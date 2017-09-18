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 Политика Украины
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Все про:Германия (2966) граница (3264) миротворцы (447) ООН (2236) Донбасс (16104)

 Миссия ООН должна способствовать восстановлению контроля Украины над оккупированными территориями, - МИД Германии

андреас пешке

Украина должна восстановить контроль над оккупированной территорией и границей.

Миротворческая миссия ООН не должна заморозить конфликт на Донбассе. Об этом Уполномоченный по странам Восточной Европы МИД Германии Андреас Пешке сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не хочется замороженного конфликта", - сказал Пешке.

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По его словам, Германии хотелось бы, чтобы была введена такая миссия, которая будет служить решению конфликта на Донбассе, в духе Минских договоренностей. "Чтобы она как раз способствовала восстановлению мира и контроля Украины на тех территориях, которые пока не входят под ее контроль. Мы рассматриваем целью как раз восстановление контроля Украины над этими районами и восстановления контроля над пока неконтролируемой ею границе с Россией. Это и есть наша цель и философия Минских договоренностей", - заявил дипломат.

Кроме того, эта миссия должна действовать не только на линии разграничения, но и по всей территории оккупированного Донбасса - о чем стало известно после разговора немецкого канцлера Ангелы Меркель с российским президентом.

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"Сейчас по этим вопросам происходит достаточно большое количество конфиденциальных разговоров и с нашими европейскими партнерами, и с США, и понятно, с представителями Украины. Надеемся, что именно на следующей Генеральной ассамблее ООН, которая будет открываться на следующей неделе, появится возможность обсудить эту тему и ее развить. И мы, конечно, с нетерпением ожидаем, какое видение изложит президент Украины по этой мирной миссии. Это все, что я могу вам сообщить, так сказать, о текущей ситуации из мастерской дипломатии", - сообщил Пешке.
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Объясните чем Украине поможет эта миссия?
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То есть среди банд наемников и регулярной армии пидорашки будут восстанавливать контроль для Украины. Каким методом?
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А ведь ваш вопрос интересный и уместный. Теперь мне тоже интересно. Может кто-то поделиться, если знает?
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Я например вообще ничего не понимаю, какую, и чью роль будет играть эта миссия среди бомбежки и обстрелов.
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У Петра спросить надо. А то повесит ещё на шею украинцам вдобавок к "Роттердаму+" ещё и прокорм и содержание перебравшихся на Дамбас кацапоидов.
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на всей оккупированной территории - значит, и в Крыму тоже? или Крым пока не считается?
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А хто буде утримувати і відновлювати ці території навіть якщо кацапоїди-іхтамнєти війдуть звідти?
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Утримуватимуть та відновлюватимуть самі кармільци. Кайло в руки і вперед, за миску похльобки.
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Не потрібна нам та частина Донбасу з тими ублюдками мордви, яка зараз там знаходиться. Для них існує 17 млн. кв. км Великої Мордовії. Так, що чемодан - вокзал - Мухосранск!
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Тот Донбасс должен сам проситься в Украину,а не пуйло его нам приживить в виде раковой опухоли
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раковую опухоль-Лугандон с ДаунбаЦем-отрезать!!!это уже "Чернобыльская зона" для Украины!!! геморой и аппендицит в одном стакане!!! Нехрен пришивать к здоровому организму гангреновую заразу!!! Пусть хуйло их кормит-поит))) Баба с возу-кобыле легче!!!
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Пример. В вашем теле загноилась нога. Вы ее вместо лечения рубанете? Вы предлагаете ампутацию ваших частей вместо лечения. Что потом получится?)))
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А зубы молочные к дёснам попришивать не надо? Кто сказал, что эти "части тела" пойдут на пользу остальному телу?
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всё правильно человек заметил. Если страна - организм, то Донбасс - пусть рука. Предала Украину только ЧАСТЬ всего лишь Промзоны Донбасса. Это как небольшая гематома, нарыв, даже не гангрена. Так что, сразу ампутировать по плечо?
а завтра Закарпатье, Бессарабию, чего уж там....
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Украина за свою историю потеряла ряд частей "своего тела". Как вы думаете нога вторая нужна или нет?)) Или вы будете думать что нога это молочные зубы?)
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а вот аналогия неправильная. Зубки выпадают - естественный процесс.
А вот загноение - это принесенная извне зараза. Причем принесенная - во всех смыслах этого слова.
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Значит по твоему "молочные зубы" это Донбасс? Который имел огромнейшие ресурсы
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Пример.многие безногие и безрукие в том числе и участники АТО получают золотые и все разные награды для величия и во славу тела Украины.. (
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От зараз критикувати ДАНУ тезу МЗС Німеччини про те, що "Місія ООН повинна сприяти відновленню контролю України над окупованими територіями і державним кордоном.." а не "заморозити конфлікт на Донбасі" - на диво правильна. Але пуйло своїми проектами резолюцій про миротворців не переслідує таку мету. Бо в проекті крембля йдеться САМЕ ПРО ЗАМОРОЖЕННЯ конфлікту. Тому у мене питання, хто, чи що поміняло бюргерам доктрину? Здоровий глузд, чи Великий брат з США? Бо бжргери були за замороження, лиш би не стріляли. Якщо так змінюється думка прокацапських консервів, то ми стаємо свідками чогось дієвого. Швидше за все. США візьмуться спочатку за пупса Ина, а потім за ходячу рекламу ботоксних ін'єкцій путю, більш відомого, як великий каган х*йло. А попутньо всі консерви або здуються і полопають самі, або будуть відкриті відповідними органами з хірургічною точністю.
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Помогают тому у кого спина мокрая.

Да весь мир уже давно понял, что Украине и на фиг не нужна эта лугандония, ей нужен постоянно действующий "сортир с дрожжами", что бы не выплачивать долги и выпрашивать еще и еще помощь. И пилить, пилить, пилить...
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иногда вот что думается.
Порох тоже, думаю, слышал поговорку насчет "кошелек ко гробу не пришьешь". Обеспечен и он, и его дети, дай Бог всем детям Земли здоровья. Насколько я помню, он миллиардер был и до избрания и сейчас не уж тем более. Ну вот сколько нужно человеку, если не пытаться пафосно числиться в рейтингах Форбса?
А вот что ему бы не сделать - оплатить обучение 20ти летчиков и закупить, пусть Б/У, штук 10-15 штурмовиков А-10 и комплектов вооружения для них? За всё про всё - ну, миллионов 600 отсилы, то есть, треть-четверть его кошелька.
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