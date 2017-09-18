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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4358) Кабмин (10565) прожиточный минимум (139)

 Проект Госбюджета на 2018 год: Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум до 1 853 гривен

налоги пенсия денисова

В проекте Госбюджета на 2018 год Кабмин предлагает установить месячный прожиточный минимум с 1 января 2018 года на уровне 1,7 тыс. гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Так, в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусмотрен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривни.

Вместе с тем, для основных социальных и демографических групп населения это будет выглядеть следующим образом:

- для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривни, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 гривни, с 1 декабря - 2027 гривен;

- для трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривни, с 1 июля - 1841 гривни, с 1 декабря - 1921 гривни;

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривни, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева

"Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с Законом Украины "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2018 году будут повышаться размеры государственных пособий", - говорится в документе.
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"Учитывая, что прожиточный минимум в соответствии с Законом Украины "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в 2018 году будут повышаться размеры государственных пособий", - говорится в документе.Источник: https://censor.net.ua/n455759
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По этому стандарту и живет население Украины. Но не кабмин. В кабмине дураков нет.
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наверное он и называется прожиточный минимум, что на него можно прожить месяц
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- Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями. (с) Гашек
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Навіть здохнути цей проект не дозволяє, оскільки на похорон не вистачить, так і будуть валятися бідолахи, поки їх собаки по шматки не розтягнуть.
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За эти деньги один раз в магазин сходить .,и то не хватит на хорошие продукты и выпивку ...смех и грех..куда мы катимся ...
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У тих хто думає про випівку грошей должно біть много...
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Чому багато? Горілка зараз дешевше м'яса коштує, може держава хоче, щоб громадяни пили, а не їли.
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" Проект Госбюджета на 2018 год: Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум до 1 853 гривен "

Пхаха ... Бля , они точно конченные
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Жаль, что никто не предлагает СНИЗИТЬ стоимость потребительской корзины. Отпущенные цены хорошо... тем, у кого денег куры не клюют.
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пора этих проектантов накормить свинцом
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а это как? ну и фантазии у тебя - на тот ли сайт зашел?))
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***
В подземном переходе сидят двое.
Перед одним табличка «Подайте жертве политических репрессий», перед другим - «Подайте бедному еврею».
Первому уже подали кучу денег, у второго - ни гроша.
Идет мимо мужик, говорит ему:
- Слушай, да смени ты табличку, тебе ж так никто не подаст!
Нищий удивленно обращается к коллеге:
- Абрам Аронович, ты слыхал? Нас с тобой... таки хотят научить коммерции!
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Уряяя - прожитковий мінімум аж 60 баксів...
Бушмени в шоці від заздрощів!!!
Дякуємо вам - "благодєтєлі шоколадні"...
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Большинство пенсионеров и живут на этот минимум.если нет детей-помощников,то не выжить.правда пенсионеры-обычные,а не бывшие "члены"
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Александр Дубинский
8 ч ·

Оставлю это здесь для вашего понимания, - как власть врет о нашей хорошей жизни для заграницы. И почему от Украины требуют дальнейшего повышения тарифов для населения.
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами. "При этом произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами", - считает заместитель главы МВФ.
То есть, в МВФ - который требует от Украины проводить дальнейшее повышение тарифов, - уверены, что население от этого повышения защищено повышением зарплаты. И, видимо, совершенно не в курсе о колоссальном долге населения за потребленные электроэнергию и газ.
Это та информация, которую тому же МВФ (и другим кредиторам / партнерам) дает украинское правительство.
При этом, очевидно, там даже не догадываются о том, что "гройсмановское" повышение минималки - фиктивно, и только увеличило тенизацию рынка труда. И что субсидии для малообеспеченных так же фиктивны, в связи с крайней сложностью их получения.
Такая разница в восприятии происходит из-за откровенной лжи которую используют украинские официальные лица для иллюстрации экононмической ситуации в стране.
А "доноры" это вранье глотают, потому что им даже в голову не приходит, что официальные лица могут банально врать.
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Опять за счёт единого налога и ЕСВ? Спасибо, твари.
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Надо реальные пенсии повышать, а не прожиточный минимум, к которому привязана нагрузка на малый бизнес.
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Согласен. Я платить 3000 в месяц не собираюсь. 1344 пока вытягиваю. А больше 3000 - легче в тени работать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект Госбюджета на 2018 год: Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум до 1 853 гривен
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