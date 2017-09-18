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 Московский суд признал "дочку" Siemens истцом по делу о крымских турбинах

siemens

Арбитражный суд Москвы в понедельник 18 сентября удовлетворил ходатайство ООО "Сименс технологии газовых турбин" о переводе компании из ответчика в соистцы в деле о поставках турбин для ТЭС в оккупированном Крыму, которые были выполнены в обход существующих санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об сообщают российские СМИ.

Российское агентство "ТАСС" сообщает, что совместное предприятие компании Siemens AG и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - подало ходатайство о вступлении в дело немецкого концерна Siemens против двух структур Ростеха - ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

Изначально компания "Сименс технологии газовых турбин" была заявлена как соответчик, но в концерне Siemens поясняли, что претензии касаются только "Технопромэкспорта", а не совместного предприятия.

По данным "Интерфакса", суд перенес предварительное заседание по иску компании Siemens против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" на 16 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский суд планирует начать рассмотрение дела по газовым турбинам Siemens 20 октября

Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

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Кто бы сомневался что раиский суд с ног на голову все перевернет (((. В раиских суда еще Сименс станет виновным ))
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Да пусть "рассеяне" хоть Господа Бога ответчиком назначают, лишь бы Аксёнов в Крыму и Путин в Кремле побольше "репу чесали...".
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