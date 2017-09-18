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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18197) праздник (1612) христиане (36) Ник Вуйчич (9)

 День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича. ФОТО+ВИДЕО

17 сентября в Киеве отпраздновали День благодарения. Сотни тысяч киевлян и гостей города посетили концерт, фестиваль социальных проектов, приняли участие в интерактивных развлечениях. Вечером на Крещатике выступил человек-легенда Ник Вуйчич, всемирно известный спикер без рук и ног, который в четвертый раз приехал в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель".



День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 01

Мероприятие началось в 10:00 с молитвы за мир и единство Украины. Дневная программа была насыщена событиями, среди которых: детская игровая зона на свежем воздухе, силовое шоу, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши с подарками для всей семьи, развлечения с героем мультфильма "Суперкнига", уличный кинотеатр.

Ярким символом праздника стала большая карта Украины, которую создали волонтеры из овощей и фруктов.

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 02

Этот день стал финалом Всеукраинского двухнедельного Автопробега, в котором приняли участие более 1000 человек, что за две недели проехали более 5000 километров. Огромная колонна машин из всех 24 областей страны заехала на Крещатик.

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 03

В рамах празднования состоялся визит Ника Вуйчича в Украину.

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 04

На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям и делать свое работу качественно.

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День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 05

Вечером Вуйчич выступил на Крещатике под открытым небом, где, по словам организаторов, собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена. Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что.

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 06

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 07

Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала "Надія". Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 08

С приветственным словом со сцены к участникам праздника обратились также Секретарь СНБО Александр Турчинов, депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Валерий Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер и другие почетные гости.

День закончился общей молитвой на сцене Ника Вуйчича с руководителями церковных объединений за Украину.

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надо иметь неимоверную силу духа что бі вот так жить
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У него есть сила духа - он же не советском роддоме родился.
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Надзвичайна подія, без перебільшення. Дякую, Ніке!
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Каждый отмечает, то что хочет отмечать. В чем смысл великого праздника "Троица" - не может объяснить никто, но толпы баранов ведь отмечают? - их дело.
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Макс если ты не можешь обяснить в чем смысл праздника Троицы то ты конечно извини но ты возглавляешь это стадо
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"Троица в христианских представлениях - Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей: Отца - безначального Первоначала, Сына - абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого - животворящего Начала. По католической доктрине, третья ипостась исходит от первой и второй (по православной - от первой)." А теперь объясни, мне, дураку, почему православная верование лучше католического в вопросе "Троицы". И почему этот "праздник" надо праздновать с таким размахом, что надо выделять отдельный выходной под это?
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.. если внятно не ответишь на мой вопрос - буду считать тебя овцой этого же стада, которая возомнила себя пастухом.
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а хіба вам нема за що дякувати? за руки, за очі, а хліб на столі. Не у кожного це є. При чому тут америанські?
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ну тому що тут його відмічають не робить його американським, а якже різдво, пасха тоді, теж ? Питання в тому чому його не відмічали в Україні? Входить людям нізащо дякувати?
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до чего же дошла УКРАЛина если таким образом ее нужно ободрять...
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А кто организатор? Может и Вуйнич вчера выступал. Только вчера видел огромные толпы сектантов (включая множество сельских бабок в платочках с внучками они ж не на Вуйнича пришли?) на Крещатике, слушавшие какую-то пургу про Иисуса. Очень напомнило религиозное безумие 90-х в Киеве.
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Вчера был на майдане. Там ходил мужичок полубомжеватого вида, ко всем слушающим подходил и с пеной у рта говорил чтобы они шли от сюда вон, типа нечего слушать эти бредни. Это случаем был не ты?

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Ну ты и дура )) А ты одна из тех бабок в платочке, которая пешком прошла 200 км. что бы послушать про Иисуса?
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А яким боком День подяки до України? Це суто американське свято, пов'язане з першими переселенцями.
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В отличии от православных праздников - этот день подяки не навязывается обществу (выходного дня нет, на гос. уровне не празднуется) - так в чем проблема?
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Серьезно? И секретарь СНБО Турчинов тоже случайно мимо проходил?
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Я так понимаю это были сектанты-протестанты. Турчинов из их числа. Еще вопросы?
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Че, этого инвалида уже какая-то секта приватизировала?
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Відмічалися свята День подяки та 500 річчя Реформації. З поваги до інших християн та свободи віросповідання в Україні прошу проявляти в коментах більше стриманності і культури.
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Да конечно,человек не сомненно сильный духом,правда он не один такой.У нас еще по тв его показывали,когда про тяжелораненных солдат и брали его в пример. Но ведь наши соллдаты были не инвалидами до войны,а он таким родился и другой жизни не знает.
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Раніше попи для віруючого бидла тягала різні мощі, а тепер живу скрєпу притягло
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