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 Политика Украины
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Все про:архитектура (134) Крым (20704) оккупация (7311) памятник (2233) ЮНЕСКО (103)

 В оккупированном Крыму бурят незаконную скважину в скале под дворцом "Ласточкино гнездо", - ЮНЕСКО

крым гнездо ласточкино

Это может привести к разрушению дворца.

Оккупационная власть Крыма начала незаконные раскопки и инженерные геологические работы на скале, где находится памятник национального значения дворец "Ласточкино гнездо" на территории аннексированного Крыма, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Украинские госорганы не давали согласия на проведение работ. Кроме этого оккупационные власти проводят работы на территории между Цементной слободкой и автотрассой Керчь - Феодосия в связи со строительством подъездных дорог к будущему Керченского моста. В результате этих раскопок были уничтожены фрагменты древнего Тиритакского оборонительного вала.

Согласно докладу, всего в 2017 году Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических раскопок в аннексированном Крыму и два разрешения на проведение работ в Севастополе.

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"Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция и Первый протокол к ней (в 1954 г.) Запрещает проведение любых археологических раскопок на оккупированной территории, а также любые изменения культурных ценностей", - говорится в сообщении.
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Куда бы не пришел кацаб, он будет срать под себя, такой уж менталитет.
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скважина скалы... напомнило "высоты глубин" януковоща.
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Будут. Нет ну понятно скала разрушается. Но не с кацапской рукожопостью это делать. наверно решили долбануть скважину и сделать опорную стойку ЖБ. Да хрен его знает поведение бетона на разных уровнях и температурах. Тьфу. кацап - он и в африке (АРК) кацап.
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Скоро крымские достопримечательности только на фото останутся.
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Не "каркакйте", они и так все принимают к исполнению.
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ой, когда и каких оккупантов это останавливало...
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Гниды, как можно было оборонительную стену уничтожить. Варвары.
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Ну так на то они и унтерменши, что бы все рушить
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Когда рухнет гнездо - это будет яркое напоминание надолго что такое рузьке мир-рузькевесна
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Ну, что удивляет? Орда целые города раньше сжигала, опыт не пропьешь.
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Это "Гнездо" вообще-то построено самой Ордой.
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когда гнездится баклан в ласточкином гнезде.....итог известен....
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Немецкие оккупанты не идут ни в какое сравнение с оккупантами из параши. Гитлер вино из подвалов Массандры не воровал и Муссолини на шару не угощал. И памятники оберегали
Надпись на немецком языке - «Не прикасайтесь к мраморной статуе». Июль 1942 года

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И этих львов кацапские оккупанты наваяли. Честно, не понимаю вашей логики.
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сторожевые львы работы итальянского мастера Джованни Бонанни.
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Я помню те времена,когда 'Ласточкино гнездо" было рестораном
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отлично, пусть валят гнездо вместе с горой. Чем меньше имперских и совковых символов, тем лучше.
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Рашистам пофиг на Гаагские конвенции 1954г, на Будапештский меморандум 1994г, на права человека, на наследия Юнеско. Они живут по принципу "Очі завидющі, руки загребущі" и пусть все горит ярким пламенем..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму бурят незаконную скважину в скале под дворцом "Ласточкино гнездо", - ЮНЕСКО
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