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 Политика Украины
  2023  22
Все про:Германия (2965) Меркель (1478) помощь (3417) план Маршалла (6)

 Германия рассмотрит возможность участия в "плане Маршалла" для Украины, - МИД ФРГ

германия фрг

Германия рассмотрит возможность участия в долгосрочном плане поддержки Украины (так называемый план Маршалла для Украины). И другие инициативы по поддержке реформ в Украине.

Об этом Уполномоченный по странам Восточной Европы МИД Германии Андреас Пешке сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим эту инициативу и другие тоже", - сказал Пешке.

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При этом немецкий дипломат напомнил, что уже сейчас существуют целые пакеты поддержки реформ в Украине: так называемая макрофинансовая поддержка Украины со стороны ЕС, транши Международного валютного фонда, а также двусторонняя поддержка со стороны США, Японии и Германии.

"И эта финансовая поддержка насчитывает также многие десятки млн евро. Ну и наша задача состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы все эти средства, направленные на сотрудничество, использовались эффективно, ради поддержки экономики и реформ в Украине. Мы будем направлять в этом духе все усилия на то, чтобы повышать как раз эффективность и увеличивать поддержку в нашем сотрудничестве", - сказал дипломат.

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"Надеюсь, что я не открою вам тайны, если скажу, что вряд ли найдется в мире хоть еще какой-то руководитель государства или правительства, с которым бы наша федеральный канцлер Ангела Меркель говорила по телефону чаще, чем с президентом Украины Порошенко. Уже это является определенным примером того, как и насколько интенсивными являются отношения между Германией и Украиной. И как раз наш двусторонний пакет поддержки Украины является одним из крупнейших в мире", - добавил Пешке.

Как известно, проект "плана Маршала" для Украины, который предлагают одобрить Евросоюзу, рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 годы) предусматривает выделение по $5 млрд в год. Средства пойдут на инфраструктурные проекты, направления энергоэффективности, цифровой экономики. Конференцию доноров для финансирования проекта планируется провести в феврале-марте 2018 года.

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Резолюцию о разработке "Плана Маршалла" для Украины одобрила 31 марта 2017 года Европейская народная партия (ЕНП).
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лучше халва , чем путинские снаряды и ихтамнеты .
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Для Украины, нужен особый план Маршалла...Слишком высок воровской инстинкт, у тех, кто его осуществлять , с украинской стороны будет..
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-НУ ВОРИШИ

новые и старые ...
у к р а д ут все до последнего ц ента -пенса. евробакса ..
План изначально -
п р о вал ь н ы й !
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45-миллионной стране для развития нужны сотни миллиардов ойро, а здесь подкинут несколько сотен миллионов, да еще и привяжут к исполнению чего-то отвратного. Вроде выпила лесов, закрытия АЭС, или продажи сельхозземель...Нет, надеяться надо только на себя, вернее своих олигархов.
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ты видел чтоб в Чехии или других европейских странах выпиливали лес ?
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Украине
необходимо внешнее

управление финансовыми потоками Запада - как было в 1945 - 55 г.г.
в Германии (ФРГ) и
Япониии ..
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да, по-другому нам в цивилизацию не выбраться из перекрашенных рыговских пещер
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ну набу у нас и так из фбр курируется.
чувствуется, что люди там не зря штаны просиживают.
только одной структурой систему не поломать.

нам нужны еще суды из американцев, премьер с кабмином из американцев, СБУ, как минимум курируемое ЦРУ, военные у нас хорошие, а вот генералов заменить на управление из пентагона, ну и гаранта тоже оттуда. депутатов на амеровских сенаторов поменять.

кацец, стыдно перед миром.
своего населения 42 ляма, а выбрать в руководство страны некого.
законодательная, исполнительная и судебная власть прогнили вкрай.
и выхода не видно.
каждый, как только дорывается до кормушки только и думает, как можно больше бабла из бюджета спиздить.
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Почему на СИМЕНС ДО СИХ ПОР НЕ наложен многомиллиардный штраф??????!!!!!
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О Справка для ботов -
.Турбины "Сименс"
были изготовлены по лицензии фирмы в Санкт -Петербурге и поэтому решение о поставке куда-либо не принимала.
Только обслуживание и регламенты.... .
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Если Сименс ни при делах, зачем эти заявления?

Siemens обвинил «Технопромэкспорт» в введении в заблуждение о поставке турбин в Крым.

«Технопромэкспорт» изначально покупал четыре газовые турбины у Siemens для электростанций в Крыму, а не для проекта в Тамани. Об этом говорится в исковых материалах, поданных Siemens в Арбитражный суд Москвы, с которыми удалось ознакомиться Forbes.
Siemens, следует из документов, считает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение.
В контракте с «Технопромэкспортом», подчеркивает истец, был специально прописан запрет на поставку оборудования в Крым и указано место разрешенного использования - на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Подписав контракт, считает Siemens, ответчик гарантировал, что турбины в Крым не попадут.

Санкции, введенные Евросоюзом после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.
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короче, скоро придется Ангеле номер телефона менять!
наш, альфонс ее уже достал...
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Повна маячня!
Про мільярди, які наш олігархат вкрав і тримає в офшорах давно знають на заході, і там прекрасно розуміють що зараз скільки Україні не дай, левова частка грошей поповнить ті офшорні мільярди - тобто буде вкрадено-виведено з України!
Тож поки не буде вирішено проблему олігархату-офшоризації, ніяких планів Маршала не буде!
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Порошенко наверное перед Меркель и Трампом поставил вопрос ребром: или я борюсь с коррупцией и вы даете мне план Маршалла с откатом в 30%, или я вместе с коррупцией и Путиным буду бороться против вас. Дипломатия!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания рассмотрит возможность участия в "плане Маршалла" для Украины, - МИД ФРГ
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