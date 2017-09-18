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 Политика Украины
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 В районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков, – ИС

схема

Опубликована схема расположения войск.

Как передает Цензор.НЕТ, по оперативным данным группы "Информационное сопротивление", южнее н.п. Желобок (в районе Голубовское - Дачное - Фрунзе) продолжает фиксироваться активное перемещение бронетехники и автотранспорта оккупантов.

Так, севернее ж/д станции "Водопровод" фиксировалось 2 ед. МТ-ЛБ и 1 ед. БТР-80, двигавшихся в сторону восточной окраины Донецкого.

Организация сообщает, что на север от посёлка Фрунзе по трассе вдоль реки Луганка - до 5 армейских грузовика в сторону "Бахмутской трассы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС

В районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков, – ИС 01
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Пуйловских оккупантов и террористов на украинской земле трогать нельзя

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все верно, так и минский договор говорит, по словам генерала Микаца.
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Тепер ще додти новину - "Спостерігається активне переміщення живої сили противника - попід лісом стежкою пішов дядько з ружжом."
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От когда шахтеры стали боевиками владеющими военной техникой?
Называйте вещи своими именами - замечено активное движение бронетехники российских оккупантов!
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Зачем это давать во всеобщий доступ, чтобы орков предупредить что их заметили и им нужно поменять позицию ещё?
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Так наступать и освобождать свою землю от оккупантов, минский договор не позволяет, поэтому для ВСУ никаких преференций , увы.
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"стреляли" - сводки противника

Сообщение от военкоров: «22:00 ЛНР бой на трассе Бахмутка продолжается. К/к пулеметы, бронетехника, минометы».
Сообщение от военкоров: «21:19 ЛНР Трасса Бахмутка бой, взаимный. Район Желобок-Донецкий-Фрунзе и округа. Стрелковое, минометы и бронетехника».
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А тем временем в Северодвинске, который, между прочим, является центром атомного(!) судостроения казляндии:

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Паны же обо все договорылыся )))войны нет уже ..наступила новая эра..процветания и бизнеса ..
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к сожалению у нас в ВСУ и без движения боевиков, погибших небоевых , почему то больше , чем боевых...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ районе Желобка замечено активное движение бронетехники боевиков, – ИС
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