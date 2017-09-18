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 Политика Украины
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 "Ни один "приговор" не отнимет у нас свободу!", - Умеров

умеров

В ближайшее время власти РФ вынесут "приговор " Ильми Умерову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбук преследуемый российскими властями один из лидеров крымских татар Ильми Умеров.

"Ни у кого нет сомнений, что дело в отношении меня, полностью сфабриковано спецслужбами с целью запугать моих соотечественников, продемонстрировать им как будут поступать с ними, окажись они в качестве мишени репрессий, - пишет он. - Суды из органов правосудия и закона в Крыму превратились в инструмент преследований и борьбы с политически неугодными жителями полуострова. В канун последних заседаний и приговора, я хочу заявить, что не испугаюсь ваших преследований, свою борьбу против репрессий я продолжу даже из тюрьмы, сколько бы мне не уготовано было там протянуть.

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По словам Умерова, свобода крымских татар - это не чей-то подарок.

"Это самое главное в нашем национальном естестве, выстраданное длинной историей и нелёгкой судьбой. Ни один ваш "приговор" не отнимет у нас свободу!" - уверен он.

Ни один приговор не отнимет у нас свободу!, - Умеров 01

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А в Украине есть такие, которые злорадствуют над крымцами и только их винят в оккупации Крыма.
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Усі люди різні , тому потрібно вміти розпізнавати ху із ху...
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Звичайно, але тих хто задоволений цими знущаннями багато.
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Кажуть, що греки виникли одразу у багатьох місцях. А культура чомусь називається античною. І до чого тут, здавалося б, анти Анатолії, де в народилися всі філософи, драматурги, вчені "Стародавньої Греції", і де зараз турки, дикі кочовики сельджуки.
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Попробуем, например, разобраться с «великой и ужасной» Грецией. Вопреки распространённому мнению, это государство появилось на карте мира вовсе не 4000 лет назад, а строго в 1830 году. В прошлом государства Греция никогда не было.

Если совсем глубоко копнуть, то до Рима этими землями распоряжалось Македонское царство, наследником которого является нынешняя славянская Македония. Оно и тогда было не менее славянским. Именно оттуда родом Александр Македонский. В ещё более раннее время там находились микроскопические отдельные города-государства (полисы).
Всё, дальше копать некуда. Древнее, по официальным понятиям, были только обезьяны. Факт налицо - согласно научным данным, государства под названием Греция в природе никогда не было.
Однако сами же учёные из множества малых народов, населявших эти земли в прошлом, выделяют только 2 основных - ионийцы и дорийцы (очень похоже на дарийцев, из четырёх родов белой расы). Ионийцы не соблюдали генетической чистоты. Их относят к южному типу - кожа светлая, но волосы тёмные. Дорийцы же - светловолосые. Никаких грайков на горизонте нет.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни один "приговор" не отнимет у нас свободу!", - Умеров
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