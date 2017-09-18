 Проект госбюджета на 2018 год опубликован на сайте Рады, - Парубий

Определить на 2018 год: доходы Государственного бюджета Украины в сумме 877.042.755,7 тыс . гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 811.665.118,3 тыс . гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 65.377.637,4 тыс. гривен". "Расходы Государственного бюджета Украины в сумме 948.128.807,7 тыс . гривен , в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 878.478.015,3 тыс . гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.650.792,4 тыс. гривен", - сказано в проекте.





Как информирует Цензор.НЕТ , об этом спикер Андрей Парубий заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады."Проект Государственного бюджета Украины на 2018 опубликован на сайте Верховной Рады Украины, и каждый народный депутат может с ним ознакомиться и начать обсуждение главных положений бюджета", - проинформировал он.Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности Кабинета министров Украины к диалогу по проекту государственного бюджета на 2018 год с народными депутатами и экспертами.