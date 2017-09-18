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Все про:банки (1592) платежные системы (32) Тымчук (1524)

 В "ЛНР" активно готовятся к выпуску платежных карт местного "госбанка", - ИС

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На подконтрольной террористам "ЛНР" территории готовятся к выпуску пластиковых платежных карт местного "государственного банка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, руководством "ЛНР" проводится работа по развитию "самостоятельной" банковской системы, что позволит осуществлять выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обмен валют с использованием банковских платежных инструментов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин одобрил запрет переводов в Украину через иностранные платежные системы

"В октябре с.г. руководство "госбанка ЛНР" планирует запустить систему процессинга пластиковых платежных карт, которые первыми получат работники т.н. "министерств и ведомств" "ЛНР". В настоящее время в Луганске активно устанавливаются банкоматы данного финансового учреждения", - написал Тымчук.

В ЛНР активно готовятся к выпуску платежных карт местного госбанка, - ИС 01




























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- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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платежная система джаба - колыван, это не какая нибудь мастер кард.
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при этом будет использована платежная система Украины.. а фули. системой моб связи пользуются на +380 ...то же самое и с картами будет. тем более порохловая будка уже наладила финансовый канал через который они бабло на угольке отмывали.
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А для чего жителям "ЛНР" обмен валют? Пиндосские доллары и гейропеские эуро понадобились? Пользуйтесь самой крепкой и устойчивой валютой - деревянным рубелем.
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там план счетов НБУ :D
свой сочинить - мозгов нет
ЦБ РФ свой не разрешил использовать
так и платят на 2600 - сирые и убогие
я уж не говорю про телефоны +380.......
гордый донбасский народец
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а хуле. дамбас - бамбас никто на калени не поставит.
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Похоже, до ввода этих карт бюджетникам хоть фантики какие то давали, после ввода будет "УСЕ НА КАРТЕ БАНКА" без обеспечения и гарантий. А там - вспышка на солнце и нет банка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "ЛНР" активно готовятся к выпуску платежных карт местного "госбанка", - ИС
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