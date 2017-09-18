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Все про:Кабмин (10567) пенсионеры (633) пенсионная реформа (990) пенсия (1677) Рева (256)

 Останутся только два фактора, влияющих на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов, - Рева

пенсия

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о важности солидарного уровня пенсионного обеспечения и о его решающей роли в формировании пенсий граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Именно поэтому, по его словам, сбалансирование солидарного уровня было запланировано как приоритетное направление при проведении пенсионной реформы.

"Практически все современные пенсионные системы мира имеют солидарный уровень пенсионного обеспечения. Этот уровень базируется на солидарности поколений и требует соблюдения одного основного принципа - равенства каждого перед законом", - заявил министр.

Правила солидарного уровня являются логическими и эффективными, ведь средства при поступлении в Пенсионный фонд автоматически распределяются по определенной процедуре между пенсионерами. Это позволяет избежать рисков обесценение средств или их потери, а также делает невозможным любое внешнее вмешательство в процесс.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект пенсионной реформы дополнен хорошими поправками, но базовые элементы не изменились, - Рева

Однако, нарушение фундаментальных принципов, которые происходили на протяжении более 25 лет, привели к фактическому разрушению пенсионной системы и катастрофическому обнищанию пенсионеров.

"Пенсионная реформа восстанавливает принцип социальной справедливости и ликвидирует все без исключения преференции для определенных категорий граждан. Остаются только два фактора, которые влияют на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов", - подчеркнул Андрей Рева.

На этом реформа не заканчивается, а только начинается. Следующим ее шагом станут изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих и внедрение полноценной трехуровневой системы пенсионного обеспечения.
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Замполит Рева рулит....Самые негодяи были в Армии, а тут дали поруководить пенсионерами.
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Хто хоче заробити пенсію в Україні, повинен працювати в мусарні.
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только два фактора:
1. Продолжительность страхового стажа - уже обеспечили всех работой??? Строите новые фабрики, заводы, создаете новые рабочие места??? Чтобы народ смог стаж продолжительный иметь??
2.Размер уплаченных взносов - подняли зарплаты до европейских? С которых платят взносы? Или зарплату будем платить как в Африке, а тарифы будут как в Европе?? Человек может с такими зарплатами, как вы платите, заработать на достойную пенсию???

Сколько этот лохотрон будет продолжаться? Обеспечьте людей работой с зарплатами как в Европе - тогда и вводите факторы! А пока нехрен лезть к пенсионерам!
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Остаются только два фактора, которые влияют на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов", - подчеркнул Андрей Рева. __ И опять врёт. Или не всю правду говорит. Потому что пенсии судей и прочие "пожизненные содержания" никак не вписываются в эти два фактора. Особенно во второй.
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Ну так они же должны быть ручные и благодарны хозяину.
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Пусть судьям тогда олигархи из всего кармана доплачивают, если они хотят, чтобы судьи "должны быть ручные и благодарны хозяину".
Нехрен это делать из народных денег!
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Свои они по офшорам (сворованные у людей тарифами, роттердам +, ценами на продукты....)....а тут бюджет.
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А судьи кто? Те , кто при слове "пенсия" ржут . Недомайданили , теперь маємо те, що маємо ...
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Я так розумію, що депутати, судді, прокурори найбільше відраховують у пенсійний фонд на протязі життя і мають самий довгий трудовий стаж? Тобто і пенсії в них, від тяжкої праці, будуть найбільші, нє?
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ага точно самые большие пенсии будут у них! себя они не обидят! т.е. платить будем мы а пенсии будут у них!!
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Ну спецпенсії їм відмінили, хоча з їх рівнем зарплат їм нарахується та сама максим ально дозволена пенсія в 10 тис. грн...
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та не переживайте за пенсию - я верю в нашу медицинскую реформу!!!
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не по теме!
просто слово "соль" навеяло:

Кто жизнью бит - тот большего добьется!
Пуд соли съевший - выше ценит мед!
Кто слезы лил - тот искренне смеется!
Кто умирал - тот знает что живет!!!
***Омар Хайям***
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Решил жить вечно . Пока всё идёт хорошо .
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Нищета и безправие - два фактора.
"Два фактори мої, два факторИии..."
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Чем больше треша, тем качественнее следующий Майдан
Может дойдет до уровня Майданов во Франции, когда бошки рубали королям, а не только повстанцам.
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Нужно было валить в Новую Зеландию в свое время. Эх, юношеский максимализм, мать его.
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А фактор плати в любом случае ЕСВ ФОПам при отсутствии деятельности в начале или сезонно остаётся?
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Да, повезло англичанам, нет у них потужных рэформаторов
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потому, что их там не выбирают. Была у них Тетчер так во время её похорон на паралельных улицах гуляния шли. Ни один университет не присвоил Тетчер традиционное звания почесного доктора. Для тех, кто не в танке: политика Тетчер- "развитие богатых за счёт бедных" в Украине проводится уже четверть века.
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потужных рэформаторов они в свое время повесили
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Розумно. Зайдіть до мінсоцполітики. Є для вас вакансія.
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Пенсионная реформа восстанавливает принцип социальной справедливости и ликвидирует все без исключения преференции для определенных категорий граждан Источник: https://censor.net.ua/n455766

Ну... не зовсім Вони кажуть, що відмінять спецпенсії, але це зачепить не тільки депутатів, чиновників у суддів.

