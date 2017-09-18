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 Политика Украины
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Все про:ВР (23008) Парубий (1580)

 Завтра будут озвучены два заявления нардепов о входе в группу "Воля народа", - Парубий

парубий

Завтра спикер Рады Андрей Парубий объявит о входе в группу "Воля народа" двух нардепов.

Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Заявления (о входе нардепов в группу "Воля народа" есть. - Ред.) есть. Но их я могу объявить только на пленарном заседании. Чтобы снять с этого вопроса интригу, завтра с самого утра эти заявления объявлю, потому что они вступают в силу лишь с момента их объявления с трибуны Рады во время пленарного заседания. Завтра с утра два заявления будут озвучены. Я по памяти не помню фамилии депутатов, но знаю, что есть два необходимых заявления и завтра они будут озвучены", - ответил Парубий на вопрос о том, есть ли заявления депутатов о вхождению в группу "Воля народа", или же группа будет распущена.

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Напомним, 9 июня Парубий на пленарном заседании Рады объявил, что депутатская группа "Воля народа" исключила из своего состава нардепа Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды. После данного объявления в группе "Воля народа" осталось 17 народных депутатов, что является основанием для ее роспуска. Позже, Парубий объявил, что депутатской группе "Воля народа" грозит роспуск.

Согласно регламенту Верховной Рады, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию "Батькивщина" в течение первой сессии входило 19 депутатов - таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.


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Ну как же можно лишиться такой продажной группы из бывших рыгов?
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колишніх ригов не буває і порошенко це добре довів.
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Я теж риг, бо мої податки йшли в общак якуновича. Мені повіситись ?
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Звідки я знаю повісять тебе чи ні, я що у своєму посту написав, що когось вішати потрібно?
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Если ты чувствуешь свою вину в убийствах на майдане и преступлениях януковича - то будь мужиком , залезь в петлю и ... (как последний негретёнок из Агаты Кристи)
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Пусть Парубий это Гарри Поттеру расскажет,мне не интересно.
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Хороша група.на одній лінії з бпп роблять нам життя кращим
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фальшива колода поповнится двома міченими картами.
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Воля народная - повесить их всех на фонарных столбах!
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под словом "ВСЕХ" подразумевается всех УПЫРЕЙ и БАРЫГ!
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подсуетились!
петюшек кнопкодавных подсовываете?
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Я по памяти не помню фамилии депутатов, но знаю, что есть два необходимых заявления и завтра они будут озвучены", - ответил Парубий на вопрос о том, есть ли заявления депутатов о вхождению в группу "Воля народа", или же группа будет распущена.

ну ты, оказывается, прям интилихтуал - привык все в памяти держать...

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все идет по плану..."полезные идиоты" снова принесут власть рыгам в зубах...необучаемые...
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И все они за народ. И спят и видят как народу подсобить! Самим хоть не смешно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра будут озвучены два заявления нардепов о входе в группу "Воля народа", - Парубий
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