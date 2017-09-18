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 Политика Украины
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 Контрразведка СБУ совместно с Интерполом задержали фигуранта дела о хищении средств рефинансирования НБУ

контрразведка

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины в ходе комплекса мер по защите критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере совместно с Департаментом Интерпола и Европола Нацполиции задержали злоумышленника, который обвиняется в хищении миллионов гривен рефинансирования Национального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 млн грн из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования Нацбанка. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности. После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн. Делец был объявлен в розыск, более трех лет ему удавалось скрываться от органов досудебного следствия", - рассказали в ведомстве.

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Сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками задержали злоумышленника на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.
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Під час роботи порошенко Головою Ради НБУ в 2008 році, звідти вкрали 11 млрд доларів рефінансування!!!!!
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А кто подписывал рефмнансирование этому засекреченному банку??? Гонтарева??? Кубив??? А кто этих мразей на должностя назначал??? Порошенко???
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Фигкранта задержали!!! Ура!!!! Победа!!! Какой успех!!!!..... А, простите, бабки тоже задержали??? Или просто взглядом провели???
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Обычно ловят тех, кто нарушил "правила". То есть понятия.
Вот не поделился как следует и его поймали. Щас поделится и отпустят.
Если по закону, то порошок уже давно должет сидеть пожизненно только за махинации в Нацбанке.
В первое его пришествие в Нацбанк (2008) стырили 11млрд долларов рефинанса. И во второе наверное не меньше. Как результат два обвала гривны в 2008-2009 и в 2014
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Обычно такие дела в одиночку не творятся. И по ходу, участь этого "Остапа Бендера" уже уготована.
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Спортивная рыбалка.Поймали, сфотографировали,обезжирили и отпустили восвояси.
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Та где то далеко, Рожкова рядышком.....
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как-то сдувается вопрос о "взятии" гонтаревой... ни слова. ни гу-гу. как и не было тётеньки такой. уже и отпуск кончился. а её всё нет и нет...
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Ну все ! Теперь не открутится - тысяч 5 гривен штрафа впаяют за содеянное !
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Цирк! Он один все это провернул!? Нюню... сотрудника банка не при чем, также как и разрушилин и сатанова
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лучшему банкиру всех времен и народов поздравительную телеграмму отстукали?
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Лерку-грелку в отпуск и дааавааай ловить тех, кому она бабки отслюнявила.
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Сбу працює на злочинну владу - значить то всьо показуха. Сцяак з тімошонкою прийде - порядок наведе.
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Не повезло чудаку. Наверное он тупо не знал "таблицу деления" и по ходу - жадность фраера сгубила.
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***
- Абрам, чем занимается ваш сын Зяма, который, помнится, в детстве проглотил Вашу золотую монету?
- Теперь он в банке.
- О! Вы таки получаете с него проценты?
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Видать, "зловмисник" из "семьи", что ни должности ни ФИО не разглашают.
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отпустят под личные обязательства..., что у нас мало што ли "честных судей"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ совместно с Интерполом задержали фигуранта дела о хищении средств рефинансирования НБУ
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