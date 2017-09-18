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 Трагедия в лагере "Виктория": в Одессе проверят все детсады, школы и больницы

пожар детский виктория лагерь

Структурные подразделения одесской мэрии получили распоряжение проверить совместно с Государственной службы по чрезвычайным ситуациям все места массового скопления людей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская", об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил вице-мэр Олесь Янчук.

По словам Янчука, ужасная трагедия в лагере "Виктория" должна стать уроком, и подобное повторяться не должно.

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, - подчеркнул он. - В настоящее время взяты под стражу директор "Виктория" и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации".

Проверять в первую очередь будут сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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После такого,опять все только после проверяют,напоминает мне кацапов этим.
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В Одессе всё проверят это хорошо, да как бы и в других городах не мешало бы это сделать, думаю бардак не меньший
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Труханова проверьте на коррупцию, он занимался безопасностью "Виктории".
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А почему только в Одессе?
Или проверять нужно только там, где уже произошла трагедия?
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А хто буде перевіряти? Такі ж казнокради, які будували? Можна подумати, що на інших об'єктах бюджет не пиляли та відкатів не давали.
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" А хто буде перевіряти? Такі ж казнокради, які будували? "

Да .
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уже почти уверен что детей сожгли специально-месть за гриль на 2 мая
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И что?...проверяющие по завершению подобьют бабки и напишут что всё VERY WELL!
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Та все объекты установленные фирмами приближенные к Труханову которые и переоборудовали Викторию проверять надо
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нужно не детсады проверять, а на нары труху сепарскую а потом пусть новый мэр порядок наводит.
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его низзя трогать, он свой, а то, ну, ты знаешь
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проверять будут те же, кто принимал лагерь в эксплуатацию, насколько я понимаю.
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Проверять нужно ночью в 2 часа -- когда все спят ---медсестры и врачи , воспитатели и Завхозы -- без Предупреждения за 10 дней . Вот тогда будет картина ЗАКРЫТЫХ на все замки дверей в санаториях и домах отдыха с больницами и лечебницами -- с пьяным и отсутствующим персоналом и т д и т . п . И у всех участников комиссий должны быть на руках перечень что нужно в общественном месте для безопасности граждан на лечении и отдыхе . А так придет комиссия из дамочек Горисполкома -- которые херово знают даже гараж мужа и курят на Заправках заправляя собственную машину и напишут акт -- все хорошо --- мусор только в туалете и панели не покрашены с табличками --" Мир - Май - ТРУД " . Компетентные люди должны проверять люди с ответственность за свою подпись -- тогда может толк будет .
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Как всегда. Пока петух в жопу не клюнет никто не почешется
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