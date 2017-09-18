 Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь": надеюсь, вторая попытка будет успешной, - Омелян

Об этом он заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь". Надеюсь, что вторая попытка этих переговоров будет успешной и Ryanair у нас появится не позднее осени 2018 года. В текущем году, к сожалению, это нереально. Прогнозируемая пропускная способность аэропорта "Борисполь" - 25-30 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года, он обслужил 8,2 млн пассажиров, в этом году прогнозируют 10 млн. Это рост ВВП на 2-3%, а может быть, на 20-30%. В течение двух лет мы можем получить 20 млн пассажиров в аэропорту "Борисполь". Это способны дать лоукосты. В зарегулированной среде традиционные авиакомпании этого не сделают", - разъяснил глава Мининфраструктуры.
Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
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"Рейс "Международных авиалиний Украины" 423: нет места для ног, бешеные цены на зарегистрированный багаж (checked bag fee), дают только воду. В следующий раз полечу самолетом Lufthansa, даже если будет одна остановка", - отметил Пайфер.
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