 В "ЛНР" активно готовятся к выпуску платежных карт местного "госбанка", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
По его словам, руководством "ЛНР" проводится работа по развитию "самостоятельной" банковской системы, что позволит осуществлять выплаты работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обмен валют с использованием банковских платежных инструментов.
"В октябре с.г. руководство "госбанка ЛНР" планирует запустить систему процессинга пластиковых платежных карт, которые первыми получат работники т.н. "министерств и ведомств" "ЛНР". В настоящее время в Луганске активно устанавливаются банкоматы данного финансового учреждения", - написал Тымчук.
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свой сочинить - мозгов нет
ЦБ РФ свой не разрешил использовать
так и платят на 2600 - сирые и убогие
я уж не говорю про телефоны +380.......
гордый донбасский народец
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для покера, мабудь
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