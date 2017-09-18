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 Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в НАТО, - Волкер

волкер

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в Североатлантический альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, по его мнению, по сравнению с Украиной, у Грузии есть больше прогресса.

"Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и т.д., однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию", - сказал К.Волкер в интервью грузинской газете "Квирис палитра" ("Палитра недели"), которое было опубликовано в понедельник.

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По его словам, для вступления в альянс в Грузии должна быть успешная, прозрачная, безопасная демократия, как в других странах НАТО. При этом он считает, что Грузия должна быть готова к тому, чтобы быть в первых рядах, когда альянс примет решение о дальнейшем расширении.

"Напомню пример стран Балтии - в 1999 году им сказали, что невозможно их вступление в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в альянс. Для принятия в НАТО необходим консенсус всех стран - членов альянса", - отметил К.Волкер.
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ну чем больше дохлой русни...тем шансы все выше и выше)
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Порошенко & Аваков просто так не віддадуть владу, інакше їх засудять за злочини і заберуть награбоване у народу України.
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Це означає, що поки кучерява свиня пануе, НАТО Україні не бачити.
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Україна та Грузія й не будуть готові до вступу в НАТО, допоки в керівництві цих країн будуть сидіти путінські намісники.
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Турция пока не готова к вступлению в ЕС.(когда-то 50 лет назад)
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Имею возможность, но не имею желания. Имею желание, но не имею возможности. (с)
Десь так.
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Сколько уже сказано пересказано. Но власти мозги парить людям же надо, ну безвиз уже не катит, проехали.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина и Грузия пока не готовы к вступлению в НАТО, - Волкер
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