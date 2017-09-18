 Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.
"В 2:34 18 сентября в оперативно-спасательную службу Тячевского района поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха, расположенной на ул. Гагарина в пгт Солотвино. Для его ликвидации к месту были направлены пожарные 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, местные пожарные команды пгт Солотвино и пгт Тересва. Всего работало 11 человек личного состава, три единицы техники и две мотопомпы", - сказано в сообщении.
На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м., огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию базы отдыха. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха.
Отмечается, что в 03:30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 4:54.
Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 кв. м. и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.
Пожарными спасена от уничтожения соседнюю базу отдыха.
Погибших и травмированных на пожаре нет.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Да , признаю . У нас руки растут из жопы . А те , у кого они растут в правильном месте - уезжают из страны .
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При пожаре в Дании погибли 4 ребенка и взрослый
в Дании рабочий чудом спасся с горящей крыши шестиэтажки, зацепившись за тросы крана
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Враги сожгли родную хату?
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