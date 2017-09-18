 Парубий о возможном объединении БПП и НФ: "Идут консультации. Ни одного решения по этому поводу не принято"

Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мне известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу не принято. Если объединимся, то мы соберемся на брифинг. Если объединение состоится, и по этому поводу будет принято решение, то мы с вами будем этот вопрос обсуждать", - прокомментировал Парубий вопрос журналистов о возможном объединении "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".
685 53
Завтра будут озвучены два заявления нардепов о входе в группу "Воля народа", - Парубий(17)
На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий(62)
Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2(22)
Парубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов(6)
Волох: Когда уже Парубий объявит о создании новой депутатской группы СИЗО?(0)
Селфи Лозового, новый имидж Королевской и обучающийся говорить и читать по-украински Молоток: первый рабочий день в Раде после каникул. ФОТОрепортаж(124)
"Приоритетом №1 для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона", - Парубий(21)
Ответить
Ответить
- Были фараоны и евреи. Фараоны вымерли, евреи остались.
Были инквизиторы и евреи. Инквизиторы вымерли, евреи остались.
Были нацисты и евреи. Нацисты вымерли, евреи остались.
Были коммунисты, партия регионов…
- Ты хочешь сказать?...
- Таки да... Евреи опять вышли в финал!..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Государство сделало "доброе" дело за чужой счет. Вместо выделение каких-то денег на проезд вот таким льготникам - заставляет кого-то бесплатно работать. А разных льготников - у нас ох как до хера...
Монетизация льгот. И никаких нахер льгот "натурой".
Ответить
Ответить
"Сегодня не существует достоверной системы установления количества пассажиров-льготников. По этому мы будем возмещать только в том случае, когда мы будем понимать - возмещения в конкретных особей. Для этого Киевская городская государственная администрация передает областной администрации программу единой социальной карты жителя Киева", - сказал Александр Горган, председатель Киевской областной администрации
Ответить
Ответить
Где этот чертов инвалид? - Не шуми, я инвалид! (С)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КИЕВ (Рейтер) - Украинское правительство планирует заимствовать за рубежом около $3 миллиардов в 2018 году и ожидает, что курс гривны к концу следующего года составит 30,1 за $1, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, переданному на рассмотрение парламента.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А негарант без ручной Рады даже если умудрится на второй срок быть избранным, без ручной Рады никто и звать его никак.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить