 Контрразведка СБУ совместно с Интерполом задержали фигуранта дела о хищении средств рефинансирования НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что делец причастен к выводу более 510 млн грн из одного банковского учреждения. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования Нацбанка. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности. После признания банка банкротом расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн. Делец был объявлен в розыск, более трех лет ему удавалось скрываться от органов досудебного следствия", - рассказали в ведомстве.
Сотрудники спецслужбы совместно с пограничниками задержали злоумышленника на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
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Вот не поделился как следует и его поймали. Щас поделится и отпустят.
Если по закону, то порошок уже давно должет сидеть пожизненно только за махинации в Нацбанке.
В первое его пришествие в Нацбанк (2008) стырили 11млрд долларов рефинанса. И во второе наверное не меньше. Как результат два обвала гривны в 2008-2009 и в 2014
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- Абрам, чем занимается ваш сын Зяма, который, помнится, в детстве проглотил Вашу золотую монету?
- Теперь он в банке.
- О! Вы таки получаете с него проценты?
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