочешь платить налоги и кормить разных паразитов, то тычут в морду западным опытом..а что это государство мне дало..? Где медицина, образование, инфраструктура..? Нет денег..? Ну.. все лицезрели декларации "элиты"..
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"Капитализьм", где собственники экономят на всем, что бы за бюджетные деньги был достойный отдых. Мне это выгодно, но вот работникам я тупо давал деньги за услуги. Реально их жалко!
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спрос и предложения - да кому я пишу) а сейчас так и есть - тут даже спорить не чего - но это скоро закончиться - один вопрос - а зачем себя так не любить,ну я про отдых или это лечебный?
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Все вместе. Кстати там великолепно, там это как раз себя любить.
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ну не знаю - можно и квартиру нормальную снимать в таком месте ,а за все остальное платить отдельно - ну ладно это я умничаю
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Есть и квартиры, но это не так удобно как номер с видом на озеро.
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Давай в Киев, у нас на 8000 грн не хотят работать.
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У нас в Днепре тоже . Половина "безработных" , а субсидией очередь , невозможно припарковаться - джипы, джипы ...
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((( ну мы же украинцы - скромные и бережливые - хвастаться не любим - а то куме сглазит)))
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Напишите плиз, что в бюджет-18 заложен курс гривны до конца след года 30,1 грн за долл.
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мне нравиться это ихнее "превысит"!
аж на 23 грн! вах!
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Тока зарегался и сразу ватяра сюда,старо как мир,креатива давай
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142 бакса. после получки можно в Ниццу рвануть ...
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Проект есть, пора приступить к поднятием цен на газ и всё остальное )))
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Прочитав комментарии приходишь к выводу, что поднимать зарплаты категорически нельзя............
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есть экономические предпосылки для поголовного поднятия зарплат..?
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А меня критиковали за источник "Украинская правда" и я удалил это.
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Та мне пофиг,5-анал шо ли поискать или мертветчука выбор,тогда прокатит
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Ну, если бы Жуля поднимала, тогда вата сказала бы, что гуд
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минимальная зарплата превысит ...

Вырастет производительность труда и качество предоставляемых товаров и услуг?
.
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что вы все про минимальные, они и так меньше прожиточного, давайте о максимуме поговорим.
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видно очень малому и ну оооочень среднему
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мабуть щось перепутали. Наші громадяни повинні отримувати від 50 тисяч і не менше
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ляшко! если не будэ 6000, будэш вэсты тайни пэрэговоры з юлей, як аваков и турчин?
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шумиха вокруг 3700 приведет к повышению стоимости яйца на 1 грн и кг мяса на 10-ть
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Таким образом, социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.Источник: https://censor.net.ua/n455770

Инфляция отстаёт,куме.Може зараз,вдасться до финиша,першими прибiгти.
-Та нi.Мабуть,не хоче виказувати мiсце,де вона трассу срезае
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вот и сбываются старые анекдоты, времен СССР, когда одна жительница Одессы писала своей подруге, уехавшей в Израиль: "...у нас все хорошо, слон на Привозе стоит 18 рублей, но зачем мне слон? Я лучше добавлю два рубля и куплю себе курицу". Вот и я думаю, зачем мне слон за 100грн., если добавлю 30 и куплю килограмм мяса? Тьфу ты...анекдот за ценами не успевает.
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Не надо делать нам " как лучше", оставьте нам " как хорошо"....😥
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Если брать в учет прогнозируемую инфляцию. Получаеться:

3200\26=123$
3700\30=123$

Но пейсатые реформаторы будут 2 недели по всех каналах пиариться о 3700. Как тогда 3200.
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Кто бывает в магазинах к открытию, тот видит , как полчаса- час там все бегают с выпученными глазами- ценники меняют .КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Ну его на хрен, ТАКОЕ покрашення!
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Ага да плевать на сумму минималки, главное что можно на неё купить а о том что доллар в 2018 заложен по 30 грн, молчим.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБюджет-2018: минимальная зарплата превысит 3700 грн
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