 Создан реестр суицидов среди ветеранов АТО, - Богомолец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, на сегодня в базе свыше 100 анкет, полученных от Министерства внутренних дел Украины.
"Все сведения передаются в Институт судебной психиатрии, в базе уже свыше 100 анкет, портретов ветеранов, совершивших суицид. Это лица, которым в большинстве нет 30, большинство из них совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения, большинство - при помощи огнестрельного оружия. Большинство из них не имели работы", - рассказала Богомолец.
715 8
"В случае принятия медреформы хронически и тяжело больные люди будут лишены лечения", - Богомолец(155)
В Германии с нетерпением ждут проведения медреформы в Украине, но ее принятие под угрозой из-за турбулентности в Раде, - депутат Бундестага(28)
"Я уверена, что переголосовывать законопроект по медреформе никто не будет. Его нужно было продавить, и его продавили" - Богомолец(43)
"Настоящая реформа, которая должна состояться в Украине, - это переход к медицинскому страхованию", - Богомолец(64)
Українські герої: жінки, які звеличують Україну(0)
Акция Минздрава для депутатов: под Раду принесли ржавые больничные койки и требуют принять законы по медреформе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(69)
"Замминистра" "ЛНР", предлагавший делать эвтаназию бойцам ВСУ, восстановлен в должности в Луганской ВГА, - Богомолец. ФОТО(233)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скупая статистика со страшными цифрами
Ответить