 Парубий о возможном объединении БПП и НФ: "Идут консультации. Ни одного решения по этому поводу не принято"

"Мне известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу не принято.

Если объединимся, то мы соберемся на брифинг. Если объединение состоится, и по этому поводу будет принято решение, то мы с вами будем этот вопрос обсуждать

", - прокомментировал Парубий вопрос журналистов о возможном объединении

"Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".