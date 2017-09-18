 "Это уже откровенная серийность": Совершено нападение на активиста Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат ("Самопомич") Харьковского областного совета, глава общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах.
"Только что напали на моего коллегу по Харьковскому антикоррупционному центру Евгения Лисичкина у него во дворе. Опять двое. Это уже откровенная серийность", - написал он.
Напомним, на самого Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда собственного дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.
Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
1425 7
В УГО извинились перед Ткачом, начато служебное расследование(209)
Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж(719)
Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж(7)
Дарью Полюдову, осужденную в России за "сепаратизм", жестоко избивают сокамерницы, - активист(76)
В Харькове произошло ДТП с пьяным полицейским. Пассажирка погибла. ФОТО(0)
Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО(27)
Геращенко об избиении активиста в Харькове: Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я не верю, что он казнит своих дружков-подельников, а сам повесится! Мы не в сказке живём, всё нужно делать самим.
Ответить
Ответить
Ответить