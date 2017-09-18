 Прокуратура и СБУ завершили расследование провокаций с перекрытием трассы на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области.
Инцидент произошел 29 марта в с. Гряда Жовковского района Львовской области , когда митингующие перекрыли трассу "Львов-Рава-Русская" с призывами к изменению границ Украины. Под видом представителей национального меньшинства организаторы призывали к разжиганию межнациональной розни, пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц в составе Украины и призывали Польшу присоединить Львовскую область.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2. ст.110 и ст.293 УК Украины, а одного из участников еще и по ч.2 ст.345 УК Украины.
За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен для рассмотрения в Жовковский районный суд.
806 16
Прокуратура начала расследование об ответственности начальников за гибель детей в лагере "Виктория"(37)
Прокуратура Луганщины объявила о подозрении "прокурору генпрокуратуры "ЛНР""(9)
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту похищения и избиения крымчанина Параламова(0)
В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор(61)
Суд может запретить Сакварелидзе добровольно покидать Львов, – адвокат(0)
14 студентов с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы на Луганщине(4)
В ближайшее время будет объявлено о результатах расследования по делу Вороненкова, - спикер прокуратуры Киева(6)
таким бы усердием идиотов да в лагерь Викторию в Одессу... а нет занимаемся
"расследованием"...не ясно чего... ну да провокация путин нападет
агенты Кремля как
удобно..
воровать млрд гривен в год на одной УЗ это не надо расследовать то вся свои..
барыги.. помним- помним… как кто то усердно расследовал приезд НАРОДА на авто к
Януковичу в Межигорье..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить