 "Важно не размывать сути предложения РФ", - Песков о миротворцах на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения, что планы о размещении миротворческой миссии на Донбассе могут сорваться из-за отказа Киева и Вашингтона поддержать российскую резолюцию в Совете безопасности ООН.
"Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проект резолюции. Здесь важно не размывать сути российского предложения - оно именно идет о миссии ООН, которая бы обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе", - сказал он. Песков добавил, что все будет зависеть от того, насколько "конструктивную позицию" займут и Украина, и США.
При этом он заявил, что Путин проводит "последовательную линию" на урегулирование конфликта на Донбассе. Песков считает, что Россия "является одной из стран-гарантов" Минских договоренностей, которые не выполняются из-за нежелания властей Украины.
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53 мин · Саудовская Аравия, Riyadh Region, Эр-Рияд ·
Довелось мне тут на днях послушать Кондолизу Райс вживую. Слушайте, а умная тетка, однако. Прям выдала все мои тезисы, которые я пишу уже несколько лет. Режим, говорит, в ближайшее время не рухнет. То, что завтра Путин уйдет - мечты. Надо строить Украину самим, не ожидая эфемерной революции в России. Надо использовать время, которое дают санкции, а не сидеть и ждать, пока Россию выкинут с мировой арены - этого не произойдет. Вот прям приятно, когда товарищ Госсекретарь Госдепа озвучивает твои мысли. Умный человек, я ж говорю. Я б Кондолизе палец в рот не положил бы.
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Волосы редкие, худые
Речи длинные, пустые.
Миротворец, и самбист
летчик, байкер, хоккеист...
Как правитель - никакой....
Отгадайте, кто такой!
Кто даст правильный ответ -
Тот получит восемь лет!
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живет у меня друг в подмосковье, в крутом месте,на улице с очень крутыми домами,крутых бизнесменов.так вот живет только он.остальные сбежали
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Я не понял , а зачем миротворцы для охраны ОБСЕ ? Им кто-то там угрожает ?....
Как всегда предложение от кислобздящих "несет огромный смысл и конструктив " - давайте будем год говорить ни о чем , а потом доказывать , что Украина блокирует все "мирные предложения" .
Источник:https://censor.net.ua/n455761
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Запад шибко хочет выборов в ОРДЛО?
Ну так вот, ВО ИМЯ ВЫБОРОВ необходимо провести ввод миротворцёв на ВСЮ территорию!
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