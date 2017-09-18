 Завтра будут озвучены два заявления нардепов о входе в группу "Воля народа", - Парубий

Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Заявления (о входе нардепов в группу "Воля народа" есть. - Ред.) есть. Но их я могу объявить только на пленарном заседании. Чтобы снять с этого вопроса интригу, завтра с самого утра эти заявления объявлю, потому что они вступают в силу лишь с момента их объявления с трибуны Рады во время пленарного заседания. Завтра с утра два заявления будут озвучены. Я по памяти не помню фамилии депутатов, но знаю, что есть два необходимых заявления и завтра они будут озвучены", - ответил Парубий на вопрос о том, есть ли заявления депутатов о вхождению в группу "Воля народа", или же группа будет распущена.
Напомним, 9 июня Парубий на пленарном заседании Рады объявил, что депутатская группа "Воля народа" исключила из своего состава нардепа Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. После данного объявления в группе "Воля народа" осталось 17 народных депутатов, что является основанием для ее роспуска. Позже, Парубий объявил, что депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск.
Согласно регламенту Верховной Рады, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию "Батькивщина" в течение первой сессии входило 19 депутатов - таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.
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петюшек кнопкодавных подсовываете?
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ну ты, оказывается, прям интилихтуал - привык все в памяти держать...
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