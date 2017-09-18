 "Ни один "приговор" не отнимет у нас свободу!", - Умеров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбук преследуемый российскими властями один из лидеров крымских татар Ильми Умеров.
"Ни у кого нет сомнений, что дело в отношении меня, полностью сфабриковано спецслужбами с целью запугать моих соотечественников, продемонстрировать им как будут поступать с ними, окажись они в качестве мишени репрессий, - пишет он. - Суды из органов правосудия и закона в Крыму превратились в инструмент преследований и борьбы с политически неугодными жителями полуострова. В канун последних заседаний и приговора, я хочу заявить, что не испугаюсь ваших преследований, свою борьбу против репрессий я продолжу даже из тюрьмы, сколько бы мне не уготовано было там протянуть.
По словам Умерова, свобода крымских татар - это не чей-то подарок.
"Это самое главное в нашем национальном естестве, выстраданное длинной историей и нелёгкой судьбой. Ни один ваш "приговор" не отнимет у нас свободу!" - уверен он.
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Если совсем глубоко копнуть, то до Рима этими землями распоряжалось Македонское царство, наследником которого является нынешняя славянская Македония. Оно и тогда было не менее славянским. Именно оттуда родом Александр Македонский. В ещё более раннее время там находились микроскопические отдельные города-государства (полисы).
Всё, дальше копать некуда. Древнее, по официальным понятиям, были только обезьяны. Факт налицо - согласно научным данным, государства под названием Греция в природе никогда не было.
Однако сами же учёные из множества малых народов, населявших эти земли в прошлом, выделяют только 2 основных - ионийцы и дорийцы (очень похоже на дарийцев, из четырёх родов белой расы). Ионийцы не соблюдали генетической чистоты. Их относят к южному типу - кожа светлая, но волосы тёмные. Дорийцы же - светловолосые. Никаких грайков на горизонте нет.
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