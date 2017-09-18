 День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича. ФОТО+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Обозреватель" Мероприятие началось в 10:00 с молитвы за мир и единство Украины. Дневная программа была насыщена событиями, среди которых: детская игровая зона на свежем воздухе, силовое шоу, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши с подарками для всей семьи, развлечения с героем мультфильма "Суперкнига", уличный кинотеатр.Ярким символом праздника стала большая карта Украины, которую создали волонтеры из овощей и фруктов.Этот день стал финалом Всеукраинского двухнедельного Автопробега, в котором приняли участие более 1000 человек, что за две недели проехали более 5000 километров. Огромная колонна машин из всех 24 областей страны заехала на Крещатик.В рамах празднования состоялся визит Ника Вуйчича в Украину.На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям и делать свое работу качественно.Вечером Вуйчич выступил на Крещатике под открытым небом, где, по словам организаторов, собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена. Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что.Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала "Надія". Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.С приветственным словом со сцены к участникам праздника обратились также Секретарь СНБО Александр Турчинов, депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Валерий Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер и другие почетные гости.

День закончился общей молитвой на сцене Ника Вуйчича с руководителями церковных объединений за Украину.