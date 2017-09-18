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 Политика Украины
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 Проект госбюджета на 2018 год опубликован на сайте Рады, - Парубий

парубий

Проект государственного бюджета на 2018 год опубликован на сайте парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Андрей Парубий заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады.

"Проект Государственного бюджета Украины на 2018 опубликован на сайте Верховной Рады Украины, и каждый народный депутат может с ним ознакомиться и начать обсуждение главных положений бюджета", - проинформировал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кабмин открыт к диалогу по проекту Госбюджета-2018 с депутатами и экспертами, - Гройсман. ВИДЕО

Проект Закона о госбюджете-2018 можно посмотреть здесь.

"Определить на 2018 год: доходы Государственного бюджета Украины в сумме 877.042.755,7 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 811.665.118,3 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 65.377.637,4 тыс. гривен". "Расходы Государственного бюджета Украины в сумме 948.128.807,7 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 878.478.015,3 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.650.792,4 тыс. гривен", - сказано в проекте.

 Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности Кабинета министров Украины к диалогу по проекту государственного бюджета на 2018 год с народными депутатами и экспертами.
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Сегодня гвоздь программы пулубий.Решала улетел в Америку решеть...
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Такий бюджет приймати не можна 81 млрд грн на міноборони це критично низька цифра! Має бути виділено 300 млрд грн!
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Так так - з 81 млрду шокоригам й вкрасти немає чого!
От з 300-т мільярдів - це таак...
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- Больные увидят!
- Больные не выдадут.
- Это правда - у больных большая взаимовыручка... (с) Покровские ворота
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Сало с щасником.....переведу з парубійського- салат частокол.
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Сколько можно голосовать за людей со справками, неадекватов?!
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- Это у вас что тут такое?
- Это у нас тут пиздец.
- Ух ты! Какой большой!
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Александр Дубинский
7 ч ·

Оставлю это здесь для вашего понимания, - как власть врет о нашей хорошей жизни для заграницы. И почему от Украины требуют дальнейшего повышения тарифов для населения.
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами. "При этом произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами", - считает заместитель главы МВФ.
То есть, в МВФ - который требует от Украины проводить дальнейшее повышение тарифов, - уверены, что население от этого повышения защищено повышением зарплаты. И, видимо, совершенно не в курсе о колоссальном долге населения за потребленные электроэнергию и газ.
Это та информация, которую тому же МВФ (и другим кредиторам / партнерам) дает украинское правительство.
При этом, очевидно, там даже не догадываются о том, что "гройсмановское" повышение минималки - фиктивно, и только увеличило тенизацию рынка труда. И что субсидии для малообеспеченных так же фиктивны, в связи с крайней сложностью их получения.
Такая разница в восприятии происходит из-за откровенной лжи которую используют украинские официальные лица для иллюстрации экнонмической ситуации в стране.
А "доноры" это вранье глотают, потому что им даже в голову не приходит, что официальные лица могут банально врать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект госбюджета на 2018 год опубликован на сайте Рады, - Парубий
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