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 Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

закарпатье

На одной из баз отдыха в Солотвино Закарпатской области ночью произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области.

"В 2:34 18 сентября в оперативно-спасательную службу Тячевского района поступило сообщение о пожаре на территории одной из баз отдыха, расположенной на ул. Гагарина в пгт Солотвино. Для его ликвидации к месту были направлены пожарные 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, местные пожарные команды пгт Солотвино и пгт Тересва. Всего работало 11 человек личного состава, три единицы техники и две мотопомпы", - сказано в сообщении.

Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС 01

На момент прибытия пожарных подразделений площадь пожара составляла 130 кв. м., огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию базы отдыха. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха.

Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС 02

Отмечается, что в 03:30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 4:54.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры

Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 кв. м. и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри.

Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС 03

Пожарными спасена от уничтожения соседнюю базу отдыха.

Погибших и травмированных на пожаре нет.

Ночью на Закарпатье сгорела база отдыха, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


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Во многих регионах очень сухо и ветрено, такого сухого августа-сентября не помню давно. Удивительно что в окресностях Чернобыля еще ничего не горит.
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Почему в Дании так все не горит ? Может потому что не могут спихнуть на сухо и ветрено ? А может потому что у датчан руки с жопе не ростут ?
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Тому що все побудовано з порушеннями технології, тому деревина горить як сірники!
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" А может потому что у датчан руки с жопе не ростут ? "

Да , признаю . У нас руки растут из жопы . А те , у кого они растут в правильном месте - уезжают из страны .
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Так я ещё в 1992 году понял , что у меня руки с правелного места ростут и уехал в Данию .
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Родился в Украине , а чуствою себя как в дома в Дании. Приезжаю в Украину на 2 недели и волком вою за Данией. Вот что с меня сделали гейропейцы 😂
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ну если тебе Дания такая родная, че вас советчиков нерукожопых отсюда дустом не вытравишь? шото мне подсказывает, что твоя дания где-то под череповцом
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Не стоит тебе завидовать и думать , что все как и ты в Украине! 😂😂😂😂😂
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Любимицы совдеповская, скажи мне пожалуйста, а кто говорит что в Дании вообще не пожаров ? 2. Если пишешь, то пиши сколько пожаров в Дании за год и сколько в Украине ? И сколько за год от пожаров гибнет людей в Дании и в Украине ? Так бы было чесно ? Я сам видел в новостях где-то 2 недели назад , как сгорела старая хата в Дании на другом острове .
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Что значит "ничего не горит" позвольте спросить? Вы реально в курсе статистики? На сколько я знаю Дания страна с классическим морским климатом и такой суши как у нас там просто не бывает, кроме того, я не знаю какой процент жилья там построен из дерева. Но дело даже не в этом. Например в Канаде, где реально очень много строят из дерева, к большому сожалению всё таки происходят пожары. Это открытая информация можете ознакомиться. Потому что, какие меры предосторожности не принимай, какие технологии и пропитки не используй, дерево это дерево и когда из него очень много строится случаются просчеты.
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Что это значит ? Это значит комплекс робот , вот например у меня был такой случай , у меня дома нет газа , только электроплита , и жена положила кухонное полотенце на плиту , просто случайно , а дочка подошла и включала плиту , полотенце начало тлеть и тут сработала сигнализация. Вот один пример , что во многих квартирах стоит сигнализация. В Дании нельзя обделывать дома с пластика который легко загоряется , нельзя отеплять дома с пинопласта , который при горении выдиляет ядовитый дым . При строительстве дерево обробативается , что оно не горит . Например в офисах или в больницах я видел автоматические пожарные, на потолке кран с трубой и если пожар , то автоматически ийдет роспил воды . В Дании если вы построите себе дом сам , по электричество обязательно должен делать электрик , который имеет на это разрешение, потому что вам не разрешать жить вашем доме . И если дом не дай Боже сгорит от проводки , то тот электрик что делал , будет отвечать головой и компенсирует за пожар , вот так приблизительно все роботат в Дании, но и это ещё не все , потому что я не конкретный специалист в этом .
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люди сжигают дома и уезжают... что бы врагам не досталось, да и не продать в нищем краю! у нас пол села уехало, кто польшу, кто в рф
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Не волнуйся , скоро их место займут арабы , турки , их много жить то надо где-то ?
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так ведь в Дании все хорошо, как раз из-за отсутствия такого биомусора, как ваша нация
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Да , действительно , в Дании мало русского биомусора . Как-то на пати встретил девушку с рашки , так она вообще не хотела разговаривать на русском . Вот и весь русский патриотизм за границей!
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пожалейте граждан Дании, езжайте в свинарник или равноценную африканскую державу
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Я , слава тебе Господи не русиш швайне. 😂😂😂😂😂
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население Украины сократилось на 10%! правда, здорово?
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аж сльози идуть, підлога України бажає світу з Росією.
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Пол - половина, миру- миру. Половина України бажає миру з росією. Вы что совершенно украинским языком не владеете?
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А не делается ли это с целью,чтобы отвести от себя ответственность за детей ,под предлогом волны террактов, неизвестно кого ?
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Если это майно бывших "регионалов", х...й с ним, пусть горит.
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Как там говорил ушлепок и по совместительству прокурор Сус.."подожгите торговый центр чтоб отвлеч внимание"
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Ну понятно к чему єта публикация . ГОС ЧС хочет отбелить барьіг которьіе разворовали средства на пожарную охрану, всунули "непропитанньій" кругляк, в проектах допустили возможную перегрузку електропроводок, "пропихнули" через свою фирму прокладку. А отвечать будет директор лагеря, с завхозом! Попробуй, что тут докажи в суде. А пожарьі, да, случаются, посмотрите, вот еще пожар! И не только с детскими лагерями, по нерадивости, а и вообще по стране. Все єто противно читать. Так как все читается между строк, и понятньі действия властей на перед.
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Вот и отметили День спасателя в Украине. Собственную базу спалили по пьяни пожарники.
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