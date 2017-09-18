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 Политика Украины
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 Украинский консул сегодня должен посетить Павла Гриба в Краснодарском СИЗО, - отец

павел гриб

Игорь Гриб отметил, что нет пока никаких подробностей относительно состояния здоровья Павла.

Украинский консул сегодня должен посетить Павла Гриба, который находится в Краснодарском СИЗО, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире " 112 Украина " сообщил отец пропавшего Игорь Гриб.

"Больше двух-трех недель уже прошло, а консулов так и не пускали на встречу с Павлом, несмотря на межгосударственные договоренности. Сегодня вроде бы российская сторона обещала допустить к Павлу наших консулов. Я ожидаю информации из России", - рассказал отец.

Также Игорь Гриб отметил, что нет пока никаких подробностей относительно состояния здоровья Павла.
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"Мы ничего не знаем о его состоянии. В пятницу, как нам известно, вывозили в какое-то медучреждение, что там ему делали, мы не знаем, к сожалению", - прокомментировал отец.

На вопрос о том, в чем сейчас подозревают Павла, Игорь Гриб ответил:

"С адвокатом тоже общался, он тоже не знает сути предъявленных обвинений. Относительно того, что может грозить сыну, - это статья 205, часть 1 УК РФ (теракт), 12 -15 лет по этой статье могут давать. Зная сына, - таких оснований нет, это все сфабриковано, подстроено определенными спецслужбами РФ. Сейчас наша задача - быстрее всего добиться его возвращения в Украину".

Также Игорь Гриб не исключил варианта того, что его сын "может быть предметом обмена между Украиной и Россией".

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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Хотелось бы, чтобы очередь дошла до наших военнопленных на Донбассе. А то как-то молчок.
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Благодаря таким недалёким как Гриб, Хуйлостан формирует обменный фонд. Когда будет обмен заложниками, то обменяют не Сенцова, Клыха, Сущенко..., а этого телка который контачил на кацапских сайта в поисках телок
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Почему "недалекими"? Это спецоперация с определенной ролью у всех. У грибов - изображать бедных несчастных инвалидов, а у Медведчука - оплачивать включение в новостную ленту новостей про грибы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский консул сегодня должен посетить Павла Гриба в Краснодарском СИЗО, - отец
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