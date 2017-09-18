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 Политика Украины
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Все про:Польша (4092) Саакашвили (2129) Укрзализныця (1214) Омелян (340)

 Омелян о поезде с Саакашвили: Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать тупо

омелян

Польская железная дорога с непониманием отнеслась к возникшей ситуации в связи с попыткой Михеила Саакашвили проехать в Украину на поезде Перемышль - Киев, и задержкой, в связи с этим, рейса со стороны "Укрзализныци".

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

комментировал эту ситуацию, за что "получил на орехи". Но я готов повторить: УЗ должна выполнять транспортную функцию по перевозке грузов и пассажиров. Точка. Любые другие процессы - это компетенция политиков, правоохранительных органов или просто общественности. Именно неразбериха относительно подчинения УЗ, непрозрачных кадровых назначений, сил влияния, которые там сейчас функционируют, приводит к таким ситуациям. Для УЗ все это имеет плохой результат. Есть проблема с Польской железной дорогой, которая, мягко говоря, с непониманием отнеслась к возникшей ситуации. Была угроза для трафика на польской стороне. Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать, извините, тупо", - разъяснил глава Мининфраструктуры.

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Напомним, 10 сентября 2017 года экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили попытался въехать в Украину из Польши на поезде "Интерсити" Перемышль - Киев. Однако УЗ отменила отправление состава, сославшись на то, что политик не имеет документов для въезда в страну.

Позже, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

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- Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь!(c)
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А кто, КОНКРЕТНО, сделал тупо? Где" герой" страны, остановивший поезд?
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об этом сводки МВД умалчиваю , тайна следствия....
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Кабинет министров Украины уволил Войцеха Балчуна с поста главы "Укрзализныци" (УЗ) и назначил исполняющим обязанности руководителя предприятия заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова. Кравцов и есть тот пидарас, отдавший приказ об остановке поезда. Являясь замом Омеляна, тем не менее ему не подчиняется, а подчиняется министру Кубиву.
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тот же что и сообщил о "заминировании"
группа разминирования так и не приехала.
вывод : "заминировали" сами менты
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Внятно объясните людям уроды, какие законы Украины нарушил Саакашвили сев в поезд интерсити.
Как должен был действовать Саакашвили оказавшись на заминированном пограничном переходе.
ИЛИ ИДИТЕ В ЖОПУ!
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спросите Саакашвили, он почти ангел, может честно сам ответит
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не могут они обяснить - а если не предъявляют обвинения - то нет никаких претензмй - что неясно?
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По понятиям Саакашвили может и не прав. Пахан дал ему гражданство, пахан это гражданство забрал. Но судят в Украине пока по закону, а не по понятиям.
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Кучма вспомнил предупреждение Миттерана по поводу подписантов Будапештского меморандума: Молодой человек, они вас обманут ,а шо парторг Кучма ещё жив? Помню как он а аэропорту с Путиным на ступеньках встречался,а Путин ему говорит "да режь головы этим демонстрантам".
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Потрібно Омеляну ще МВС дати в підпорядкування, прокуратуру та самого порошенко, він їх навчить, як потрібно будувати правову державу. Омелян це справжнє диво з пришитою головою.
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а там есть не дива - кроме Супрун конечно
а что базарник грося не диво? - вы уж извините но этим уродам я платить пенсию отказываюсь - даже минимальную!!!
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Та усі вони варті один одного, тому разом і зібралися.
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в українській мові нема словосполучення самий чесний - якщо не кацап та вчились хоча б в школі то повинні знати, що писати треба - найчесніший
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Саакашвили приехал в Украину т.к. имеет украинский вид на жительство. И вот спустя 100 лет он будет делать новую Октябрьскую революцию. Дело Ленина живёт.
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омелян а ты что зделал только что бальчуна сел.
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Ніхто бігти не буде. На соціальний вибух вони розраховують. Докрадуть останньє, підпалять країну і щасливо відбудуть на затишні береги, поки тут буде Вогонь до Неба у війні всіх-проти-всіх. В якій згорять усі сліди їхніх "подвигів" разом з їх ворогами - українцями. Потім повернуться на місячний краєвид і будуть торгувати грунтами без населення по світових цінах.

Нас рятують дострокові президентські на цю осінь, які треба вимагати
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напоминаю!


Власть Порошенко смогла защитить только проводница поезда «Интерсити».
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Охрененно! Понравилось, в натуре ему её надо ставить на место Галантерея.
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омг, как бы омеляна не выгнали за такую "правду"...официально то понятно, что выгонят за развал отрасли)
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Помните как тут чмырили (иногда по делу) Омеляна? Так вот, сейчас ни убавить ни добавить...просто и чётко охарактеризовал - ТУПО!!!
А теперь на всю Украину смотрят через призму тупизма....
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Все, кто говорит о прорыве границы со стороны Саакашвили и его сподвижников, желают жить в Украине по понятиям. За них не в коем случае нельзя голосовать на выборах. Мы хотим жить в Украине по закону.
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"Польська залізниця з нерозумінням поставилася до виниклої ситуації у зв'язку зі спробою Міхеіла Саакашвілі проїхати в Україну"

ах вы петухи ипаные "у зв'язку зі спробою Міхеіла Саакашвілі проїхати в Україну" или
"у зв'язку з перешкоджанням руху поїздів " - шо є кримінальним злочином.


Луценко со своей вонючей Луценчихой - де кримінальні справи?..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян о поезде с Саакашвили: Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать тупо
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