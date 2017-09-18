 В оккупированном Крыму бурят незаконную скважину в скале под дворцом "Ласточкино гнездо", - ЮНЕСКО

Оккупационная власть Крыма начала незаконные раскопки и инженерные геологические работы на скале, где находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо" на территории аннексированного Крыма, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.
Украинские госорганы не давали согласия на проведение работ. Кроме этого оккупационные власти проводят работы на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь - Феодосия в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченского моста. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала.
Согласно докладу, всего в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в аннексированном Крыму и два разрешения на проведение работ в Севастополе.
"Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) Запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей", - говорится в сообщении.
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