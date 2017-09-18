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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (518) Омелян (340) Ryanair (35)

 Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь": надеюсь, вторая попытка будет успешной, - Омелян

омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что Ryanair зайдет в Украину не позднее осени 2018 года.

Об этом он заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь". Надеюсь, что вторая попытка этих переговоров будет успешной и Ryanair у нас появится не позднее осени 2018 года. В текущем году, к сожалению, это нереально. Прогнозируемая пропускная способность аэропорта "Борисполь" - 25-30 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года, он обслужил 8,2 млн пассажиров, в этом году прогнозируют 10 млн. Это рост ВВП на 2-3%, а может быть, на 20-30%. В течение двух лет мы можем получить 20 млн пассажиров в аэропорту "Борисполь". Это способны дать лоукосты. В зарегулированной среде традиционные авиакомпании этого не сделают", - разъяснил глава Мининфраструктуры.

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Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
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Естественно. На уровне руководства аэропорта согласовывают всякие технические детали, а потом уже на верх подают.
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Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер поделился в Twitter неприятным опытом перелета рейсом "Международных авиалиний Украины".
"Рейс "Международных авиалиний Украины" 423: нет места для ног, бешеные цены на зарегистрированный багаж (checked bag fee), дают только воду. В следующий раз полечу самолетом Lufthansa, даже если будет одна остановка", - отметил Пайфер.
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я не знаю, что там написал в Твиттере он и написал ли, но еще год назад мое было здесь, что НИ за что не полечу Люфтганзой. Ноги действительно не куда день, еда плохая, обслуживание нуль, да еще и цена заоблачная. Для примера-стоимость билета Киев Порто туда и назад прямой-480 евро, Штутгарт-Киев с пересадкой 678. Я даже жалобу на Люфт-отправила ибо они только бастуют.........
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Тварь Омелян делает всё возможное, чтобы Ryanair не зашёл в Украину.
..
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Чучело, твоя колясочница сделает, все как надо - как с договором на газ, где откат составлял 50%. Так что не волнуйся
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"Надеюсь, вторая попытка будет успешной. И теперь я возьму от Ryanair такой откат что жена сможет купить не какой-то электроМайбах за 2 лимона для лохов а полноценный Спайдер лимонов за 10-12", - Омелян
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Да достал уже этот Ryanair! Почему Wizzair спокойно работает + открывает новые маршруты, но при этом не требует преференций? Все авиакомпании должны быть в равных условиях. А когда 1 компания добивается особых условий - это обычно связано с коррупцией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь": надеюсь, вторая попытка будет успешной, - Омелян
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