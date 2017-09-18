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 Профильный комитет Рады дорабатывает текст законопроекта об образовании: проголосованные правки требуют технической вычитки, - Парубий

парубий

Профильный комитет Рады проводит техническую доработку законопроекта об образовании после принятия, так как большое количество проголосованных правок требуют технической вычитки.

Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Закон очень объемный. Большое количество проголосованных правок требуют технической вычитки. Мы договорились, что комитет будет иметь возможность сегодня до вечера доработать окончательный текст законопроекта. Безотлагательно, как только из комитета поступит закон, мне как председателю Верховной Рады, безотлагательно его подпишу и отправлю на подпись президенту Украины. Надеюсь, это произойдет или сегодня вечером, или завтра утром", - пояснил Парубий, почему до сих пор не подписан принятый Радой на прошлой пленарной неделе законопроект об образовании.

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Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

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Честно говоря, истеричная реакция всяких венгрий на украинский закон мне не совсем понятна и, скорее, неприятна.
Даже стыдно за сородичей из евросоюза за их мелочность и придирчивость. Они что не понимают, что их претензии для Украины - палка о двух концах, а другой конец палки держи путинская россия с ее маниакальным имперским желание подавить и изничтожить украинский язык, культуру и государственность.
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Странный закон под видом Реформы. Тут отупление нации(для работы на заводах, в полях, в армию и ментовку идти), в медицине Геноцид людей, пенсионеры вообще побоку, их не должно быть, ирева и розенко и компания хрен будут на пенсию жить, да и не им отвечать через столько лет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофильный комитет Рады дорабатывает текст законопроекта об образовании: проголосованные правки требуют технической вычитки, - Парубий
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