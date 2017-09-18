 Миссия ООН должна способствовать восстановлению контроля Украины над оккупированными территориями, - МИД Германии

Миротворческая миссия ООН не должна заморозить конфликт на Донбассе. Об этом Уполномоченный по странам Восточной Европы МИД Германии Андреас Пешке сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Нам не хочется замороженного конфликта", - сказал Пешке.
По его словам, Германии хотелось бы, чтобы была введена такая миссия, которая будет служить решению конфликта на Донбассе, в духе Минских договоренностей. "Чтобы она как раз способствовала восстановлению мира и контроля Украины на тех территориях, которые пока не входят под ее контроль. Мы рассматриваем целью как раз восстановление контроля Украины над этими районами и восстановления контроля над пока неконтролируемой ею границе с Россией. Это и есть наша цель и философия Минских договоренностей", - заявил дипломат.
Кроме того, эта миссия должна действовать не только на линии разграничения, но и по всей территории оккупированного Донбасса - о чем стало известно после разговора немецкого канцлера Ангелы Меркель с российским президентом.
"Сейчас по этим вопросам происходит достаточно большое количество конфиденциальных разговоров и с нашими европейскими партнерами, и с США, и понятно, с представителями Украины. Надеемся, что именно на следующей Генеральной ассамблее ООН, которая будет открываться на следующей неделе, появится возможность обсудить эту тему и ее развить. И мы, конечно, с нетерпением ожидаем, какое видение изложит президент Украины по этой мирной миссии. Это все, что я могу вам сообщить, так сказать, о текущей ситуации из мастерской дипломатии", - сообщил Пешке.
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а завтра Закарпатье, Бессарабию, чего уж там....
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А вот загноение - это принесенная извне зараза. Причем принесенная - во всех смыслах этого слова.
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Да весь мир уже давно понял, что Украине и на фиг не нужна эта лугандония, ей нужен постоянно действующий "сортир с дрожжами", что бы не выплачивать долги и выпрашивать еще и еще помощь. И пилить, пилить, пилить...
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Порох тоже, думаю, слышал поговорку насчет "кошелек ко гробу не пришьешь". Обеспечен и он, и его дети, дай Бог всем детям Земли здоровья. Насколько я помню, он миллиардер был и до избрания и сейчас не уж тем более. Ну вот сколько нужно человеку, если не пытаться пафосно числиться в рейтингах Форбса?
А вот что ему бы не сделать - оплатить обучение 20ти летчиков и закупить, пусть Б/У, штук 10-15 штурмовиков А-10 и комплектов вооружения для них? За всё про всё - ну, миллионов 600 отсилы, то есть, треть-четверть его кошелька.
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