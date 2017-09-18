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Все про:коррупция (7456) образование (1636) Донбасс (16100) Тымчук (1524)

 Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС

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В "ДНР" начата компания "по борьбе с коррупцией" в сфере образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

""МГБ ДНР" и "МВД ДНР" соревнуются в рейдах на учебные заведения и районные отделы образования, пытаясь выявить случаи взяточничества со стороны педагогического состава и чиновников системы образования. Отмечены случаи провокаций и поощрения предоставления информации со стороны детей и их родителей на педагогов", - написал он.

Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 16 террористов, - ИС

Как ранее сообщала группа ИС, Россия планирует в ближайшее время провести в "ДНР" кардинальные кадровые перестановки.

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Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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Украина первая и единственная страна в мире где террористы проводят рейды по выявлению взяточничества.
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Обычно террористы совершат теракт и убегают, а эти еще и делом занимаются.
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