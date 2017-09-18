 Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
""МГБ ДНР" и "МВД ДНР" соревнуются в рейдах на учебные заведения и районные отделы образования, пытаясь выявить случаи взяточничества со стороны педагогического состава и чиновников системы образования. Отмечены случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов", - написал он.
Как ранее сообщала группа ИС, Россия планирует в ближайшее время провести в "ДНР" кардинальные кадровые перестановки.
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