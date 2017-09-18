 Расследованием трагедии в одесском лагере займутся лучшие следователи Нацполиции, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей", - написал Гройсман.
Премьер отметил, что вчера, 17.09.2017 г., дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которые должны немедленно выехать на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели.
"Мы все должны сделать выводы из трагедии, которая случилась в одесском лагере. Халатность, безответственность, особенно, если в их основе - коррупция, не могут иметь никаких оправданий!", - резюмировал Гройсман.
16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Иначе бы Труханов ,и Кивалов ,и Кернес ,и Добкин ,и вся коррупционная шобла давно бы сидела.
Ложь, повальная и бессовестная.
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"...НЕ ВИЙДЕ...ПОГАВКАЄТЕ,ТА Й ПЕРЕСТАНЕТЕ...А КАРАВАН ІДЕ..." (с)
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а "кращи" нужны для затягивания и поисков "третих лиц"
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А вот расследовать - это совсем другое.
Что-то гносман молчит об отставке мэра Одессы.
Во Львове был один подход, а тут другой ?
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Я - гениальный сыщик!
Мне помощь не нужна!
Найду я даже прыщик
На теле у слона.
Как мышь, крадусь во мраке.
Плыву как камбала.
А нюх, как у собаки,
А глаз, как у орла.
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Напомнило : "Которые тут временные? Слезай,приехали"
Пэтя ты же временный...не усугубляй.
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Когда в нашем государстве чиновники будут заниматься СВОИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ?
В данном случае это - прокуратура (в свзи с чудовищностью трагедии, в которой погибли дети - под прямым контролем Генпрокурора), ГосЧС. Возможно - полиция.
Но продавец трусов, я смотрю, у нас в любом вопросе - незаменимый. Почти как тоня херащенко.
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Так как из за повальной коррупции мэра Одессы и смогли сдаться в таком ужасном пожарном состоянии лагерь для принятия детей, и львиная доля того что должно было направлено на противопожарную безопасность, туда не попало, а было переведено в ОТКАТЫ (((
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