EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  238  14
Материалы по теме:
Все про:Канада (982) Крым (20705) репрессии (1865) подписи (59) крымские татары (1706)

 На фестивале украинской культуры в Торонто собирали подписи против репрессий в Крыму

крым карта

На фестивале украинской культуры в Торонто, который прошел на днях в крупнейшем городе Канады, активисты организовали сбор подписей против репрессий, проводимых российскими властями в аннексированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал президент Канадской ассоциации крымских татар, инициировавшей акцию, Рустам Ирсай.

Он напомнил о решении Всемирного конгресса крымских татар собрать миллион подписей по всему миру для того, чтобы обратить внимание Организации Объединенных Наций и других международных организаций на преступления, совершаемые российскими властями на полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд признал "дочку" Siemens истцом по делу о крымских турбинах

По словам Ирсайя, на полях фестиваля для сбора подписей установили информационно-агитационные палатки. За несколько часов работы все подписные листы были заполнены, поэтому пришлось распечатывать дополнительные бланки.

На фестивале также организовали подписание открыток удерживаемым Россией украинским политзаключенным.

"Эта акция является огромной моральной поддержкой людям, которые не смирились с оккупацией", - отметил президент Канадской ассоциации крымских татар.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Торонто, на другом конце планеты, фестиваль украинской культуры проходит.
А в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а для самой Украины чего не собирают? Большинство "сепаров" в тюрьмах страны схвачены только за прописку на "оккупированный" территориях !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Патамушта там 9 з десятка сепари. Точніше 89% згідно офіційних даних самого ЛуганДону, які голосували за Дьіру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а многие просто пропали безвести в тюрьмах сбу! а власти трындят о собственном решении пропавших исчезнуть... а таких около 800!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки увесь світ у цю фігню не вірить, крім паРашки, так що в спам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
это факт! в вашей помойке была новость! звучала типа "они начали новую жизнь, так что вычеркните их из списка обмена пленных"! здорово, правда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нове життя почали МІЛЬЙОНИ переселенців! Чомусь приїхали до Києва і "бендеровського" Львова.

І ці переселенці - не шахтарі з 9 класами школи і не алкашня, яка за Лугандонію пішла.
Серед них - лауреат Національної премії письменник Голобородько (його сєпари чуть не вбили), відомий художник Петро Антип, екс-директор Донецького оперного Солов"яненко-молодший, інженери з шахт і заводів, ІТ-шники, рок-групи Армада і SINOPTIK (переможець конкурсу Global Battle of the Bands - рокового аналогу Євробачення).
80% професури Донецького універу зараз викладає у Вінниці "в евакуації".
Лікарі всесвітньо відомого Донецького опікового центру переїхали у Дніпро рятувати бійців АТО, а не лишились лікувати сєпарню

ФК Шахтар сидить то в Києві, то у "бандерівському" Львові.

А хто за Лугандонію пішов? Торговець курями Захєрченко, у якого вищої освіти нема? Гіві, який охоронцем в супермаркеті працював? Паша Губарєв, який дідом морозом працював у новорічні свята? Де в уряді днр представники наукової, технічної і творчої інтелігенції Донбасу? Хоч один, а? Один бидло-люмпен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё расскажи жалобную сказку с паРаша-ТВ про то, что только за пересечение линии разграничения с оккупированной территорией "хунта" бросает в тюрьму, эту сказку всё воскресение паРаша ТВ передавало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
в стране просто за критику власти предусмотрено уголовное преследование! многие сидят годами за посты в соцсетях
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бу-го-га! Бачу шо ти тут новенький. Почитай як тут криють владу вздовж і впопрек і не гони муйню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це він про свою Рашку просто, там ж садять за пости Вкантактє...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ішо? Думаєте поможе? Рибки їм засоленої збиріть. Щоб кацапи від зневоднення подохли.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа фестивале украинской культуры в Торонто собирали подписи против репрессий в Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти