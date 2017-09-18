 Трагедия в лагере "Виктория": в Одессе проверят все детсады, школы и больницы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская", об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил вице-мэр Олесь Янчук.
По словам Янчука, ужасная трагедия в лагере "Виктория" должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.
"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, - подчеркнул он. - В настоящее время взяты под стражу директор "Виктория" и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации".
Проверять в первую очередь будут сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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по всей...
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Или проверять нужно только там, где уже произошла трагедия?
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Да .
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