Не всі знають, що по методиці спецпенсій держслужбовців також розраховують пенсії вчителів, науковців, поштарів, працівників державних компаній, бібліотекарів і тд... Там дуже багато категорій. І ці люди, по суті ентузіасти, які роками працювали за мізерні кошти, також не отримають підвищену пенсію!
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как раз судей на зацепит. По судьям принят отдельный закон по которому им положено ПОЖИЗНЕНОЕ СОДЕРЖАНИЕ и оно покруче пенсионного будет!! И не факт что завтра таких же законов не попринимают про прокуроров например!!
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м-да, учетиля с врачами, это как раз энтузиасты...
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весело будет тем, кто в 90-е, чтобы выжить, плюнул на свои рабочие места, где з/п не платили годами, и пустился во все известные (и неизвестные) способы заработать деньги...я помню, как наш "владелец хвирмы" тупо "уволил" всех сотрудников, которые продолжали работать, но неофициально... помню бегающие глаза проверяющих, которые ходили по заполненным сотрудниками кабинетам хвирмы, на которой официально числилось 2 (два) человека - главный бухгалтер и директор...и потом подписывали акты проверок - усе в порядке, шеф (с)
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Ну если они работали и ничего не вносили в солидарный пенсионный фонд, из которого живут пенсионеры, так чего это им нужно разрешать теперь из этого фонда кормится. Фонда, который напоняется и наполнялся не ими.
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Если человек в свое время ни копейки в пенсфонд не вносил, то за что ему сейчас платить?
Это не богодельня.
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это ты про кого написал про депутатов или про прокуроров а может про судей?!! они все не платили в ПФ ни копейки но получать будут ОГОГО!!
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Ты дурак? Госслужащие просто не могут НЕ платить, у них автоматически вычитают из зарплаты все налоги и взносы. А если мало платили - то и получать будут мало. Посмотри как размер пенсии назначается.
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из левого кармана взял в правый переложил! или чтобы понятнее тебе было (а то может непонятливый) из бюджета взял в бюджет положил!!
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Ну придумай как по другому должны платить пенсионные взносы все бюджетники. Учителя, врачи, водители троллейбусов. Ну, вобщем, все.
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очень просто как во всем мире. Если ты бюджетник т.е. работаешь на общество (на государство) как наемный работник то отчисления за тебя делает государство. т.е. это не бюджетник заплатил а государство перечислило бюджетнику средства на персональный пенсионный счет. А следовательно эти деньги принадлежат не бюджетнику а государству и принадлежат до тех пор пока бюджетник не выйдет на пенсию а если бюджетник провинится перед государством (возмет взятку, примет неправосудное решение или еще как....) то он лишается и работы и всех пенсионных обеспечений.
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Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Я мало что понял в этой смеси общего и частных случаев.

В мире существует три вида пенсионного обеспечения. Солидарная, накопительная и страховая. Все эти компоненты в развитых странах присутствуют совместно. У нас, к сожалению, есть только солидарная. То есть общий котел, куда все работяги, где бы они ни работали, кидают часть своего заработанного бабла для НЫНЕ живущих пенсионеров. Бюджетники это делают тоже. Только для облегчения этой процедуры-волокиты им не нужно самим из полной своей зарплаты относить часть денег в пенсионный фонд. Это делает за них государство, выдавая им на руки зарплату за вычетом пенсионных взносов. Ну и налогов.

Все.

Государство это не что-то абстрактное. А это я и другие граждане. И лично я не хочу, чтобы мое бабло, которое за мою работу поступает в пенсионный фонд транжирилось на тех, кто в это фрнд за свою жизнь не внес и копейки. Это мое желание защитить таким образом свои деньги.

А накопительную систему, то есть личные обязательные отчисления только для себя, у нас еще собираются вводить.
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страховой стаж (страховой взнос) в солидарной системе это что то из фантастики!! ты определись либо у тебя солидарная система и просто стаж независимо от взноса либо у тебя все таки взнос а следовательно персонофицированая система.

