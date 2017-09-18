 Проект госбюджета на 2018 год опубликован на сайте Рады, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Андрей Парубий заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады.
"Проект Государственного бюджета Украины на 2018 опубликован на сайте Верховной Рады Украины, и каждый народный депутат может с ним ознакомиться и начать обсуждение главных положений бюджета", - проинформировал он.
"Определить на 2018 год: доходы Государственного бюджета Украины в сумме 877.042.755,7 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 811.665.118,3 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 65.377.637,4 тыс. гривен". "Расходы Государственного бюджета Украины в сумме 948.128.807,7 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 878.478.015,3 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 69.650.792,4 тыс. гривен", - сказано в проекте.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности Кабинета министров Украины к диалогу по проекту государственного бюджета на 2018 год с народными депутатами и экспертами.
572 11
Материалы по теме: Бюджет-2018
На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий(62)
Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж(52)
Парубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов(6)
"Приоритетом №1 для украинского парламента на эту сессию должна оставаться национальная безопасность и оборона", - Парубий(21)
Парламентське майбутнє: за Парубієм, і за потребою(0)
Сто лет назад внутренние склоки и призывы к бунту привели к провалу реформ в Украине. Этого нельзя допустить сегодня, - Парубий на открытии сессии Рады. ВИДЕО(133)
"В среду вместо заседания в сессионном зале, депутаты будут работать в комитетах", - Парубий(18)
Ответить
Ответить
От з 300-т мільярдів - це таак...
Ответить
- Больные не выдадут.
- Это правда - у больных большая взаимовыручка... (с) Покровские ворота
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Это у нас тут пиздец.
- Ух ты! Какой большой!
Ответить
Ответить
От і всі "покращення"...
Ответить
7 ч ·
Оставлю это здесь для вашего понимания, - как власть врет о нашей хорошей жизни для заграницы. И почему от Украины требуют дальнейшего повышения тарифов для населения.
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами. "При этом произошло ощутимое увеличение заработной платы, которое намного превышает рост цены на газ, что предусмотрено нормативно-правовыми актами", - считает заместитель главы МВФ.
То есть, в МВФ - который требует от Украины проводить дальнейшее повышение тарифов, - уверены, что население от этого повышения защищено повышением зарплаты. И, видимо, совершенно не в курсе о колоссальном долге населения за потребленные электроэнергию и газ.
Это та информация, которую тому же МВФ (и другим кредиторам / партнерам) дает украинское правительство.
При этом, очевидно, там даже не догадываются о том, что "гройсмановское" повышение минималки - фиктивно, и только увеличило тенизацию рынка труда. И что субсидии для малообеспеченных так же фиктивны, в связи с крайней сложностью их получения.
Такая разница в восприятии происходит из-за откровенной лжи которую используют украинские официальные лица для иллюстрации экнонмической ситуации в стране.
А "доноры" это вранье глотают, потому что им даже в голову не приходит, что официальные лица могут банально врать.
Ответить