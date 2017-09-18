" Кабмин объявил новый конкурс на госсекретаря Минздрава "

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение от 13 сентября 2017 г. № 621-р обнародовано на Правительственном портале.
Должностные обязанности госсекретаря Минздрава будут заключаться в организации работы аппарата Минздрава; обеспечении подготовки предложений по выполнению задач Минздрава и представлении их на рассмотрение; подготовке и представлении министру здравоохранения для утверждения планов работы Минздрава, представлении отчетов об их выполнении. Также госсекретарь Минздрава по согласованию с Минфином утверждает штатное расписание и смету министерства; назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата Минздрава, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности; принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата Минздрава, принимает решение об их поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и тому подобное.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабмин отказался назначить заместителя директора по регистрации и фармаконадзору ГП "Государственный экспертный центр" Министерства здравоохранения Наталию Шолойко на должность госсекретаря Минздрава.
И.о. министра Уляна Супрун отметила, что спецпроверка показала различия в задекларированных Шолойко и ее мужем доходах за 2015 год, а также конфликт интересов, так как муж и дочь Шолойко связаны с фармацевтическим бизнесом.
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- Это бесподобно....
- Я ещё водочки выпью?(с)
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Не , дякую ... Мене нема когда , я в президенты готовлюсь ... Мабон , може ты попробуешь
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- Вы нам не подходите. Нам нужны молодые, амбициозные, cпособные творчески расти!
Берштейн:
- Запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все амбициозно растут, а работать некому - позвоните.
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