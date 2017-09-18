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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:избиение (11186) нападение (1706) Харьков (4406)

 "Это уже откровенная серийность": Совершено нападение на активиста Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина

лисичкин

В Харькове совершено нападение на члена общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат ("Самопомич") Харьковского областного совета, глава общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах.

"Только что напали на моего коллегу по Харьковскому антикоррупционному центру Евгения Лисичкина у него во дворе. Опять двое. Это уже откровенная серийность", - написал он.

Напомним, на самого Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда собственного дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский облсовет пикетировали с требованием привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков избиения активиста Булаха
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Кремлёвский людоед в негласных друзьях нашего гидранта.Оба -жлобы и стастно любят патриотов Украины мёртвыми или ув*язненими.
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путаются под ногами эти антикоррупционеры, только реформы мешают делать
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вероятней всего это банда в составе гепы, добкина,авака
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ну и тот кто их крышует с "Блатной хаты" на Банковой.

Я не верю, что он казнит своих дружков-подельников, а сам повесится! Мы не в сказке живём, всё нужно делать самим.
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на данном этапе нам нужны антикоррупционеры с дробовиками и пластидом. Потом уже останется работа для просто антикоррупционеров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это уже откровенная серийность": Совершено нападение на активиста Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина
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