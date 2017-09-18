 У меня не было личных конфликтов. Это точно антикоррупционная деятельность, - Лисичкин о нападении на себя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лисичкин сообщил Громадському радіо.
"Сейчас я прохожу рентген. Пока результаты не получил. Дышать не очень приятно. Как это бывает каждый день, в 9:45-9:50 я вышел из дома. Прямо во дворе моего дома стоял неизвестный с букетом цветов, в очках, в кепке, худой. Он мне сразу показался подозрительным. Он ударил, я успел поднять руку. В тот же момент меня ударили с другой стороны. Это был второй нападающий. Он ударил меня в левое ухо. Я попытался подняться. Потом меня начали бить. Выбили сумку и телефон. Я начал тянуться за сумкой. Меня повалили и еще несколько раз ударили, когда я лежал. Сказали, что если еще куда-то полезу, то убьют", - рассказал Лисичкин.
Активист также сообщил, что запомнил лицо обоих нападающих. По его словам это были люди 40-45 лет. Один высокого, а другой среднего роста.
"Я вызвал полицию. Вроде бы были камеры наблюдения. Рядом обмен валют. У меня не было личных конфликтов. Это точно антикоррупционная деятельность. Тем более, если учесть слова нападающих. Это не бытовой конфликт.
20 сентября будет сессия Харьковского городского совета. Мы проводим акцию. Вход в городской совет во время сессий для представителей гражданского общества закрыт. Это большая проблема. Поэтому мы готовим акцию. Возможно, нападение связано с этим, а может с нашим последним расследованием относительно незаконного вымогательства денег с водителей Харькова на "паркоматах". Возможно, связано с расследованиями по поводу коммунальных предприятий и махинаций при госзакупках. Акция все равно состоится. Возможно, нападение на Дмитрия Булаха связано с моим. Тот факт, что это дело тоже не двигается дает мотивацию нападать на людей днем", - добавил он.
Напомним, сегодня, 18 сентября, в Харькове совершено нападение на члена общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.
На коллегу Евгения Лисичкина, депутата Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда собственного дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.
Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
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а где он работает? ну чтобы стаж - 35 лет, для пенсии?
ничего личного...
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