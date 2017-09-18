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 Политика Украины
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 Госпогранслужба на время учений "Запад-2017" использует авиацию для охраны границы

самолет

Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе с Беларусью на время проведения учений "Запад-2017". В частности, охрана границы усилена авиацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Как отмечается, проводились двухуровневые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они продолжались в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ.

Сейчас пограничники продолжают прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией по всем участкам.

Также охрана границы усилена авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг территории и уже обследовано около 900 км.

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" Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе с Беларусью на время проведения учений "Запад-2017". В частности, охрана границы усилена авиацией. "

Керосинчеку спишут ... Хлопцы , кому керосин ? Погранцы за пол цены отдадут . Правда он ворованный будет , но то фигня . Нихто искать не будет . Так шо налетай
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Та вы шо! А, может, они еще и сапоги с портянками используют? Подумать только - авиацию!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба на время учений "Запад-2017" использует авиацию для охраны границы
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