А насчет транжирования твоего бабла то я тебе сообщу известее что твое бабло уже растранжирено! что бушь делать?!!
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Да, ты забыл. власть же трубит всем об уровне ЗП бюджетников до отчисления налогов, таким образом врут о несметных ЗП учителей!
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Если человек в силу того, что государство не смогло его обеспечить работой вынужден был уехать за границу, заработать там денег, привезти их в Украину, потратить в Украине, вливая таким образом в экономику страны, то этот человек не достоин пенсии?
Почему мне в 35 лет сказали, что я уже старый для работы? С тех пор я работаю не официально! Почему государство не может обеспечить меня работой официально, а требует от меня какие то отчисления?
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Откладывал бы каждый день себе на пенсию в кубышку, а не зарился бы теперь на бабло, заработанное не тобой, а другими.
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тролик, до 2008 года я работал официально с ЗП 10000-12000грн в месяц. Сам посчитаешь сколько я налогов отслюнявил или помочь?
Доллар помнишь по чем тогда был? Напоминаю - 5грн!
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Ты не ипанутый, не? Оно мне предлагает заняться его фуйней. Работал, вносил в пенсионный фонд, получай пенсию. Ф-се.
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Это хорошо, что твое хвастовство и кудахтанье, то есть возмущенное кукареканье, на этом закончилось.
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а что делать с налогом ЕСВ который был 40% а счас 22% - 37%!! его что типа подарить?
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Так ликвидируют все преференции для определенных категорий? Хорошо. Зачем же тогда после этих слов начинать говорить, что для военнослужащих преференции остаются. А не проще ли было сказать правду, а не сразу взаимоисключающие положения, которые невозможно выполнить одновременно.
Рева наверное знает, что у нас есть продажный Конституционный суд, который в пику словам Ревы примет закон о недопущении снижения уровня жизни гражданам судьям и будут они продолжать кататься как сыр в масле. Практически ни за что.
И еще, Рева ссылается на мировой опыт там, где это ему выгодно. А что говорит мировой опыт о максимальной разнице оплаты труда вышестоящих чинов и простых граждан? Раз в 10, а не 100 или тысячу. Отсюда и разница уровней пенсий должна быть того же порядка, 10. А то судьи да руководители всяких госпредприятий имеют сотни тысяч и миллионы месячной зарплаты, а какой-нибудь роботяга 3200. Давай Рева, внеси предложение чтобы тебе и твоему окружению платили максимум 30000, а не 300000.
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Рева ссылается на мировой опыт А мировой опыт говорит, что если доход такой как у нашего большинства 100 баксов/мес, то положена допомога, а не дальнейшее обложение налогами и непомерным платежами за ЖКХ
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Пенсії будуть отримувати тільки ті, хто сплачував внески. І я навіть знаю цих суддів і прокурорів))
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Бо таких маєтків, як у них, нема навіть у податкових інспекторів
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***
на какого сказочного персонажа похожа наша пенсионная реформа?
- на колобка! он и от бабушки ушел и от дедушки ушел
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Обьедос. И главный фактор забыл - это точень организованая преступная група панамских евреев
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Або, як варіант. Дострокові президентські на цю осінь, Баригу з шоблою "рев" на довічне з конфіскацією і поблема з соцвиплатами реально вирішена на сто років наперед!
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А у тебя есть хоть один реальный кандидат в президенты, которому можно доверить страну?
Или предложишь клоунов и придурков типа хуюли, миши или бляшко?
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Очередной развод, как в 90-е, когда организовывались "частные пенсионные фонды"... Кому тут можно верить? Те кто нам бла-бла про пенсии, они благополучно слиняют в теплы страны с этих грошиков! Я бы советовал купить 2-3 квартирки на старость и жить с аренды.
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Забув ще один третій чинник - собі й кентам на копитні. Люди ж працювали!
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гниды!

почему медсестра или санитарка в больнице, по их новой системе, да и по старой, получает 1300-1500 грн??? или это она виновата в том, что у нее такая зарплата??? твари! все под себя сделали! какая будет пенсия у этого питора, знаете?? максимальная!!!
18к вроде. гниды! на гиляку всех!!!
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Любой работник не только медсета, по старой сисеме получает около 60% пенсии от своего грязного заработка за ВЕСЬ период с 2000 года (за исключением 5 лет наиболее проблемных) или за 5 сплошных лет до 2000г. Но в новом законе, при всех равных условиях он будет получать менее 40% от своего грачязного заработка, потому что будет изменен коэфициент учта стажа с 1,35% до 1,00%.
Поэтому если медсетра сегодня полуает 1500 грн, по новому она бы получила чуть более 1000 грн. Вот ткая арифмтика этой реформы.
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Ці фактори мають місце при двох умовах:

1. Для тих, хто лише починає свою трудову діяльність.
2. При відсутності безробіття у державі.
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Почему никто не замечает, что в старом и предлагаемом законе есть пункт, по которому чиновники пенсионого фонда сами опререляют кому можно досрочно пересчитывть пенсию, тогда как обычным смертным это делается только один раз в два года, если он работает. Блатные каждый месяц пересчитывют себе пенсии с учетом инфляции и повышения стажа, выигрвая оргомные деньги у остальных. Наверняка без взяток в ПФУ, а то и выше это не обходится.
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Этот рева не чувствует последствий таких реформ, страна не может всё время быть в состоянии шоковой терапии, шок есть а терапии нет. Значит где то терпение у людей лопнет, скорей всего по совокупности факторов.
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а ты сам посмотри счас уже малейший ляп от системы (чинуш) и люди идут толи кого то бить толи что то поджигать или громить! скок еще ждать осталось до полного погрома!!
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он типа И.Христос, хочет всех накормить одной буханкой хлеба.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОстанутся только два фактора, влияющих на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов, - Рева
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