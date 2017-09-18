 В районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков, – ИС

Как передает Цензор.НЕТ, по оперативным данным группы "Информационное сопротивление", южнее н.п. Желобок (в районе Голубовское - Дачное - Фрунзе) продолжает фиксироваться активное перемещение бронетехники и автотранспорта оккупантов.
Так, севернее ж/д станции "Водопровод" фиксировалось 2 ед. МТ-ЛБ и 1 ед. БТР-80, двигавшихся в сторону восточной окраины Донецкого.
Организация сообщает, что на север от посёлка Фрунзе по трассе вдоль реки Луганка - до 5 армейских грузовика в сторону "Бахмутской трассы".
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Называйте вещи своими именами - замечено активное движение бронетехники российских оккупантов!
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Сообщение от военкоров: «22:00 ЛНР бой на трассе Бахмутка продолжается. К/к пулеметы, бронетехника, минометы».
Сообщение от военкоров: «21:19 ЛНР Трасса Бахмутка бой, взаимный. Район Желобок-Донецкий-Фрунзе и округа. Стрелковое, минометы и бронетехника».
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