 Останутся только два фактора, влияющих на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Именно поэтому, по его словам, сбалансирование солидарного уровня было запланировано как приоритетное направление при проведении пенсионной реформы.
"Практически все современные пенсионные системы мира имеют солидарный уровень пенсионного обеспечения. Этот уровень базируется на солидарности поколений и требует соблюдения одного основного принципа - равенства каждого перед законом", - заявил министр.
Правила солидарного уровня являются логическими и эффективными, ведь средства при поступлении в Пенсионный фонд автоматически распределяются по определенной процедуре между пенсионерами. Это позволяет избежать рисков обесценение средств или их потери, а также делает невозможным любое внешнее вмешательство в процесс.
Однако, нарушение фундаментальных принципов, которые происходили на протяжении более 25 лет, привели к фактическому разрушению пенсионной системы и катастрофическому обнищанию пенсионеров.
"Пенсионная реформа восстанавливает принцип социальной справедливости и ликвидирует все без исключения преференции для определенных категорий граждан. Остаются только два фактора, которые влияют на размер пенсий: продолжительность страхового стажа и размер уплаченных взносов", - подчеркнул Андрей Рева.
На этом реформа не заканчивается, а только начинается. Следующим ее шагом станут изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих и внедрение полноценной трехуровневой системы пенсионного обеспечения.
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Как питаются в ЕС и Украине. Сравнить и заплакать(0)
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Пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева(80)
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1. Продолжительность страхового стажа - уже обеспечили всех работой??? Строите новые фабрики, заводы, создаете новые рабочие места??? Чтобы народ смог стаж продолжительный иметь??
2.Размер уплаченных взносов - подняли зарплаты до европейских? С которых платят взносы? Или зарплату будем платить как в Африке, а тарифы будут как в Европе?? Человек может с такими зарплатами, как вы платите, заработать на достойную пенсию???
Сколько этот лохотрон будет продолжаться? Обеспечьте людей работой с зарплатами как в Европе - тогда и вводите факторы! А пока нехрен лезть к пенсионерам!
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Нехрен это делать из народных денег!
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просто слово "соль" навеяло:
Кто жизнью бит - тот большего добьется!
Пуд соли съевший - выше ценит мед!
Кто слезы лил - тот искренне смеется!
Кто умирал - тот знает что живет!!!
***Омар Хайям***
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"Два фактори мої, два факторИии..."
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Может дойдет до уровня Майданов во Франции, когда бошки рубали королям, а не только повстанцам.
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Ну... не зовсім Вони кажуть, що відмінять спецпенсії, але це зачепить не тільки депутатів, чиновників у суддів.
Не всі знають, що по методиці спецпенсій держслужбовців також розраховують пенсії вчителів, науковців, поштарів, працівників державних компаній, бібліотекарів і тд... Там дуже багато категорій. І ці люди, по суті ентузіасти, які роками працювали за мізерні кошти, також не отримають підвищену пенсію!
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Это не богодельня.
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В мире существует три вида пенсионного обеспечения. Солидарная, накопительная и страховая. Все эти компоненты в развитых странах присутствуют совместно. У нас, к сожалению, есть только солидарная. То есть общий котел, куда все работяги, где бы они ни работали, кидают часть своего заработанного бабла для НЫНЕ живущих пенсионеров. Бюджетники это делают тоже. Только для облегчения этой процедуры-волокиты им не нужно самим из полной своей зарплаты относить часть денег в пенсионный фонд. Это делает за них государство, выдавая им на руки зарплату за вычетом пенсионных взносов. Ну и налогов.
Все.
Государство это не что-то абстрактное. А это я и другие граждане. И лично я не хочу, чтобы мое бабло, которое за мою работу поступает в пенсионный фонд транжирилось на тех, кто в это фрнд за свою жизнь не внес и копейки. Это мое желание защитить таким образом свои деньги.
А накопительную систему, то есть личные обязательные отчисления только для себя, у нас еще собираются вводить.
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А насчет транжирования твоего бабла то я тебе сообщу известее что твое бабло уже растранжирено! что бушь делать?!!
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Почему мне в 35 лет сказали, что я уже старый для работы? С тех пор я работаю не официально! Почему государство не может обеспечить меня работой официально, а требует от меня какие то отчисления?
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Доллар помнишь по чем тогда был? Напоминаю - 5грн!
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Рева наверное знает, что у нас есть продажный Конституционный суд, который в пику словам Ревы примет закон о недопущении снижения уровня жизни гражданам судьям и будут они продолжать кататься как сыр в масле. Практически ни за что.
И еще, Рева ссылается на мировой опыт там, где это ему выгодно. А что говорит мировой опыт о максимальной разнице оплаты труда вышестоящих чинов и простых граждан? Раз в 10, а не 100 или тысячу. Отсюда и разница уровней пенсий должна быть того же порядка, 10. А то судьи да руководители всяких госпредприятий имеют сотни тысяч и миллионы месячной зарплаты, а какой-нибудь роботяга 3200. Давай Рева, внеси предложение чтобы тебе и твоему окружению платили максимум 30000, а не 300000.
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на какого сказочного персонажа похожа наша пенсионная реформа?
- на колобка! он и от бабушки ушел и от дедушки ушел
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Или предложишь клоунов и придурков типа хуюли, миши или бляшко?
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почему медсестра или санитарка в больнице, по их новой системе, да и по старой, получает 1300-1500 грн??? или это она виновата в том, что у нее такая зарплата??? твари! все под себя сделали! какая будет пенсия у этого питора, знаете?? максимальная!!!
18к вроде. гниды! на гиляку всех!!!
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Поэтому если медсетра сегодня полуает 1500 грн, по новому она бы получила чуть более 1000 грн. Вот ткая арифмтика этой реформы.
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1. Для тих, хто лише починає свою трудову діяльність.
2. При відсутності безробіття у державі.
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