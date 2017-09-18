" Проект Госбюджета на 2018 год: Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум до 1 853 гривен "

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Так, в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусмотрен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривни.
Вместе с тем, для основных социальных и демографических групп населения это будет выглядеть следующим образом:
- для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривни, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 гривни, с 1 декабря - 2027 гривен;
- для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривни, с 1 июля - 1841 гривни, с 1 декабря - 1921 гривни;
- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривни, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.
"Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с Законом Украины "О государственных социальных стандартах и государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2018 году будут повышаться размеры государственных пособий", - говорится в документе.
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Пхаха ... Бля , они точно конченные
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В подземном переходе сидят двое.
Перед одним табличка «Подайте жертве политических репрессий», перед другим - «Подайте бедному еврею».
Первому уже подали кучу денег, у второго - ни гроша.
Идет мимо мужик, говорит ему:
- Слушай, да смени ты табличку, тебе ж так никто не подаст!
Нищий удивленно обращается к коллеге:
- Абрам Аронович, ты слыхал? Нас с тобой... таки хотят научить коммерции!
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Бушмени в шоці від заздрощів!!!
Дякуємо вам - "благодєтєлі шоколадні"...
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8 ч ·
Оставлю это здесь для вашего понимания, - как власть врет о нашей хорошей жизни для заграницы. И почему от Украины требуют дальнейшего повышения тарифов для населения.
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами. "При этом произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами", - считает заместитель главы МВФ.
То есть, в МВФ - который требует от Украины проводить дальнейшее повышение тарифов, - уверены, что население от этого повышения защищено повышением зарплаты. И, видимо, совершенно не в курсе о колоссальном долге населения за потребленные электроэнергию и газ.
Это та информация, которую тому же МВФ (и другим кредиторам / партнерам) дает украинское правительство.
При этом, очевидно, там даже не догадываются о том, что "гройсмановское" повышение минималки - фиктивно, и только увеличило тенизацию рынка труда. И что субсидии для малообеспеченных так же фиктивны, в связи с крайней сложностью их получения.
Такая разница в восприятии происходит из-за откровенной лжи которую используют украинские официальные лица для иллюстрации экононмической ситуации в стране.
А "доноры" это вранье глотают, потому что им даже в голову не приходит, что официальные лица могут банально врать.
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