 Омелян о поезде с Саакашвили: Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать тупо

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Я комментировал эту ситуацию, за что "получил на орехи". Но я готов повторить: УЗ должна выполнять транспортную функцию по перевозке грузов и пассажиров. Точка. Любые другие процессы - это компетенция политиков, правоохранительных органов или просто общественности. Именно неразбериха относительно подчинения УЗ, непрозрачных кадровых назначений, сил влияния, которые там сейчас функционируют, приводит к таким ситуациям. Для УЗ все это имеет плохой результат. Есть проблема с Польской железной дорогой, которая, мягко говоря, с непониманием отнеслась к возникшей ситуации. Была угроза для трафика на польской стороне. Была масса правовых механизмов, которые должны были применяться в такой ситуации, а на самом деле решили сделать, извините, тупо", - разъяснил глава Мининфраструктуры.
Напомним, 10 сентября 2017 года экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили попытался въехать в Украину из Польши на поезде "Интерсити" Перемышль - Киев. Однако УЗ отменила отправление состава, сославшись на то, что политик не имеет документов для въезда в страну.
Позже, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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группа разминирования так и не приехала.
вывод : "заминировали" сами менты
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Как должен был действовать Саакашвили оказавшись на заминированном пограничном переходе.
ИЛИ ИДИТЕ В ЖОПУ!
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а что базарник грося не диво? - вы уж извините но этим уродам я платить пенсию отказываюсь - даже минимальную!!!
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Нас рятують дострокові президентські на цю осінь, які треба вимагати
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Власть Порошенко смогла защитить только проводница поезда «Интерсити».
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А теперь на всю Украину смотрят через призму тупизма....
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ах вы петухи ипаные "у зв'язку зі спробою Міхеіла Саакашвілі проїхати в Україну" или
"у зв'язку з перешкоджанням руху поїздів " - шо є кримінальним злочином.
Луценко со своей вонючей Луценчихой - де кримінальні справи?..
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