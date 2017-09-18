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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1645) провокация (1244) прокуратура (3192)

 Прокуратура и СБУ завершили расследование провокаций с перекрытием трассы на Львовщине

акция

Прокуратура и СБУ завершили досудебное расследование в уголовном деле в отношении двух организаторов и участников провокаций во Львовской области с перекрытием трассы на Польшу в марте 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Львовской области.

Инцидент произошел 29 марта в с. Гряда Жовковского района Львовской области , когда митингующие перекрыли трассу "Львов-Рава-Русская" с призывами к изменению границ Украины. Под видом представителей национального меньшинства организаторы призывали к разжиганию межнациональной розни, пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц в составе Украины и призывали Польшу присоединить Львовскую область.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала план провокации с перекрытием дороги на Львовщине: "Не ныть! Не сцать! Не вестись на понты мусоров! Стоять до вечера и не расходиться". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2. ст.110 и ст.293 УК Украины, а одного из участников еще и по ч.2 ст.345 УК Украины.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен для рассмотрения в Жовковский районный суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заказчиком акции по перекрытию трассы во Львовской области является лидер радикальной организации "Наждак" Дульский, - СБУ
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да с
таким бы усердием идиотов да в лагерь Викторию в Одессу... а нет занимаемся
"расследованием"...не ясно чего... ну да провокация путин нападет
агенты Кремля как

удобно..
воровать млрд гривен в год на одной УЗ это не надо расследовать то вся свои..
барыги.. помним- помним… как кто то усердно расследовал приезд НАРОДА на авто к
Януковичу в Межигорье..
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а кто должен отвечать ? главы семьи папа и мама, а не племянник
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Богдан Хмельницкий. Устраивает? Ксати за то шо насцано у вас возле лифта тоже он должен отвечать ну и отчасти Петлюра с Порошенком
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Богдан защищал страну,а не торговал её,устраивает?
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А шо при защите страны нельзя отвечать за гибель детей? Или торгующий не может защищать детей? Кто тебе нас.ал в мозги?
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обязательно нужно отвечать ,не только за гибель детей, но и их отцов в Иловайске
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Хорошо, Хмельницкого вычеркиваем.. Про твой лифт.. Он должен отвечать или нет? Кто нас..л тебе в моск? Киселев или Раша тудей?
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ти диви, як бистро. А хто в людей на Майдані стріляв 4 роки не можуть найти, і корупціонери у них як пісок скрізь пальці втікають
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Эй, следаки, а кто поезд "Интерсити" на польско-украинской границе остановил? А кто КПВВ Шегин7и заминировал?
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При Сталине много сажали - "плохо", при Порошенко сажают мало - "плохо"... Не угодишь, как "болячке". Я, лично, получаю удовольствие от информации о задержании взяточников - такого количества не было раньше... Другое дело - "А все ли осуждены?" Но тут много "иксов". Во-первых, не всегда правильно, согласно букве закона", организована операция по задержанию. Во-вторых, не всегда "по закону", проведено задержание, изъятие доказательств и оформлен протокол... В-третьих, "следак" может оказаться "не на высоте", и адвокат окажется сильнее, В-четвёртых, прокурор в судебном заседании может оказаться "тюфяком". В-пятых, суд у нас тоже не "лилейно чист... Масса вопросов... Но! "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели..." И это не может не радовать...
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Справа " майдану" вже 4 рік розслідується. Суки!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура и СБУ завершили расследование провокаций с перекрытием трассы на Львовщине
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