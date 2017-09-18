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 За прошедшую неделю в зоне АТО ликвидированы 10 террористов, более 30 - ранены, - спикер АТО

лысенко

В течение недели в зоне АТО уничтожены 10 террористов, ранен 31.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 10 погибших оккупантов, 31 раненый; 1 потерянный БПЛА.

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"Львиная доля потерь приходится на так называемый "9-й полк" российско-оккупационных войск, занимающий позиции на юге мариупольского направления", - сказал Лысенко.

Напомним, потери врага за прошлую неделю составили 16 человек.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшую неделю в зоне АТО ликвидированы 10 террористов, более 30 - ранены, - спикер АТО
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