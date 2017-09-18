 Германия рассмотрит возможность участия в "плане Маршалла" для Украины, - МИД ФРГ

Об этом Уполномоченный по странам Восточной Европы МИД Германии Андреас Пешке сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим эту инициативу и другие тоже", - сказал Пешке.
При этом немецкий дипломат напомнил, что уже сейчас существуют целые пакеты поддержки реформ в Украине: так называемая макрофинансовая поддержка Украины со стороны ЕС, транши Международного валютного фонда, а также двусторонняя поддержка со стороны США, Японии и Германии.
"И эта финансовая поддержка насчитывает также многие десятки млн евро. Ну и наша задача состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы все эти средства, направленные на сотрудничество, использовались эффективно, ради поддержки экономики и реформ в Украине. Мы будем направлять в этом духе все усилия на то, чтобы повышать как раз эффективность и увеличивать поддержку в нашем сотрудничестве", - сказал дипломат.
"Надеюсь, что я не открою вам тайны, если скажу, что вряд ли найдется в мире хоть еще какой-то руководитель государства или правительства, с которым бы наша федеральный канцлер Ангела Меркель говорила по телефону чаще, чем с президентом Украины Порошенко. Уже это является определенным примером того, как и насколько интенсивными являются отношения между Германией и Украиной. И как раз наш двусторонний пакет поддержки Украины является одним из крупнейших в мире", - добавил Пешке.
Как известно, проект "плана Маршала" для Украины, который предлагают одобрить Евросоюзу, рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 годы) предусматривает выделение по $5 млрд в год. Средства пойдут на инфраструктурные проекты, направления энергоэффективности, цифровой экономики. Конференцию доноров для финансирования проекта планируется провести в феврале-марте 2018 года.
Резолюцию о разработке "Плана Маршалла" для Украины одобрила 31 марта 2017 года Европейская народная партия (ЕНП).
2023 22
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новые и старые ...
у к р а д ут все до последнего ц ента -пенса. евробакса ..
План изначально -
п р о вал ь н ы й !
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необходимо внешнее
управление финансовыми потоками Запада - как было в 1945 - 55 г.г.
в Германии (ФРГ) и
Япониии ..
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чувствуется, что люди там не зря штаны просиживают.
только одной структурой систему не поломать.
нам нужны еще суды из американцев, премьер с кабмином из американцев, СБУ, как минимум курируемое ЦРУ, военные у нас хорошие, а вот генералов заменить на управление из пентагона, ну и гаранта тоже оттуда. депутатов на амеровских сенаторов поменять.
кацец, стыдно перед миром.
своего населения 42 ляма, а выбрать в руководство страны некого.
законодательная, исполнительная и судебная власть прогнили вкрай.
и выхода не видно.
каждый, как только дорывается до кормушки только и думает, как можно больше бабла из бюджета спиздить.
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.Турбины "Сименс"
были изготовлены по лицензии фирмы в Санкт -Петербурге и поэтому решение о поставке куда-либо не принимала.
Только обслуживание и регламенты.... .
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Siemens обвинил «Технопромэкспорт» в введении в заблуждение о поставке турбин в Крым.
«Технопромэкспорт» изначально покупал четыре газовые турбины у Siemens для электростанций в Крыму, а не для проекта в Тамани. Об этом говорится в исковых материалах, поданных Siemens в Арбитражный суд Москвы, с которыми удалось ознакомиться Forbes.
Siemens, следует из документов, считает, что действия «Технопромэкспорта» изначально были направлены на то, чтобы ввести ООО «Сименс технологии газовых турбин» в заблуждение.
В контракте с «Технопромэкспортом», подчеркивает истец, был специально прописан запрет на поставку оборудования в Крым и указано место разрешенного использования - на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Подписав контракт, считает Siemens, ответчик гарантировал, что турбины в Крым не попадут.
Санкции, введенные Евросоюзом после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров оборудование, используемое в энергетике.
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наш, альфонс ее уже достал...
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Про мільярди, які наш олігархат вкрав і тримає в офшорах давно знають на заході, і там прекрасно розуміють що зараз скільки Україні не дай, левова частка грошей поповнить ті офшорні мільярди - тобто буде вкрадено-виведено з України!
Тож поки не буде вирішено проблему олігархату-офшоризації, ніяких планів Маршала не буде!
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https://www.youtube.com/watch?v=BZ2chpxk6fQ
План "МАршала " для Украинских НУ воришей ...
(кагал 3000 семей )
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