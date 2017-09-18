 За прошедшую неделю в зоне АТО ликвидированы 10 террористов, более 30 - ранены, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 10 погибших оккупантов, 31 раненый; 1 потерянный БПЛА.
"Львиная доля потерь приходится на так называемый "9-й полк" российско-оккупационных войск, занимающий позиции на юге мариупольского направления", - сказал Лысенко.
Напомним, потери врага за прошлую неделю составили 16 человек.
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