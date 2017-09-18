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 Политика Украины, Происшествия
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 Расследованием трагедии в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву направить группу из лучших следователей для расследования гибели детей в одесском лагере "Виктория".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей", - написал Гройсман.

Премьер отметил, что вчера, 17.09.2017 г., дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которые должны немедленно выехать на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский горсовет в 2016 г. освоил 11 млн грн на допработы в лагере "Виктория", в том числе на установку автоматической пожарной сигнализации

"Мы все должны сделать выводы из трагедии, которая случилась в одесском лагере. Халатность, безответственность, особенно, если в их основе - коррупция, не могут иметь никаких оправданий!", - резюмировал Гройсман.

Расследованием трагедии в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции, - Гройсман 01

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Мафія намагається зам'яти справу і тому спихує все на поліцію! Голова уряду має створити державну комісію з представників державних та недержавних проектних та будівельних організацій, експертів з пожежної безпеки, щоб комплексно розслідувати пожежу в Вікторії! Але Гройсман цього не робить, бо відмазує Труханову та одеську мафію! Комісія накопає стільки матеріалів, що посадять половину Одеси, а порошенко не хоче сваритись з місцевою мафією напередодні дострокових виборів. Ми маємо ситуацію коли центральна влада не виконує свої функції і фактично саботує розслідування! Президент, уряд та парламент мають йти у дострокову відставку!
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согласен ....это неприкасаемый мафиощный регион они даже от рюського мира откараскались только шоб дальше мурыжить бабло
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Ложь.
Иначе бы Труханов ,и Кивалов ,и Кернес ,и Добкин ,и вся коррупционная шобла давно бы сидела.
Ложь, повальная и бессовестная.
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это не имеет значения, кто займется. Ведь рошеновские суды отпустят кого надо
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Цей уряд тільки на лафеті гармати, ногами вперед, під марш Шопена може у відставку піти.
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Як це в відставку?Він що,вже всі реформи зробив?Він що,вже все розікрав???
"...НЕ ВИЙДЕ...ПОГАВКАЄТЕ,ТА Й ПЕРЕСТАНЕТЕ...А КАРАВАН ІДЕ..." (с)
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Ааа,ну якщо найкращі,то винні будуть діти...Розкрадання від провладних структур тут очевидно буде ні до чого...
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там все на поверхности !!!!воровство!!!!
а "кращи" нужны для затягивания и поисков "третих лиц"
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Кращі вже розслідують справу Саакашвілі, це вже будуть кращі з гірших.
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Яке відношення може мати Гройсман до слідчих? Будь-які його "доручення" слідчому чи керінику слідчого органу, це не лише тиск на слідство а й кримінальний злочин, передбачений ст. 364 КК..."Найкращі слідчі" вже всі задіяні у розслідуванні справ проти патріотів та опозиції
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Что во время расследования самое главное?...правильно, не выйти на самих себя!
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Щоб тих сук,що нажилися на будівництві,і тих,хто їх покривав і покриває,на шматки розірвало.Багато чого можна вибачити в цьому житті,але не загибель дітей.
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а те що через розкрадання бюджетних коштів діти не отримують належної освіти, медичної допомоги, соціального захисту, хіба краще?
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Заняться - дело нехитрое.
А вот расследовать - это совсем другое.
Что-то гносман молчит об отставке мэра Одессы.
Во Львове был один подход, а тут другой ?
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***
Я - гениальный сыщик!
Мне помощь не нужна!
Найду я даже прыщик
На теле у слона.
Как мышь, крадусь во мраке.
Плыву как камбала.
А нюх, как у собаки,
А глаз, как у орла.
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Не зря Невгада(бывшего начальника следствия в Донецкой обл.) перевели в Киев вслед за Аброськиным
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Ёмко....
Напомнило : "Которые тут временные? Слезай,приехали"
Пэтя ты же временный...не усугубляй.
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Гройсман: "Я уже дал указание разобраться как следует и наказать кого попало".
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один из примеров, когда коррупция убивает. Коррупцию возглавляет шоколадно-вафельный. Пока не сядет он, трагедии будут повторяться и повторяться. А расследовать нужно, но наказания не понесет, как и всегда, никто. Просто подождут, пока народ утихнет, и тихонько утопят дело. Ворующих миллионы у нас не садят, тем более что сам "папа" с каждого воровства бюджета имеет доляху.
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Твою мать!
Когда в нашем государстве чиновники будут заниматься СВОИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
В данном случае это - прокуратура (в свзи с чудовищностью трагедии, в которой погибли дети - под прямым контролем Генпрокурора), ГосЧС. Возможно - полиция.
Но продавец трусов, я смотрю, у нас в любом вопросе - незаменимый. Почти как тоня херащенко.
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Миша в городе Порошенко обзывал коррупционером и барыгой, призывал к импичменту

Расследованием трагедии в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5757
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ця справа дуже проста, єдине що, дочекатися висновків та правильно питання поставити у пожежо-технічній експертизі ..той хто відповідальний за протипож. стан піде за 270 КК .."пожежниик" які видали дозвіл, чи прийняли декларацію , і не звернулись до суду про зупинення.....підуть за халатність...За діючими нормативами, взагалі не можна робити будини з деревини, або треба їх кожен рік пропитувати спеціальними речовинами, чого ніхто ніколи не робив..."пожежники" за звичай дають свої фірми (які ним відстьогують не меньше половини ), і вони просто підписують акт, що зробили пропітку...але ніхто її не робить.Якщо дійсно виділялись кошти на протипожежні роботи та на сигналізацію , пропитку....то по ч.5 ст.191 КК тих хто кошти "освоїв" ...ну якщо вже глибше, то можна по 205 КК засновників і директора фіктивки на яку кошти перегнали чиновники облради
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Когда уже тобой Хройсман займутся лучшие следователи Нацполиции?
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кстати это еще один фактор который помешал создать ОДР ...таких бешеных денег от таможни и госфинасирования лишились бы половина чинуш и бонз передел и грабеж и все такое
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Забыли АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО пригласить.
Так как из за повальной коррупции мэра Одессы и смогли сдаться в таком ужасном пожарном состоянии лагерь для принятия детей, и львиная доля того что должно было направлено на противопожарную безопасность, туда не попало, а было переведено в ОТКАТЫ (((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследованием трагедии в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции, - Гройсман
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