EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  685  53
Все про:объединение (169) Парубий (1580) Народный фронт (1218) Блок Петра Порошенко (1590)

 Парубий о возможном объединении БПП и НФ: "Идут консультации. Ни одного решения по этому поводу не принято"

парубий

"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" ведут консультации об объединении политических сил.

Об этом рассказал на брифинге спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне известно, что идут консультации, и также известно, что ни одного решения по этому поводу не принято. Если объединимся, то мы соберемся на брифинг. Если объединение состоится, и по этому поводу будет принято решение, то мы с вами будем этот вопрос обсуждать", - прокомментировал Парубий вопрос журналистов о возможном объединении "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретных решений по этой теме не принято, - Геращенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***
- Были фараоны и евреи. Фараоны вымерли, евреи остались.
Были инквизиторы и евреи. Инквизиторы вымерли, евреи остались.
Были нацисты и евреи. Нацисты вымерли, евреи остались.
Были коммунисты, партия регионов…
- Ты хочешь сказать?...
- Таки да... Евреи опять вышли в финал!..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так то оно так по факту, однако МЕСТА В РАДЕ вполне конкретные (не нулевые), и скупит их шоколадный кондитер ОПТОМ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
одна "радость" висеть на фонарях потом будут вместе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая всетаки смешная и неуклюжа эта воровская шобла шыкаладных кулявлобцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, слепотраст офшорович не передумает ехать в США?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
объединение разных сортов дерьма даст новый, непревзойденный эффект!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из смеси двух сортов гавна может получиться только рузький чилавек, ну или щирый украинский реформатор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того, чтобы успешно объединить, нужно грамотно всё разделить))
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді Учасник АТО накинувся з кулаками на водія маршрутки через відмову у безкоштовному проїзді. Подія сталася на зупинці громадського транспорту "ЗТЗ", що в Дніпровському районі Запоріжжя вчора, 16 вересня, близько 19:40Так, 49-річний АТОвець зайшов до маршрутного таксі №76 і надав посвідчення учасника бойових дій, а також посвідчення інваліда третьої групи, щоб проїхати безкоштовно. Проте водій маршрутки відмовив чоловікові у безкоштовному проїзді, пояснюючи тим, що усі пільгові місця вже зайняті.АТОвця обурила така поведінка водія, тому він накинувся на нього з кулаками. В результаті події водій отримав пошкодження обличчя, перелом носа та розбиту губу. У військового були лише незначні пошкодження обличчя.Водію маршрутки було викликано "швидку" для надання медичної допомоги. Усіх учасників події було доставлено до Дніпровського відділку поліції.Источник: zp.depo.ua .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По сути - оба правы.
Государство сделало "доброе" дело за чужой счет. Вместо выделение каких-то денег на проезд вот таким льготникам - заставляет кого-то бесплатно работать. А разных льготников - у нас ох как до хера...
Монетизация льгот. И никаких нахер льгот "натурой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
автоперевозчики получают от государства компенсацию за перевоз льготников
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Мы 2 года обслуживаем льготную категорию пассажиров, не получая компенсации.Вообще ноль. Нас сталкивают лбами с пассажирами постоянно. Мы выполняем обязательства государства за свой личный счет"
"Сегодня не существует достоверной системы установления количества пассажиров-льготников. По этому мы будем возмещать только в том случае, когда мы будем понимать - возмещения в конкретных особей. Для этого Киевская городская государственная администрация передает областной администрации программу единой социальной карты жителя Киева", - сказал Александр Горган, председатель Киевской областной администрации
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже, что наглых и беспринципных водил маршруток, слушающих радио-шансон, нужно учить именно так!
 показать весь комментарий
Ответить
 
посвідчення інваліда третьої групи

Где этот чертов инвалид? - Не шуми, я инвалид! (С)

Парубий о возможном объединении БПП и НФ: "Идут консультации. Ни одного решения по этому поводу не принято" - Цензор.НЕТ 3102
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо еще пиара для сени кацапам заказать ,а то как то с приднестровьем не сильно прокатило
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а действительно ушастого прдвигает мордва в наглую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вива Реформаторам!

КИЕВ (Рейтер) - Украинское правительство планирует заимствовать за рубежом около $3 миллиардов в 2018 году и ожидает, что курс гривны к концу следующего года составит 30,1 за $1, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, переданному на рассмотрение парламента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...А вы, друзья, как не садитесь - все в музыканты не годитесь!" (Крылов).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сборище воров и олигархов. Партия рыгов номер два ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут срабатывает первый гастрономический закон: если к одному кг повидла добавить один кг говна, то получится два кг говна, а не повидла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получится 2 кг. безальтернативных канфет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НФ надо сбрасывать балласт и занимать нишу почившего Укропа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да эти уроды, ради собственной выгоды , даже с сатаной объединятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ты про ПРиБЮТ? Да, Жуля сейчас думает, как шкуру спасать, поэтому будет мутить с Оккупационным блоком воду, дабы досрочные выборы были. Пуйло дало команду, вон даже Сракошвильнутого подключили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередное продолжение старой темы дискредитации Тимошенко времен избрания Бандюковича - политтехнологии, запущенной из Москвы и нашедшей в Украине питательный бульон для роста и развития. Не наигрались? Не находились по граблям? Потеря Крыма ничему не научила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорили же тебе, не ешь "рошенки", соеботом станешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шваль порохато-яйценюховая даже если объединится и помножится на 2, большинства в следующей Раде иметь не будет.
А негарант без ручной Рады даже если умудрится на второй срок быть избранным, без ручной Рады никто и звать его никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если не будет хватать голосов то не исключено, что объединятся с рабиновичами и мураевыми!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну вот ни одного официального заявления еще не сделано, но наши СМИ уже начинают свою фантазию включать и писать громкие заголовки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по последним событиям, то Юля активно собирается с Михо вместе работать, так активно они пиарят друг друга
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Восставшие мертвецы, птенцы гнезда петрова, а ещё РОСА НА СОНЦІ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уже ж не первый год об этом говорят и все никак. Так что вряд ли и на этот раз произойдёт слияние
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я то начитавшись заголовков наших СМИ уже думала, что вопрос с объединением давно решённый, но решили его только журналисты)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так у нас журналисты всегда так работают, ведь им не важна официальная информация, они ради сенсации готовы и слухи публиковать)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема нашего политического сообщества в том, что еще нету никаких официальных заявлений, а все уже начинают делать выводы. Парубия это в первую очередь касается
 показать весь комментарий
Ответить
 
А БПП с ОБ не собирается объединятся?)) У них же в партии регионалов и так не мало приютили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий о возможном объединении БПП и НФ: "Идут консультации. Ни одного решения по этому поводу не принято"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти