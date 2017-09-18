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 Политика Украины
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 "Важно не размывать сути предложения РФ", - Песков о миротворцах на Донбассе

миротворцы каски голубые

В Кремле заявили, что главное – "не размывать" инициативу президента РФ Владимира Путина по миссии ООН на Донбассе и добавили, что ждут "конструктива" от Украины и США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения, что планы о размещении миротворческой миссии на Донбассе могут сорваться из-за отказа Киева и Вашингтона поддержать российскую резолюцию в Совете безопасности ООН.

"Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проект резолюции. Здесь важно не размывать сути российского предложения - оно именно идет о миссии ООН, которая бы обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе", - сказал он. Песков добавил, что все будет зависеть от того, насколько "конструктивную позицию" займут и Украина, и США.

При этом он заявил, что Путин проводит "последовательную линию" на урегулирование конфликта на Донбассе. Песков считает, что Россия "является одной из стран-гарантов" Минских договоренностей, которые не выполняются из-за нежелания властей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак
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- Нужник! Вот кто вы, - взорвался Швейк, - Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают. (с)
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в итоге все закончится как в Грузии, будут драпать, а потом рассказывать, как остановили агрессора у Киева
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лапоть,ты 40-ка миллионную Украину с маленькой Грузией сравниваешь? Кстати,"Киев-за два дня" уже "был" и тебе непременно стоит изменить методичку.
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Он думает все лохи ..ваш Минск это ловушка ...это замораживание вашей агрессии ..это не выход песков ..выход у нас один закрыть от вас границу на Донбассе ..чтобы вы не поставляли оружие и живую силу ..и забрать наши территории включая Крым ..
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говорящей заднице писькоффу слова не давали
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Как лихо письков закрутил сюжет: "пуйло миротворец, это его инициатива") когнитивный диссонанс какой то напал на Украину и выступает миротворцем.
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Аркадий Бабченко
53 мин · Саудовская Аравия, Riyadh Region, Эр-Рияд ·

Довелось мне тут на днях послушать Кондолизу Райс вживую. Слушайте, а умная тетка, однако. Прям выдала все мои тезисы, которые я пишу уже несколько лет. Режим, говорит, в ближайшее время не рухнет. То, что завтра Путин уйдет - мечты. Надо строить Украину самим, не ожидая эфемерной революции в России. Надо использовать время, которое дают санкции, а не сидеть и ждать, пока Россию выкинут с мировой арены - этого не произойдет. Вот прям приятно, когда товарищ Госсекретарь Госдепа озвучивает твои мысли. Умный человек, я ж говорю. Я б Кондолизе палец в рот не положил бы.
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***
Волосы редкие, худые
Речи длинные, пустые.
Миротворец, и самбист
летчик, байкер, хоккеист...
Как правитель - никакой....
Отгадайте, кто такой!

Кто даст правильный ответ -
Тот получит восемь лет!
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UKROPw777‏ @7w7w7w
живет у меня друг в подмосковье, в крутом месте,на улице с очень крутыми домами,крутых бизнесменов.так вот живет только он.остальные сбежали
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"Здесь важно не размывать сути российского предложения - оно именно идет о миссии ООН, которая бы обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе" (с) - письков
Я не понял , а зачем миротворцы для охраны ОБСЕ ? Им кто-то там угрожает ?....
Как всегда предложение от кислобздящих "несет огромный смысл и конструктив " - давайте будем год говорить ни о чем , а потом доказывать , что Украина блокирует все "мирные предложения" .
Источник:https://censor.net.ua/n455761
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Промежду прочим, наши не плохо придумали!
Запад шибко хочет выборов в ОРДЛО?
Ну так вот, ВО ИМЯ ВЫБОРОВ необходимо провести ввод миротворцёв на ВСЮ территорию!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Важно не размывать сути предложения РФ", - Песков о миротворцах на Донбассе
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