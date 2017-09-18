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 Политика Украины
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Все про:конкурс (749) Минздрав (1446) госсекретарь (84)

 Кабмин объявил новый конкурс на госсекретаря Минздрава

минздрав

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение от 13 сентября 2017 г. № 621-р обнародовано на Правительственном портале.

Должностные обязанности госсекретаря Минздрава будут заключаться в организации работы аппарата Минздрава; обеспечении подготовки предложений по выполнению задач Минздрава и представлении их на рассмотрение; подготовке и представлении министру здравоохранения для утверждения планов работы Минздрава, представлении отчетов об их выполнении. Также госсекретарь Минздрава по согласованию с Минфином утверждает штатное расписание и смету министерства; назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата Минздрава, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности; принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата Минздрава, принимает решение об их поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и тому подобное.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Кабмин отказался назначить заместителя директора по регистрации и фармаконадзору ГП "Государственный экспертный центр" Министерства здравоохранения Наталию Шолойко на должность госсекретаря Минздрава.

И.о. министра Уляна Супрун отметила, что спецпроверка показала различия в задекларированных Шолойко и ее мужем доходах за 2015 год, а также конфликт интересов, так как муж и дочь Шолойко связаны с фармацевтическим бизнесом.

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Это я так понимаю смотрящий, ой пардон куратор на бюджете МинЗдрава?
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Не угадал!!! Это руководитель секретариата - шоблы бездельников (человек так 300) - орготдел, общий отдел, хозотдел,. отдел кадров и пр. и т.п.....
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- Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно....
- Я ещё водочки выпью?(с)
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" Кабмин объявил новый конкурс на госсекретаря Минздрава "

Не , дякую ... Мене нема когда , я в президенты готовлюсь ... Мабон , може ты попробуешь
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Старый бухгалтер Берштейн пришёл устраиваться на работу. Кадровик:
- Вы нам не подходите. Нам нужны молодые, амбициозные, cпособные творчески расти!
Берштейн:
- Запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все амбициозно растут, а работать некому - позвоните.
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А можно меня в госсекретари, правда у меня техническое образование, но у нас и генпрокурор без юридического, и примьер с липовым дипломом, а чивокуня вообще проффесор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин объявил новый конкурс на госсекретаря Минздрава
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