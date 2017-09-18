 На фестивале украинской культуры в Торонто собирали подписи против репрессий в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал президент Канадской ассоциации крымских татар, инициировавшей акцию, Рустам Ирсай.
Он напомнил о решении Всемирного конгресса крымских татар собрать миллион подписей по всему миру для того, чтобы обратить внимание Организации Объединенных Наций и других международных организаций на преступления, совершаемые российскими властями на полуострове.
По словам Ирсайя, на полях фестиваля для сбора подписей установили информационно-агитационные палатки. За несколько часов работы все подписные листы были заполнены, поэтому пришлось распечатывать дополнительные бланки.
На фестивале также организовали подписание открыток удерживаемым Россией украинским политзаключенным.
"Эта акция является огромной моральной поддержкой людям, которые не смирились с оккупацией", - отметил президент Канадской ассоциации крымских татар.
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А в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье?
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І ці переселенці - не шахтарі з 9 класами школи і не алкашня, яка за Лугандонію пішла.
Серед них - лауреат Національної премії письменник Голобородько (його сєпари чуть не вбили), відомий художник Петро Антип, екс-директор Донецького оперного Солов"яненко-молодший, інженери з шахт і заводів, ІТ-шники, рок-групи Армада і SINOPTIK (переможець конкурсу Global Battle of the Bands - рокового аналогу Євробачення).
80% професури Донецького універу зараз викладає у Вінниці "в евакуації".
Лікарі всесвітньо відомого Донецького опікового центру переїхали у Дніпро рятувати бійців АТО, а не лишились лікувати сєпарню
ФК Шахтар сидить то в Києві, то у "бандерівському" Львові.
А хто за Лугандонію пішов? Торговець курями Захєрченко, у якого вищої освіти нема? Гіві, який охоронцем в супермаркеті працював? Паша Губарєв, який дідом морозом працював у новорічні свята? Де в уряді днр представники наукової, технічної і творчої інтелігенції Донбасу? Хоч один, а? Один бидло-люмпен!
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