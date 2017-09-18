 День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича. ФОТО+ВИДЕО

Мероприятие началось в 10:00 с молитвы за мир и единство Украины. Дневная программа была насыщена событиями, среди которых: детская игровая зона на свежем воздухе, силовое шоу, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши с подарками для всей семьи, развлечения с героем мультфильма "Суперкнига", уличный кинотеатр.
Ярким символом праздника стала большая карта Украины, которую создали волонтеры из овощей и фруктов.
Этот день стал финалом Всеукраинского двухнедельного Автопробега, в котором приняли участие более 1000 человек, что за две недели проехали более 5000 километров. Огромная колонна машин из всех 24 областей страны заехала на Крещатик.
В рамах празднования состоялся визит Ника Вуйчича в Украину.
На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям и делать свое работу качественно.
Вечером Вуйчич выступил на Крещатике под открытым небом, где, по словам организаторов, собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена. Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что.
Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала "Надія". Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.
С приветственным словом со сцены к участникам праздника обратились также Секретарь СНБО Александр Турчинов, депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Валерий Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер и другие почетные гости.
День закончился общей молитвой на сцене Ника Вуйчича с руководителями церковных объединений за Украину.
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http://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/59bf440c6bc62/
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