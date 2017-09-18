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 Политика Украины
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Все про:Богомолец (74) реестр (131) самоубийство (569)

 Создан реестр суицидов среди ветеранов АТО, - Богомолец

богомолец

На базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны Антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, на сегодня в базе свыше 100 анкет, полученных от Министерства внутренних дел Украины.

"Все сведения передаются в Институт судебной психиатрии, в базе уже свыше 100 анкет, портретов ветеранов, совершивших суицид. Это лица, которым в большинстве нет 30, большинство из них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения, большинство - при помощи огнестрельного оружия. Большинство из них не имели работы", - рассказала Богомолец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине
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У Богомолец всё на бизнез основе,и иконы любит,и замки.....всё патриотично....теперь дерматолога в психиатрию потянуло....настоящий меценат
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Богомолец такой деятельностью всячески помогает рашен пропагандонам.
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судьба наших ребят тебя не беспокоит, только то что про это скажут на московии?
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только за два года около 500 самоубийств в зоне ато
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ITlab, болтун - находка для шпионов, а также полезный идиот.
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вовк в овечій шкурі ця богомолець, я про неї була іншої думки. Скажи краще всім українцям, чому ти проти прийняття закону про трансплантацію, страшно буде на вулицю вийти? корова дурна, хоч за майдан подяка, допомагала, а в іншому як всі депутати-ніяка
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статистика
скупая статистика со страшными цифрами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздан реестр суицидов среди ветеранов АТО, - Богомолец
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