 Госпогранслужба на время учений "Запад-2017" использует авиацию для охраны границы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
Как отмечается, проводились двухуровневые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они продолжались в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ.
Сейчас пограничники продолжают прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией по всем участкам.
Также охрана границы усилена авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг территории и уже обследовано около 900 км.
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Керосинчеку спишут ... Хлопцы , кому керосин ? Погранцы за пол цены отдадут . Правда он ворованный будет , но то фигня . Нихто искать не будет . Так шо налетай
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